Harta Ucrainei cu teritoriile ocupate, afișată în Biroul Oval: „Modalitate de presiune asupra lui Zelenski”

O hartă detaliată a Ucrainei, în care apare și România, a fost afișată în Biroul Oval înainte de începerea negocierilor cu ușile închise dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump. Presa internațională a interpretat acest gest ca o modalitate de presiune asupra lui Zelenski pentru a accepta un schimb teritorial.

Harta era plasată chiar în fața mesei la care au luat loc cei doi lideri. Pe hartă, estul țării era colorat în roz, reprezentând aproximativ 20% din teritoriul ucrainean aflat în prezent sub controlul forțelor ruse.

Potrivit BBC, prezentarea ar putea fi interpretată ca o modalitate prin care Trump încearcă să pună presiune asupra lui Zelenski pentru a accepta o „cedare de teritoriu în schimbul păcii”.

„Este foarte important ca toate aspectele sensibile, teritoriale, să fie discutate la nivel de lideri, în cadrul unei reuniuni trilaterale, iar președintele Trump va încerca să organizeze o astfel de reuniune”, a declarat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump și liderii UE.

Ucraina nu susține redesenarea granițelor sale, deoarece ar însemna „renunțarea la viețile pierdute pentru acestea”, a declarat pentru CNN deputata ucraineană Kira Rudik.

„În primul rând, pentru că ar fi împotriva constituției Ucrainei, și în al doilea rând, pentru că este un subiect foarte emoțional pentru noi. Pentru fiecare centimetru de teritoriu ucrainean pe care îl păstrăm acum, am plătit un preț suprem. Iar a renunța la el ar însemna că Ucraina renunță la viețile pierdute și la prețul pe care l-am plătit”, a declarat Rudik, adăugând că ar fi imposibil din punct de vedere politic.

„Poporul ucrainean nu ar accepta deloc acest lucru”, a spus Rudik.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că intenționează să promoveze un schimb teritorial între Ucraina și Rusia. Conform presei internaționale, liderul american consideră acest compromis un element esențial al unui eventual acord de încheiere a războiului.

Anterior, The Wall Street Journal scria că Vladimir Putin ar fi cerut retragerea apărătorilor ucraineni din regiunea Donețk pentru a accepta un armistițiu.

În replică, președintele Volodimir Zelenski a subliniat că nu va ordona retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Totodată, a atras atenția că un schimb de teritorii este o problemă extrem de complexă, care trebuie discutată împreună cu garanții solide de securitate pentru Ucraina.

La rândul său, președintele Parlamentului de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, a afirmat că un astfel de schimb este interzis atât de legislația ucraineană, cât și de Constituție, conform newsukraine.rbc.ua.

După summitul din Alaska, Vladimir Putin și-a exprimat cel mai clar obiectiv, și anume retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk și cedarea acesteia către Rusia. În trecut, Kremlinul a cerut recunoașterea anexării Crimeei din 2014 și controlul regiunilor separatiste din estul Ucrainei. De această dată însă, presa internațională notează o posibilă schimbare de abordare.

Potrivit surselor, Putin ar fi dispus să accepte înghețarea frontului și alte compromisuri, cu condiția ca acordul final să abordeze „cauzele profunde ale războiului”: extinderea NATO spre est și presupusa discriminare a minorității rusofone din Ucraina.