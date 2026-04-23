Rusia afirmă că a primit invitație la summitul G20 de la Miami „la cel mai înalt nivel”

Ministerul rus de Externe a declarat, joi, că Moscova a fost invitată să participe la viitorul summit G20 din Statele Unite „la cel mai înalt nivel”, fără a oferi însă detalii suplimentare privind formatul participării.

Potrivit viceministrului de externe Aleksander Pankin, Rusia va anunța mai aproape de data evenimentului cine va reprezenta țara la reuniune. Declarația a fost făcută jurnaliștilor la sediul ONU.

Summitul G20 este programat să aibă loc la Miami, în perioada 14–15 decembrie, reunind liderii și oficialii de rang înalt ai principalelor economii ale lumii.

Deși Rusia rămâne formal parte a grupului, președintele Vladimir Putin nu a mai participat la reuniunile anuale din 2019, de la Osaka.

Trump: „Mi-ar plăcea să îi primesc pe Putin și Xi”

În septembrie anul trecut, președintele american Donald Trump declara că și-ar dori să îi aibă invitați la summit atât pe Vladimir Putin, cât și pe liderul chinez Xi Jinping.

De la revenirea sa la Casa Albă, relațiile dintre Washington și Moscova s-au îmbunătățit vizibil, cele două părți reluând dialogul inclusiv pe tema războiului din Ucraina, dar și în privința unor posibile proiecte economice comune.

În august 2025, Trump l-a primit pe Putin la un summit de nivel înalt în Alaska, însă întâlnirea nu s-a soldat cu progrese semnificative în direcția unui acord de pace privind Ucraina.

Agenda economică a summitului

Reuniunea G20 de la Miami va avea loc la complexul Trump National Doral Golf Course, iar administrația americană a anunțat că discuțiile se vor concentra pe stimularea creșterii economice globale.

Printre priorități se numără reducerea reglementărilor considerate împovărătoare, asigurarea accesului la energie la costuri mai mici și promovarea noilor tehnologii.

În acest context, participarea Rusiei rămâne una cu încărcătură politică, pe fondul relațiilor internaționale tensionate și al discuțiilor privind războiul din Ucraina.