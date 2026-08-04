 SUA au epuizat „practic toate” rezervele de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în războiul cu Iranul | adevarul.ro
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SUA au epuizat „practic toate” rezervele de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în războiul cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
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Statele Unite au consumat o parte semnificativă din stocurile de rachete de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune în timpul conflictului de cinci luni cu Iranul, potrivit unor surse citate de Reuters. Situația ridică întrebări privind capacitatea armatei americane de a răspunde unor eventuale crize în alte regiuni.

Rachete ATACMS
Rachete ATACMS /FOTO:Profimedia

Surse familiarizate cu situația au declarat pentru Reuters că armata americană a utilizat „aproape toate” rachetele tactice sol-sol ATACMS și Precision Strike Missile (PrSM) aflate la dispoziția comandamentelor implicate în operațiuni.

Aceste sisteme de armament permit lovirea unor ținte aflate la distanțe mari, fără expunerea directă a forțelor proprii. Analiștii citați de Reuters consideră că astfel de rachete ar avea un rol important într-un eventual conflict cu un adversar dotat cu sisteme avansate de apărare antiaeriană, precum China.

Administrația președintelui Donald Trump a lansat, în februarie, o campanie militară împotriva Iranului alături de Israel, estimând inițial că operațiunile vor avea o durată limitată. Conflictul s-a prelungit însă, iar mai multe surse au afirmat că reducerea stocurilor de muniții ar putea afecta capacitatea Statelor Unite de a descuraja potențiali adversari, inclusiv Rusia și China.

O altă sursă citată de Reuters a precizat că, deși Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) și-a consumat aproape toate stocurile de rachete sol-sol disponibile la începutul campaniei, acestea au fost completate ulterior prin redistribuirea de muniții din alte regiuni unde sunt dislocate forțe americane.

Experții consultați de Reuters afirmă că producția unor categorii de muniții, inclusiv obuze de artilerie și anumite tipuri de rachete, a fost accelerată în ultimii ani. Cu toate acestea, ei avertizează că ritmul actual ar putea fi insuficient pentru susținerea unui conflict de lungă durată.

Nivelul stocurilor de armament și decizia de oprire a operațiunilor împotriva Iranului

Reuters relatează că nivelul stocurilor de armament a fost discutat în cadrul administrației americane în timpul dezbaterilor privind continuarea operațiunilor împotriva Iranului și impactul acestora asupra capacității de reacție a armatei în alte zone de interes strategic.

Una dintre surse a declarat că utilizarea intensivă a rachetelor ATACMS și PrSM reflectă decizia administrației de a limita recurgerea la misiuni aeriene cu aeronave pilotate împotriva unor ținte din Iran.

În cazul rachetelor PrSM, stocurile sunt încă reduse deoarece sistemul a intrat relativ recent în dotarea armatei americane. Departamentul Apărării a comandat însă un număr semnificativ de astfel de rachete pentru anii următori, în timp ce modelul ATACMS urmează să fie retras treptat din serviciu.

Reuters notează că oficialii militari americani au avertizat în ultimele săptămâni asupra diminuării stocurilor unor sisteme de apărare, inclusiv a interceptorilor Patriot. Săptămâna trecută, mai multe publicații americane au relatat că președintele Trump ar fi renunțat la o nouă serie de lovituri asupra Iranului după ce consilierii săi militari și-au exprimat îngrijorarea privind nivelul rezervelor de muniții. Un oficial american a respins însă această interpretare, afirmând că decizia a fost influențată de presiunile exercitate de statele din Golf.

Un raport publicat recent de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimează că, între februarie și iulie, Statele Unite au utilizat aproximativ 65% din stocurile de interceptori Patriot, în timp ce rezervele de interceptori THAAD au scăzut cu aproximativ 38% față de nivelul existent la începutul conflictului.

Potrivit aceluiași raport, armata americană a consumat și aproape jumătate din stocurile de rachete de croazieră Tomahawk lansate de pe nave.

Compania Raytheon a încheiat un acord multianual preliminar cu Pentagonul pentru extinderea producției de rachete Tomahawk și a altor tipuri de muniții, în cadrul eforturilor de refacere a rezervelor strategice.

Solicitată să comenteze informațiile privind nivelul stocurilor, Casa Albă a transmis o declarație a președintelui Donald Trump, în care acesta afirmă că Statele Unite dispun de „mai multe muniții decât orice altă țară din lume”.

„Companiile noastre din domeniul apărării produc în prezent mai multă muniție decât oricând și își extind capacitățile de producție într-un ritm fără precedent”, a declarat Trump.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că armata americană „dispune de toate resursele necesare pentru a îndeplini orice misiune decisă de președinte”, subliniind că operațiunile militare desfășurate în diferite regiuni nu au compromis capacitatea de apărare a Statelor Unite.

Reuters amintește că mai mulți analiști estimează că refacerea completă a stocurilor de muniții avansate ar putea dura între doi și cinci ani, în funcție de categoria de armament. Ei avertizează că, pe lângă tensiunile din Orientul Mijlociu, planurile de apărare ale Statelor Unite pentru regiunea Indo-Pacific și pentru Peninsula Coreeană presupun menținerea unor rezerve importante de rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare antiaeriană.

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