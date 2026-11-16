Agenda discuțiilor de joi dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin. „Semnificaţia şi amploarea simbolică a acestei întâlniri nu pot fi supraestimate”

Preşedinţii Chinei, Rusiei şi Statelor Unite urmează să discute despre „pacea mondială” în prima lor întâlnire trilaterală, joi în marja unui summit APEC, la Shenzhen, în China.

Putin, Trump și Xi Jimping se întâlnesc în China Foto: X

Preşedintele chinez Xi Jinping şi omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin vor avea „discuţii aprofundate despre păstrarea păcii mondiale şi promovarea stabilităţii strategice în relaţiile între marile puteri, ceea ce va avea o importanţă istorică", a anunţat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

Kremlinul şi Casa Albă au confirmat deja această întâlnire tripartită, înaintea Beijingului, luni.

Autorităţile ruse au subliniat importanţa extremă şi înalta semnificaţie simbolică a acestui viitor summit, scrie News.

„Semnificaţia şi amploarea simbolică a acestei întâlniri nu pot fi supraestimate", a declarat presei, inclusiv AFP, un consilier al lui Vladimir Putin în probleme diplomatice, Iuri Uşakov.

Diplomaţi americani şi chinezi de rang înalt au evocat, la rândul lor, posibilitatea ca aceste discuţii trilaterale să abordeze subiectul sensibil al controlului armamentului nuclear.

Washingtonul a anunţat că vrea ca China să facă parte dintr-un acord în acest subiect, în contextul unei creşteri rapide a arsenalului nuclear chinez.

Însă, în domeniul dezarmării nucleare, Beijingul insistă de mult timp ca Statele Unite şi Rusia să-şi reducă arsenalele nucleare, înainte ca China să accepte să facă acest lucru.

În urma expirării în februarie a Tratatului New START - ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară a Rusiei şi Statelor Unite -, Donald Trump a cerut un „acord mai bun", care să includă China.

Până în prezent, Beijingul a refuzat să participe la negocieri pe această temă.

Însă ministrul chinez de Externe Wang Yi şi secretarul de Stat american Marco Rubio au convenit, într-o convorbire telefonică, săptămâna aceasta, „importanţa discuţiilor substanţiale la nivel de lideri pentru a avansa obiective ca pacea şi dezarmarea nucleară", potrivit Departamentului de Stat american.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres relevă, la rândul său, luni, că, dacă cei trei preşedinţi „se angajează cu adevărat la o dezarmare nucleară semnificativă, acesta ar fi un progres mare pentru lume".

„Noi pledăm de mult în favoarea necesităţii dezarmării în domeniul nuclear şi credem că vom fi în siguranţă totală atunci când vom fi în întregime (dezarmaţi) de armamentul nuclear", a declarat, la un summit ASEAN, în Filipine, Antonio Guterres.

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Problema Iranului

Donald Trump a mai declarat că va aborda împreună cu omologii săi chinez şi rus problema războiului declanşat la sfârşitul lui februarie de către atacuri ale Statelor Unite şi Israelului în Iran.

„Vom vorbi despre multe lucruri. Vom încerca să punem capăt Războiului din Iran", a declarat duminică Trump.

China, un partener economic major al Iranului, încearcă de mult timp să joace rolul de mediator în acest conflict, care s-a extins uneori la ţări vecine, a perturbat transportul maritim mondial şi a provocat o explozie a preţurilor petrolului.

La sfârşitul lui octombrie, Donald Trump anunţa că Statele Unite au neutralizat o mare parte a armatei iraniene, dar că mai trebuie să se „ocupe" de una-două ţinte.

China dă asigurări, la rândul său, că „prioritatea absolută" este evitarea unei reluări a ostilităţilor. În această perspectivă, ea a primit în ultimele săptămâni lideri şi diplomaţi din mai multe ţări din Orientul Mijlociu.

În schimb, problema invaziei Ucrainei de către Rusia ar putea să fie un subiect tabu la aceste negocieri trilaterale.

The Wall Street Journal (WSJ) scria luna trecută într-un articol că Vladimir Putin vrea ca aceste negocieri să conducă la un acord de pace în Ucraina în favoarea Moscovei, care a lansat o ofensivă la scară mare în 2022 împotriva ţării vecine.

Este însă puţin probabil ca Xi sau Trump să vorbească despre acest lucru.

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a anunţat că, într-o întâlnire recentă cu Xi Jinping, şeful statului chinez a manifestat o anumită „iritare" la ideea ca Ucraina să fie evocată la această întâlnire trilaterală.

„El a subliniat în mod explicit că este vorba despre un conflict european, în care europenii trebuie să fie prezenţi la masa negocierilor", a declarat postului ARD Steinmeier.

Această propunere nu a liniştit deloc Ucraina, care se teme de o înlăturare.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a apreciat că o întâlnire între liderii american, chinez şi rus „nu va face decât să-l încurajeze pe Putin să continue acest război".