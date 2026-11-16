Un judecător federal american a anulat luni noile restricţii privind şederea în Statele Unite a studenţilor şi jurnaliştilor străini, stabilite de administraţia Trump, relatează AFP.

Donald Trump, președinte SUA Foto: Profimedia

Judecătorul federal din Boston (nord-est) amânase deja, pe 14 septembrie, până la o dată ulterioară, intrarea în vigoare a acestei reglementări, prevăzută pentru ziua următoare, fără a se pronunţa asupra fondului cauzei.

În decizia sa de luni, el anulează această reglementare publicată în iulie în Federal Register, echivalentul american al Jurnalului Oficial, considerând-o „arbitrară”, scrie News.

Astfel, el dă curs cererii organizaţiilor care reprezintă instituţiile de învăţământ superior, profesorii şi sindicatele, printre care se numără şi una care reprezintă jurnaliştii şi alte profesii din domeniul comunicării.

Conform acestei reglementări, cetăţenii străini titulari ai unei vize de studii nu ar mai fi avut dreptul să rămână mai mult de patru ani pe teritoriul Statelor Unite.

Jurnaliştii străini, la rândul lor, ar fi fost limitaţi la şederi de 240 de zile, adică aproximativ opt luni, având totuşi posibilitatea de a solicita prelungiri pentru perioade identice.