Zelenski: „Nu sunt pregătit pentru astfel de surprize”. Ucraina respinge noua propunere americană privind concesiile teritoriale

Președintele ucrainean avertizează că eventualele concesii teritoriale nu vor opri agresiunea Rusiei și insistă că nicio decizie privind teritoriul țării nu poate fi luată fără participarea Kievului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski Foto: EPA/EFE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu știe la ce s-a referit Donald Trump atunci când a sugerat că Ucraina ar putea avea „o formă diferită” după încheierea unui acord de pace cu Rusia.

Liderul de la Kiev a subliniat însă că orice discuție privind teritoriile ucrainene trebuie să aibă loc cu participarea directă a Ucrainei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului public danez DR.

„Nu știu, sincer, ce înseamnă acest lucru. Pot doar să presupun la ce s-ar putea referi. Dar nu sunt pregătit pentru astfel de surprize”, a afirmat Zelenski, întrebat cum interpretează declarația președintelui american.

Liderul ucrainean a precizat că nu dorește ca Washingtonul și Moscova să negocieze viitorul Ucrainei fără implicarea Kievului. Potrivit acestuia, temerile au fost alimentate, printre altele, de întâlnirea dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurată în Alaska.

„De aceea am spus: dacă vreți să discutați despre teritorii, nu puteți face acest lucru fără noi”, a declarat Zelenski.

Zelenski: Cedarea Donbasului nu ar garanta oprirea războiului

Una dintre cele mai dificile probleme în eventualele negocieri de pace rămâne regiunea Donbas, asupra căreia Rusia revendică controlul.

Zelenski a avertizat însă că eventualele concesii teritoriale nu ar determina în mod necesar Moscova să renunțe la alte obiective militare.

„Putin vorbea despre Donbas, dar apoi a decis să ocupe capitala. Erau doar declarații despre Donbas, însă ceea ce s-a întâmplat la Kiev a fost realitatea”, a spus președintele ucrainean.

În opinia sa, ar fi o greșeală majoră să se presupună că Rusia își va opri ofensiva după ce va obține controlul asupra Donbasului.

„Dacă ar depinde doar de mine, nu aș ceda Donbasul. Știu că, după o anumită perioadă, Putin ar înainta mai departe și ne-ar ocupa. Ar fi un risc enorm pentru noi”, a avertizat Zelenski.

Președintele a explicat, totodată, că o eventuală înghețare a conflictului de-a lungul actualei linii a frontului nu ar însemna renunțarea Ucrainei la teritoriile ocupate de Rusia.

„Desigur că nu. Până în ziua în care cineva va recunoaște oficial teritoriile aflate sub control rusesc, acestea vor rămâne teritorii ocupate de Rusia”, a declarat el.

Zelenski a adăugat că Ucraina își va păstra dreptul de a recupera aceste teritorii atât timp cât nu le recunoaște drept parte a Rusiei.

Ucraina respinge noua propunere americană privind concesiile teritoriale

Ucraina a respins o nouă propunere a Statelor Unite privind modificarea frontierelor, formulată în încercarea de a relansa negocierile de pace cu Rusia, relatează publicația britanică The Telegraph.

Potrivit sursei citate, reprezentanții administrației președintelui american Donald Trump ar fi propus un compromis teritorial prin care Moscova ar urma să preia controlul asupra întregului Donbas, de-a lungul actualei linii a frontului, în timp ce Kievul ar păstra orașele pe care le controlează în prezent în această regiune.

Negocierile de pace mediate de Statele Unite ar fi ajuns într-un impas din cauza solicitării Rusiei de a primi aproximativ 5.000 de kilometri pătrați din regiunile Donețk și Lugansk, teritorii pe care forțele ruse nu au reușit încă să le cucerească.

Înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi, Donald Trump a afirmat că Ucraina ar putea avea „o formă diferită” după încheierea războiului. Oficialii americani au sugerat, de asemenea, că reprezentanții Kievului ar fi dat dovadă de o anumită disponibilitate pentru concesii teritoriale în cadrul discuțiilor nepublice.

Ucraina a respins însă această interpretare.

„Delegația ucraineană nu a discutat niciodată despre concesii privind vreun teritoriu ocupat de Rusia. Ucraina nu va recunoaște niciodată acest lucru, nici de facto, nici de jure. Aceasta a fost întotdeauna poziția noastră la masa negocierilor”, a declarat o sursă ucraineană apropiată procesului de discuții, citată de The Telegraph.

Ucraina și Rusia au reluat negocierile directe

După o pauză de nouă luni, Ucraina și Rusia au revenit la negocieri directe în cadrul procesului de pace mediat de Statele Unite și susținut de Donald Trump.

Marți, 10 noiembrie, reprezentanții celor două țări s-au întâlnit la Abu Dhabi. Discuțiile au fost organizate cu implicarea lui Jared Kushner, ginerele președintelui american, și a trimisului special al Washingtonului, Steve Witkoff.

