Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Un șofer de ambulanță de 27 de ani este anchetat pentru uciderea a cinci pacienți. Acesta respinge acuzațiile

Procurorii din orașul Forlì, din nordul Italiei, investighează un șofer de ambulanță suspectat că ar fi ucis cinci pacienți vârstnici.

Toate decesele suspecte au avut loc în timpul transportului cu ambulanța FOTO Arhivă
Toate decesele suspecte au avut loc în timpul transportului cu ambulanța FOTO Arhivă

Toate decesele suspecte au avut loc în timpul transportului cu o ambulanță condusă de bărbatul în vârstă de 27 de ani sau la scurt timp după acesta, au declarat pentru The Guardian avocații familiilor victimelor.

Surse din cadrul anchetei au precizat pentru agenția de presă ANSA că există suspiciuni potrivit cărora bărbatul, angajat al Crucea Roșie Italiană și suspendat între timp din funcție, ar fi administrat substanțe nocive pacienților în timpul transferurilor între spitale și cămine de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna.

Autoritățile verifică și alte cazuri, existând temeri că numărul posibil al victimelor ar putea crește pe măsură ce ancheta se extinde. Cel mai recent caz analizat este cel al unei femei de 85 de ani, care a murit în noiembrie 2025, în urma unui stop cardiac.

Toți pacienții au suferit stopuri cardiace în timpul transportului cu ambulanța care opera din localitatea Forlimpopoli, situată în apropiere de Forlì. Unul dintre pacienți a murit pe drum, iar ceilalți fie la scurt timp după transport, fie în zilele următoare.

Timp de mai multe luni, niciuna dintre rude – majoritatea convinse că apropiații lor erau grav bolnavi – nu a ridicat suspiciuni. Abia după ce familia uneia dintre victime ar fi solicitat efectuarea unei autopsii au apărut primele semne de întrebare.

„Este important de subliniat că nu vorbim despre ambulanțe obișnuite, cu sirenele pornite, care transportă pacienți în regim de urgență la spital”, au declarat Max Starni și Massimo Mambelli, avocații familiei pacientei decedate în noiembrie.

Aceștia au adăugat: „Aceste ambulanțe sunt folosite, în general, pentru transporturi de rutină… de exemplu, pentru a duce pacienți de la un cămin de îngrijire la spital pentru o programare. De aceea, la bord se află doar doi șoferi, fără asistent medical.”

În cazul instrumentat de Starni și Mambelli, femeia în vârstă se deplasa de la un centru rezidențial de îngrijire către o ședință de fizioterapie, când a murit în ambulanță.

Procurorii l-au pus sub acuzare pe șofer pentru omor calificat, cu circumstanțe agravante, invocând premeditarea și folosirea unor substanțe toxice sau a altor mijloace insidioase. Acesta nu a fost arestat și nici plasat în arest preventiv.

Filiala locală a Crucea Roșie Italiană a fost informată despre anchetă în urmă cu patru zile, iar șoferul a fost suspendat din activitate.

Într-un comunicat, organizația a transmis că a „aflat cu șoc despre informațiile privind implicarea unuia dintre operatorii noștri într-un caz penal grav” și și-a exprimat speranța că ancheta va face lumină într-un episod tragic „complet străin de misiunea asociației noastre în Italia și în lume, precum și de activitatea celor 150.000 de voluntari care, zi de zi, îi sprijină pe cei aflați în nevoie”.

Avocata suspectului, Gloria Parigi, a declarat pentru la Repubblica că clientul său respinge acuzațiile și este „profund afectat” de situație. Ea a adăugat că acesta s-a pus imediat la dispoziția procurorilor.

„Vorbim despre persoane în vârstă, aflate în stadiu terminal”, a spus Parigi. „Doar una a murit în ambulanță; ceilalți au decedat în zilele următoare, într-un caz la 13 zile după transfer. Toți cei cinci au suferit crize respiratorii în timpul drumului, însă de fiecare dată a intervenit un echipaj medical de urgență.”

Europa

