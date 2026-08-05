 SUA, Iranul și Omanul, aproape de un acord temporar privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA, Iranul și Omanul, aproape de un acord temporar privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Statele Unite, Iranul și Omanul se apropie de încheierea unui acord temporar pentru reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor surse regionale și unui oficial american citate de Axios. Washingtonul intenționează să anunțe înțelegerea chiar miercuri, 5 august, urmând ca aceasta să consolideze armistițiul dintre SUA și Iran și să permită reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Nave în Strâmtoarea Ormuz
Nave în Strâmtoarea Ormuz/FOTO:Profimedia

Președintele Trump amenință cu o nouă lovitură dură

Într-un interviu acordat postului Fox News, președintele american Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz „va fi deschisă foarte curând”, avertizând însă că, în cazul în care Iranul renunță la angajamentele asumate, va ordona o nouă serie de atacuri.

„Strâmtoarea va fi deschisă foarte curând, altfel vor fi loviți foarte tare”, a spus Trump, adăugând: „Dacă renunță din nou, vor fi loviți cu adevărat tare. Ei știu asta. Înțeleg asta. Nu am de ales.”

Președintele american a subliniat totuși că preferă o soluție diplomatică unei noi runde de atacuri. „I-am lovit foarte, foarte tare. Dar lovitura grea urmează să vină și sperăm că nu va fi nevoie de ea”, a afirmat el, precizând că „discuțiile sunt foarte bune”, deși partea iraniană „nu recunoaște acest lucru”.

Teheranul a negat că poartă discuții directe cu Statele Unite, susținând că negociază exclusiv cu Omanul un aranjament pentru redeschiderea strâmtorii. Mediatorii speră că, odată reluat traficul naval, Washingtonul și Teheranul vor putea relua și discuțiile privind dosarul nuclear.

Detaliile acordului temporar

Potrivit Axios, acordul aflat în discuție ar urma să fie valabil 60 de zile, cu posibilitate de prelungire. În această perioadă, navele care se îndreaptă spre Golful Persic ar urma să tranziteze prin apele iraniene, iar cele care ies spre Marea Arabiei, prin apele Omanului, cu acordul Iranului. Părțile nu intenționează să introducă taxe sau tarife pe durata înțelegerii și și-au propus ca, în termen de 30 de zile, să demineze culoarul central al strâmtorii, urmând ca ulterior aceasta să fie folosită pentru trafic naval în ambele sensuri, potrivit termenilor unui viitor acord permanent între Oman și Iran.

La procesul de negociere, alături de Oman și Iran, au fost implicați și reprezentanți ai Qatarului, Pakistanului și Arabiei Saudite, Casa Albă având, potrivit surselor citate, un rol activ pe tot parcursul tratativelor. Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a purtat în ultimele zile mai multe convorbiri telefonice cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și cu șeful diplomției din Oman, Badr al-Busaidi. Potrivit acelorași surse, Araghchi ar fi acceptat în weekend condițiile propuse, urmând ca decizia finală să fie validată de liderul suprem Mojtaba Khamenei și de Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului. Conducerea de la Teheran ar fi finalizat procedura de aprobare marți, 4 august.

Un acord similar păruse aproape încheiat cu trei săptămâni în urmă, însă Iranul a reluat atacurile asupra navelor comerciale, declanșând două săptămâni de confruntări care au adus părțile în pragul unui război de amploare.

În căutarea ayatollahului invizibil: spionii au trei teorii cu privire la locul în care se află Mojtaba Khamenei, în timp ce alții răspândesc zvonuri incredibile despre viața sa privată

Președintele iranian neagă amenințările cu demisia

Pe fondul negocierilor, președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a văzut nevoit să respingă public informațiile potrivit cărora ar fi amenințat în mod repetat că își va da demisia, în contextul unui conflict tot mai vizibil cu facțiunile conservatoare care se opun unei înțelegeri cu Washingtonul privind strâmtoarea, scrie The Guardian.

Într-un interviu televizat cu ocazia împlinirii a doi ani de mandat, Pezeshkian a negat că ar fi oferit, verbal sau în scris, demisia sa în mod repetat, acuzând anumite cercuri că urmăresc să creeze o ruptură în interiorul Iranului. „Dacă vreau să demisionez, voi anunța oficial acest lucru. Nu voi demisiona, voi rămâne”, a declarat șeful statului iranian.