Potrivit The Telegraph, întrucât perspectivele unui acord asupra problemelor teritoriale rămân limitate, negociatorii americani și-au concentrat atenția asupra garanțiilor de securitate pentru perioada de după război.

Acestea ar urma să prevină izbucnirea unui nou conflict armat în cazul în care părțile ajung la un acord de încetare a focului.

La începutul reuniunii, Jared Kushner a abordat una dintre principalele preocupări ale partenerilor europeni: dacă Rusia și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, sunt cu adevărat pregătiți pentru pace.

„Din ceea ce eu și Steve am auzit de la el, putem spune cu încredere că noi credem acest lucru, în condițiile potrivite”, a declarat Kushner.

La finalul reuniunii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept „constructive și destul de consistente”.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a precizat că participanții au analizat posibile măsuri umanitare, inclusiv eliberarea prizonierilor de război, pe care Kievul o consideră o prioritate.

De asemenea, au fost discutate în detaliu conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și mecanismele prin care acestea ar putea fi menținute pe termen lung.

În aceeași zi, reprezentanții Ucrainei și ai Statelor Unite au avut o întâlnire separată cu delegația mai multor state europene. La discuții a participat și Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al premierului britanic.

Garanțiile de securitate, esențiale pentru un eventual acord

Oficialii americani consideră că Kievul și Moscova nu vor putea ajunge la un compromis teritorial fără o discuție mai amplă privind viitoarea arhitectură de securitate europeană.

Washingtonul ia în calcul și opoziția exprimată în repetate rânduri de Vladimir Putin față de extinderea NATO către est, în special în direcția fostelor republici sovietice.

Liderul rus a descris în mai multe rânduri consolidarea Alianței Nord-Atlantice drept o „amenințare la adresa securității Rusiei”.

Oficialii europeni au transmis însă că NATO nu va accepta cereri privind reducerea efectivelor militare sau a armamentului alianței.

În același timp, reprezentanții europeni s-au declarat dispuși să discute despre reluarea contactelor cu Moscova, în încercarea de a reduce tensiunile.

O declarație comună a Statelor Unite, a statelor europene și a Ucrainei subliniază că orice viitor acord trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și dreptul acesteia de a lua propriile decizii. Documentul insistă, de asemenea, asupra necesității unor garanții solide împotriva unei noi agresiuni ruse.

Rusia i-a indus în eroare pe negociatorii americani cu privire la controlul teritorial în Donbas

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că oficiali militari și de informații ruși au prezentat afirmații false despre câmpul de luptă în timpul negocierilor de pace de la Abu Dhabi. El a contestat revendicările teritoriale ale Moscovei, a cerut o presiune mai mare din partea SUA asupra Rusiei și și-a exprimat disponibilitatea pentru negocieri directe cu Putin.

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Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți, 10 noiembrie, că negociatorii ruși au făcut afirmații false despre controlul teritoriului ucrainean din Donbas, avertizând că președintele rus Vladimir Putin pare să opereze într-o realitate diferită, în timp ce Washingtonul încearcă să intermedieze încetarea războiului.

Într- o conferință de presă la Copenhaga, în urma întâlnirilor cu liderii nordici, Zelenski a declarat că reprezentanții armatei și serviciilor secrete ruse pretind că controlează aproximativ jumătate din teritoriul Donbas, care rămâne sub control ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, negociatorii ucraineni au fost uimiți de afirmații și au contestat delegația rusă cu dovezi video și fotografice.

„Nu este ca, știți, un singur sat”, a spus Zelenski, subliniind că revendicările disputate privesc o suprafață substanțială.El a spus că reprezentanții ruși și-au apărat cu seriozitate versiunea situației de pe câmpul de luptă, în ciuda dovezilor prezentate de Ucraina.

„Cred că Putin trăiește puțin într-o altă informație. Este o realitate diferită”, a spus Zelenski.

Președintele a sugerat că Putin le-a spus și negociatorilor americani că Rusia ar putea ocupa teritoriile estice rămase ale Ucrainei în câteva luni.

„Uite, am nevoie de una, două, trei luni și vom ocupa în totalitate partea de est a Ucrainei”, a spus Zelenski, descriind ceea ce credea că Putin comunica Washingtonului.

„Dar nu este adevărat. Nu este realitatea.”

Zelenski a declarat că reprezentanții americani au confirmat evaluarea Ucrainei privind situația de pe câmpul de luptă, pe care a descris-o ca fiind o evoluție importantă în negocieri.

Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin, dar respinge revendicările teritoriale ale Rusiei

În ciuda dezacordurilor, Zelenski a declarat că este pregătit să discute chestiuni teritoriale direct cu Putin, cu mediere din partea SUA și a Europei.

„De aceea suntem gata să ne așezăm și să discutăm despre teritoriu”, a spus el.

El a susținut că astfel de negocieri ar trebui să aibă loc la nivelul liderilor naționali, deoarece necesită o înțelegere clară a controlului teritorial real.

