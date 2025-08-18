search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Zelenski, în fața unei decizii dificile la Washington. Ce pârghii are Europa pentru a consolida poziția Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Volodimir Zelenski are în față o sarcină dificilă luni, la Washington, unde este așteptat de Donald Trump pentru o întrevedere bilaterală, dar de asta este însoțit de o echipă redutabilă, care va face front comun cu Ucraina, relatează The Guardian, într-o analiză privind pârghiile de care dispune Europa pentru a-l convinge pe liderul de la Casa Albă să nu cedeze pretențiilor maximale ale Moscovei.

Europa face scut în jurul lui Zelenski FOTO SHUTTERSTOCK
Europa face scut în jurul lui Zelenski FOTO SHUTTERSTOCK

În cea de-a doua vizită a sa la Casa Albă, după cea din februarie, când a fost încolțit de Trump și vicepreședintele american JD Vance privind cărțile Kievului în ceea ce privește perspectivele sale de a înfrânge militar Rusia, Zelenski nu va fi singur. El va fi însoțit de o echipă europeană redutabilă, compusă din principalii lideri ai Europei - premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron - care vor încerca să-și folosească influența economică și militară, dar și relația personală cu Trump, pentru a oferi cele mai bune șanse Ucrainei de a încheia o pace echitabilă cu Rusia.

Macron și Merz i se vor alătura lui Zelenski în calitate de reprezentați ai ale celor doi piloni ai Europei, axa franco-germană care se află în centrul UE. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va fi în măsură să-i reamintească lui Trump despre i greutatea Europei ca forță economică. Trump a încheiat un acord comercial cu UE în urmă cu doar trei săptămâni în Scoția, pe care acesta l-a salutat drept „cel mai mare parteneriat comercial din lume”.

În acest sens, Brett Bruen, fost director pentru relații globale la Casa Albă, a apreciat că liderii europeni ar trebui să se concentreze pe economie și să folosească întâlnirea de la Casa Albă „ca pe șansă de a-i reaminti lui Trump cât de mică este economia Rusiei în raport cu UE, Marea Britanie și alți parteneri occidentali”.

Totodată, liderii europeni au posibilitatea de-și folosi relația personală bună cu Trump în favoarea Ucrainei.

De pildă, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, ar putea fi o punte utilă între poziții divergente în calitate de extremistă de dreapta pe care Trump o consideră prietenă, și care susține suveranitatea Ucrainei.

La fel, președintele finlandez, Alexander Stubb, deși reprezintă un mic stat european, poate fi un atu pentru Echipa Zelenski prin prisma relației sale calde cu Trump.

Liderul finlandezul și-a cultivat accesul la președintele american perfecționându-și abilitățile la golf răpite înaintea unei călătorii în Florida, în martie, pentru a juca un meci cu Trump, la recomandarea senatorului republican Lindsey Graham. Stubb a profitat de ocazie pentru a oferi perspectiva celui mai apropiat vecin european al Rusiei, îndemnându-l pe Trump să nu aibă încredere în Vladimir Putin.

Starmer îmbină într-o oarecare măsură influența diplomatică a Marii Britanii cu relațiile personale. Trump a subliniat bunele lor relații, în ciuda perspectivei „liberale” a lui Starmer, iar președintele american nu va fi probabil dispus să înrăutățească relațiile înaintea unei vizite de stat în Marea Britanie luna viitoare, la care Trump ține foarte mult.

În ceea ce îl privește pe secretarul general al NATO Mark Rutte, are și atuul funcției, pe lângă un istoric dovedit de a vorbi pe limba lui Trump, inclusiv recent când a glumit cu președintele american, numindu-l „tătic” în prezența liderilor mondiali, și contribuind la un dialog armonios la summitul NATO din iunie.

„Faptul că toți acești lideri și-au eliberat din scurt agendele pentru a zbura la Washington arată cât de îngrijorați sunt de summitul Trump-Putin de vineri de la Anchorage. Președintele rus, căutat de curtea penală internațională pentru crime de război după invazia sa neprovocată a Ucrainei, a fost onorat cu covorul roșu și aplauze de către Trump, care i-a permis să vorbească primul după întâlnirea scurtă și sodată cu un eșec, renunțând brusc la insistența sa anterioară privind un armistițiu”, scrie The Guardian.

Un observator diplomatic a comparat perspectivele întrevederii de luni, la Casa Albă, cu o echipă de fotbal care intră în a doua repriză condusă cu 0-3, dar cu numeroase super-rezerve pe teren.

„Formați un front unit și vorbiți dintr-un singur set puncte de vedere”, recomandă Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO. „Scopul este ca Trump să fie de acord și să fie de partea lor. Dar mesajul trebuie să fie că poziția lor este reală, nu se va schimba și, dacă Trump nu este de acord, își vor urma propriul drum.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România
stirileprotv.ro
image
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România
gandul.ro
image
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
mediafax.ro
image
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
digisport.ro
image
ALERTĂ | Guvernul pregătește tăierea cu 30% a salariilor și concedieri la ASF, ANRE și ANCOM (Document)
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Imaginea înduioşătoare cu fiica Elenei Udrea care a împărţit internetul în două! Ce i se reproşează blondei de la Cotroceni, a vrut doar să se mândrească cu Eva
playtech.ro
image
Ce transfer ar fi! Gigi Becali a pus ochii pe un titular de la Craiova lui Rotaru: „Costă 5-6 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
stiripesurse.ro
image
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Despărțire BOMBĂ în showbiz! Cătălin Botezatu s-a enervat și i-a dat papucii iubitei cu 40 de ani mai mică decât el: Nu am timp să cresc copii și nici nervi să înțeleg o puștoaică
romaniatv.net
image
Modificări de ultimă oră aduse pensiilor private. Noul proiect va afecta peste 9 milioane de români
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William
click.ro
image
Wizz Air introduce mai multe zboruri noi din București. Ce orașe superbe vor putea vizita românii
click.ro
image
Scandal uriaș după ce o celebră statuie a Fecioarei Maria a fost restaurată: „Parcă i-au pus machiaj”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?