Gardienii Revoluţiei iranieni au anunţat vineri, 18 septembrie, că au lovit un petrolier sub pavilionul Togo, țară din Africa de Vest, în sectorul Strâmtorii Ormuz.

„Petrolierul Trend, sub pavilion togolez, a fost vizat şi interceptat, după care a izbucnit un incendiu la bord”, se arată în comunicat. Incidentul a avut loc în urma unei tentative de „traversare ilegală” a strâmtorii, scrie News.ro.

Joi seara, agenţia britanică de securitate maritimă UUKMTO a anunţat un „incident de securitate în Strâmtoarea Ormuz, la 16 mile marine (29,5 kilometri) nord-est de Khasab, în Oman”.

KMTO nu a furnizat însă niciun detaliu despre vaporul respectiv, despre care nu se ştie dacă este cel despre care vorbesc Gardienii Revoluţiei.

Între timp, președintele american Donald Trump a declarat că statele lumii ar trebui să compenseze Statele Unite pentru costurile legate de protejarea transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

„Petrolul curge prin Strâmtoarea Ormuz. Țările lumii care nu ne-au ajutat cu nimic trebuie și vor plăti Statelor Unite ale Americii pentru aceste costuri, odată ce această înșelătorie conflictuală se va încheia. Facem asta mult mai mult pentru alții decât pentru noi înșine, iar acest lucru se întâmplă de generații întregi!”, a scris Trump.

Declarația vine pe fondul escaladării conflictului naval din zona Strâmtorii Ormuz, care durează încă din august 2026.

Statele Unite patrulează în această zonă și escortează petroliere pentru a asigura reluarea fără întreruperi a exporturilor de petrol prin această strâmtoare esențială pentru piața mondială.