Acuzațiile privind presupusele amenințări cu demisia, care au făcut, potrivit presei citate, prima pagină a ziarelor din Iran, au fost formulate de Mohammad Bagher Kharazi, cumnat al liderului suprem Mojtaba Khamenei. Acesta a susținut că Pezeshkian ar fi devenit frustrat din cauza excluderii sale de la procesul decizional, situație agravată de reticența liderului suprem de a-și dezvălui locația, din teama de a nu fi vizat de serviciile de informații străine. Khamenei a fost grav rănit în urma unui bombardament israelian în prima zi a războiului, atac în care tatăl său a murit, iar de atunci liderul suprem nu a mai apărut și nu a mai vorbit public.

Kharazi a susținut, de asemenea, că Pezeshkian ar fi amenințat de atât de multe ori cu retragerea din funcție, încât Khamenei l-ar fi avertizat că va accepta următoarea sa amenințare de demisie — afirmație pe care biroul liderului suprem a calificat-o marți drept „fundamental falsă și neadevărată”.

În cadrul aceluiași interviu, Pezeshkian a insistat că se află în deplină armonie cu structurile militare și a respins acuzațiile potrivit cărora aproximativ 30.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din ianuarie, notând că cei care au făcut această afirmație nu au oferit niciodată dovezi în acest sens.

Divergențe interne privind negocierile cu SUA

Un membru de rang înalt al biroului președintelui iranian, Mehdi Tabatabaei, a calificat informațiile despre presupusele demisii drept „complet nefondate și mincinoase”, acuzând, într-o postare pe rețelele sociale, o „coaliție sinistră a extremismului mincinos și iresponsabil”. Jurnalistul reformist Ahmad Zeidabadi a apreciat, la rândul său, că acuzațiile sunt menite doar să alimenteze tensiunile.

Pezeshkian a sugerat duminică faptul că memorandumul de înțelegere negociat cu Statele Unite în luna iunie, respins vehement de unele facțiuni conservatoare, ar putea deveni piatra de temelie a politicii externe iraniene, afirmând că Teheranul „trebuie să facă tot posibilul pentru a obliga inamicul să rămână fidel angajamentelor semnate”.

În replică, luni, Adunarea Experților, dominată de conservatori, a calificat speranțele privind o înțelegere cu Washingtonul drept „inutile”, descriind orice semnal de deschidere față de SUA drept o „trădare de neiertat”, mascată sub pretextul apărării păcii.

Liderul suprem Khamenei declarase el însuși, în aprilie, că se opune în principiu discuțiilor cu Statele Unite, dar că a permis continuarea acestora din deferență față de președintele Pezeshkian.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
Criza energetică scoate la iveală bomba administrativă de la Cernavodă: reactoarele au funcționat fără autorizație
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
digisport.ro
image
Animalul care te definește îți spune mai multe decât crezi. Fă testul!
click.ro
image
China își mută fabricile de mașini ieftine la porțile UE: "Face parte din strategia Beijingului de a evita taxele"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Reacţia unei turiste cipriote când a văzut cât costă o masă la un restaurant din Bucureşti
observatornews.ro
image
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
cancan.ro
image
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Poți merge în Bulgaria și Grecia cu buletinul vechi? Confuzia care îi pune pe drumuri pe mulți români
playtech.ro
image
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
digisport.ro
image
Studiu surprinzător: oamenii care locuiesc lângă mare au un risc mai mare de boli cronice
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Otopeni a Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu. Au decis să o vândă pe motiv că le-a rămas mică. Locuința arată ca din reviste / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 5 august 2026. Luna care intră în Taur aduce vești bune
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Preotul Bisericii „Sfânta Treime” din Chichiș i-a oferit lui Călin Georgescu o icoană și o cruce, după slujbă. Ropote de aplauze în lăcașul de cult pentru omagierea fostului candidat
actualitate.net
image
„Cel mai frumos sat din lume” încasează 1.000 de euro pe săptămână din amenzi pentru parcare ilegală. „Îi vedem lăsând mașinile pe trotuare”
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă începând cu 8 august! Universul este de partea lor și le aduce abundență
click.ro
image
Viața unui medic român în America. Ce salariu are și cu câți bani rămâne la finalul lunii
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Cale ferată (© Fortepan / tm)
Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
image
„Cel mai frumos sat din lume” încasează 1.000 de euro pe săptămână din amenzi pentru parcare ilegală. „Îi vedem lăsând mașinile pe trotuare”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?