„Știu totul și cred că liderul Rusiei trebuie să știe totul, unde ne aflăm”, a spus Zelenski.

Respingând cererile Moscovei de retragere a trupelor ucrainene, el a adăugat:

„A spus că trebuie să plecați de aici. Nu înțeleg de ce, pentru că e pământul nostru.”

Zelenski a menționat și Herson, regiune divizată de râul Dnipro, ca exemplu al complexității negocierilor teritoriale.

„Pe o mală sunt ruși, pe cealaltă mală controlăm totul. Dar oamenii vor să locuiască pe ambele maluri, iar acesta este un oraș ucrainean”, a spus el.

„Asemenea întrebări sunt sensibile. Da, sunt foarte dificile, dar trebuie să vorbim despre ele.”

Zelenski a declarat că Ucraina va aborda posibilitatea unei întâlniri între lideri în următoarea rundă de negocieri, miercuri, 11 noiembrie.

„Nu sunt sigur că Rusia este pregătită, dar vom ridica acest subiect.”

„Avem nevoie de mai multă presiune, mai puțină afaceri cu acești tipi”

Zelenski a pus, de asemenea, sub semnul întrebării abordarea Washingtonului față de Rusia, argumentând că extinderea relațiilor comerciale sau potențiala ridicare a sancțiunilor ar fi mai puțin eficiente decât creșterea presiunii economice asupra Moscovei.

„Nu avem încredere, dar sperăm. Nu putem trăi fără speranță”, a spus Zelenski când a fost întrebat dacă ultimele negocieri ar putea produce rezultate mai bune decât rundele anterioare.

El a subliniat că Ucraina susține diplomația, dar consideră că Rusia se confruntă încă cu o presiune insuficientă.

„Avem nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei, este adevărat”, a spus el.

„Cred că avem nevoie de mai multă presiune, de mai puțină afacere cu acești oameni și va fi mai util.”

Cu toate acestea, Zelenski a apărat decizia de reluare a negocierilor, spunând că până și un schimb de prizonieri ar reprezenta un progres semnificativ.

„Chiar dacă rezultatul va fi un schimb, este un succes. Oamenii se vor întoarce acasă”, a spus Zelenski.

Zelenski avertizează împotriva cerințelor lui Putin privind securitatea europeană

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la discuțiile dintre Washington și Moscova privind o nouă arhitectură de securitate europeană, avertizând că inițiativa ar putea reînvia cererile pe care Putin le-a prezentat președintelui american de atunci, Joe Biden, în 2021.

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El a spus că Ucraina și aliații săi nordici rămân precauți, deoarece detaliile discuțiilor americano-ruse nu au fost împărtășite.

„Nimeni nu înțelege cu adevărat 100% ce vrea”, a spus Zelenski.

„Nimeni nu a văzut documentele, despre ce au discutat, mă refer la americani cu ruși.”

El a sugerat că propunerile actuale seamănă cu încercările anterioare ale lui Putin de a remodela ordinea de securitate a Europei.

„În opinia mea, și rămân la versiunea mea, aceasta este aceeași idee pe care Putin a încercat să o ridice președintelui Biden în 2021 despre schimbarea arhitecturii”, a spus el.

Zelenski a insistat că negocierile trebuie să urmeze o secvență clară: mai întâi încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, apoi stabilirea unor garanții de securitate pentru Kiev și abia după aceea luarea în considerare a unor acorduri de securitate europene mai ample.

„Această secvență este foarte, foarte importantă”, a spus el.

De asemenea, el și-a exprimat speranța că Congresul SUA va juca un rol mai decisiv în sprijinirea Ucrainei, în special în asigurarea garanțiilor de securitate americane pe termen lung.

„Nu sunt Dumnezeu”:Zelenski respinge iertarea fără responsabilitate

Întrebat dacă l-ar putea ierta pe Putin și cum s-ar putea împăca în cele din urmă ucrainenii și rușii, Zelenski a respins ideea că reconcilierea ar putea înlocui justiția.

„Nu, bineînțeles că nu”, a spus el când a fost întrebat despre iertare.

„Au ucis nu oameni abstracti, [ci] un număr foarte concret de oameni în orașe foarte concrete și au provocat o mulțime de tragedii cu vieți concrete... Sunt doar un om. Nu sunt Dumnezeu.”

El a insistat că cei responsabili de crime și alte atrocități trebuie identificați și trași la răspundere prin proceduri legale.

„Trebuie să răspundă”, a spus el, adăugând că instanțele și judecătorii trebuie să stabilească responsabilitatea.

„Nu noi am început acest război”, a spus Zelenski, subliniind că cererea Ucrainei rămâne neschimbată: Rusia trebuie să pună capăt agresiunii, să oprească războiul și să urmărească o soluție diplomatică.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia, care au avut loc pe 10 noiembrie la Abu Dhabi, au fost „foarte productive”, dar că mai sunt multe de făcut . Se așteaptă ca negocierile să fie reluate, miercuri, 11 noiembrie.