Alexandru Nazare, la întâlnirea miniștrilor de Finanțe ai UE la Dublin. Se va discuta și despre impactul AI asupra economiei europene

Alexandru Nazare, participă, în perioada 18-19 septembrie, la reuniunea informală ECOFIN organizată la Dublin, unde miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană și guvernatorii băncilor centrale discută despre schimbările care influențează economia europeană.

Alexandru Nazare participă în aceste zile la reuniunea ECOFIN de la Dublin. Foto: GEORGE CALIN

Întâlnirea are loc sub coordonarea Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, iar una dintre principalele teme este legată de transformarea rapidă a sectorului financiar. Tehnologia schimbă deja modul în care funcționează piețele, iar miniștrii europeni vor analiza atât oportunitățile pe care le deschide această evoluție, cât și riscurile și problemele pe care le poate genera, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Finanţelor.

Alexandru Nazare participă la sesiunea consacrată inovației financiare și viitorului capitalului la nivel mondial, care urmăreşte să clarifice în ce fel noile tehnologii pot influența finanțele globale și ce înseamnă aceste schimbări pentru competitivitatea, reziliența și dezvoltarea economiei europene.

Impactul inteligenței artificiale, analizat de miniștrii UE

Programul reuniunii continuă pe 19 septembrie cu o discuție despre efectele inteligenței artificiale asupra economiei europene și asupra societății. Punctul de plecare va fi prezentarea făcută de Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional.

După această prezentare, miniștrii vor lucra în grupuri pentru a aborda diferite aspecte ale subiectului. Concluziile discuțiilor tematice vor fi apoi puse în comun într-un dialog cu toți participanții.

Întâlnire cu omologul francez

Pe lângă reuniunea ECOFIN, programul lui Alexandru Nazare include o întâlnire cu ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure. Cei doi vor aborda subiecte de interes pentru România și Franța, de la situația economică a celor două state până la dosarele aflate pe agenda europeană.

Un punct important îl reprezintă dezvoltarea piețelor de capital și găsirea unor modalități prin care economiile europene să atragă mai mult capital privat către companii și proiecte de investiții.

Discuția bilaterală va avea în vedere şi competitivitatea europeană, unde cele două țări vor analiza posibilitățile de colaborare mai strânsă. Un alt subiect este situația finanțelor publice: atât România, cât și Franța încearcă să-și reducă dezechilibrele, dar urmăresc în același timp să păstreze spațiu pentru investiții și pentru creșterea economică.