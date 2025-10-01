Tânără româncă din Italia, jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă de șoferul ambulanței în care se afla

O româncă de 29 de ani a trăit momente de groază în localitatea Anzola dell’Emilia, lângă Bologna, după ce a fost agresată și jefuită chiar într-o ambulanță. Autorul este un italian de 28 de ani, angajat ca operator pe un vehicul al unei fundații private.

Potrivit Poliției din secția Santa Viola, o escortă în vârstă de 29 de ani, de origine română, a fost agresată și jefuită de un ambulanțier. Femeia a povestit că a fost abordată de tânăr, care se afla la volanul autospecialei.

Deși inițial a refuzat să urce, a cedat în urma insistențelor lui și a plății anticipate. Cei doi au rămas pentru scurt timp în ambulanță, însă, după momentul petrecut împreună, situația a luat o turnură violentă, scrie bolognatoday.

Românca a relatat că bărbatul a împins-o cu brutalitate afară din vehicul, în timp ce era încă dezbrăcată, i-a aruncat hainele pe jos și a plecat cu geanta, actele și telefonul ei mobil.

Lăsată pe marginea drumului, femeia a reușit să oprească o patrulă de poliție rutieră care trecea întâmplător prin zonă.

Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, anchetatorii au identificat rapid ambulanța și pe cel care o conducea în acel moment.

Polițiștii au intervenit câteva ore mai târziu, chiar când suspectul ajunsese la spitalul Maggiore pentru a transporta un pacient la dializă.

La vederea forțelor de ordine, bărbatul a încercat să scape de probe și a aruncat geanta victimei, însă a fost imediat reținut și identificat.

Șoferul ambulanței s-a ales cu un deschis un dosar penal pentru tâlhărie agravată.