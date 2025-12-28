„Faceți din Putin obstacolul” – sfaturile unui diplomat american veteran pentru Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump

Pe măsură ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se pregătește pentru o întâlnire importantă cu președintele american Donald Trump, programată duminică în Florida, un fost diplomat de rang înalt al Statelor Unite conturează liniile strategice pe care Kievul ar trebui să le urmeze în discuțiile de pace susținute de Washington.

Daniel Fried, fost asistent al secretarului de stat american și expert în relațiile cu Rusia, cu o carieră care s-a întins pe parcursul a șapte administrații americane, a declarat într-un interviu pentru Kyiv Post că Zelenski ar trebui să prezinte Rusia drept principala piedică în calea păcii, nu Ucraina.

„Obiectivul tactic al lui Zelenski ar trebui să fie acela de a se poziționa ca susținător al planului de pace în 20 de puncte, prezentându-l pe Vladimir Putin drept obstacol și, în același timp, încercând să îmbunătățească acest plan”, a spus Fried.

Potrivit diplomatului american, elementele centrale ale planului se referă la linia de încetare a focului și la garanțiile de securitate pentru Ucraina. El a susținut poziția Kievului de a respinge orice modificare a liniei de front în favoarea Rusiei.

„Zelenski are dreptate să se opună mutării liniei de încetare a focului astfel încât Rusia să primească teritorii pe care nu le-a câștigat pe câmpul de luptă”, a afirmat Fried.

Rezerve față de o zonă demilitarizată

Daniel Fried a avertizat, de asemenea, asupra riscurilor creării unei zone demilitarizate clasice, invocând istoricul Rusiei de nerespectare a angajamentelor internaționale.

„O zonă demilitarizată este problematică, deoarece Rusia nu și-ar respecta obligațiile. Ar putea funcționa doar dacă ar exista o forță terță și nicio prezență militară rusă. Extinderea controlului rusesc ar fi o idee greșită”, a spus el, adăugând că poziția exprimată anterior de Donald Trump – potrivit căreia linia frontului ar trebui să rămână acolo unde este – este corectă.

Rolul Europei și sprijinul american

Fried a recomandat ca Zelenski să insiste pentru desfășurarea de forțe europene pe teren, sprijinite de capacități americane de aviație și informații, chiar dacă Moscova se opune.

„Rusia va încerca să blocheze orice aranjament de securitate care include trupe europene. Zelenski ar trebui să-l convingă pe Trump că ar fi o victorie pentru SUA ca europenii să fie în prima linie, sprijiniți de aviația și informațiile americane”, a spus fostul diplomat.

Citește și: Zelenski cere un armistițiu de 60 de zile în schimbul unui vot istoric privind cedarea de teritorii către Rusia

Planul de pace în 20 de puncte, elaborat de Kiev și Washington de-a lungul ultimelor luni, include posibile compromisuri teritoriale și garanții de securitate pe termen lung. Cu toate acestea, rămân întrebări majore nerezolvate, în special în ceea ce privește regiunile din estul Ucrainei aflate parțial sau total sub ocupație rusă.

Presiune internațională și unitate europeană

Discuțiile facilitate de Statele Unite au loc pe fondul unei activități diplomatice intense în Europa și America de Nord. Aliații NATO încearcă să mențină o poziție comună înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa rămâne „ferm alături de Ucraina”, într-un mesaj publicat pe platforma X, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean. El a subliniat importanța unei abordări europene coordonate, în strânsă colaborare cu Statele Unite.

Zelenski a confirmat că l-a informat pe Merz cu privire la discuțiile purtate cu emisarilor americani, menționând că formatul de negocieri de la Berlin a demonstrat deja eficiență.

Summitul de la Berlin, desfășurat la mijlocul lunii decembrie, a fost prima reuniune majoră între SUA, Ucraina și state europene-cheie într-o țară membră a Uniunii Europene de la relansarea inițiativei de pace a lui Trump, în noiembrie.

Și premierul canadian Mark Carney a discutat vineri cu Zelenski, reafirmând sprijinul Canadei și necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei pentru a negocia.

În același timp, Moscova continuă să adopte un ton dur. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a acuzat Ucraina că încearcă să „saboteze” negocierile, semn al reticenței Kremlinului de a face concesii.

Un moment decisiv pentru Kiev

Pentru Volodimir Zelenski, întâlnirea din Florida reprezintă mai mult decât un gest diplomatic. Potrivit lui Daniel Fried, este o ocazie de a transforma sprijinul occidental în garanții concrete de securitate și de a transmite un semnal clar Moscovei că schimbarea regulilor prin forță va avea costuri politice și strategice.

„Zelenski trebuie să demonstreze că Statele Unite au de câștigat dintr-o poziție fermă, în sprijinul unui acord mai bun”, a spus Fried.

Miza este una majoră: modul în care liderul ucrainean se va poziționa în aceste negocieri ar putea defini strategia Ucrainei pentru anii următori și ar putea influența coeziunea sprijinului occidental.

Potrivit diplomatului american, strategia Kievului ar trebui să fie clară și consecventă: Rusia să fie percepută drept obstacolul principal, nu obiectul compromisului. Fiecare concesie trebuie prezentată nu ca o cedare, ci ca un pas calculat către o pace durabilă.

Într-un context diplomatic cu miză ridicată, fiecare declarație va fi analizată atent – nu doar la Washington și Berlin, ci și la Moscova.