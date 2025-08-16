Liderii UE, treziți de Trump după summitul din Alaska. Cine a luat parte la conferința telefonică de la primele ore ale dimineții

După summitul controversat dintre Trump și Putin din Alaska, președintele american a convocat o conferință telefonică de urgență cu liderii europeni în primele ore ale dimineții, pentru a discuta consecințele întâlnirii și pașii de urmat pentru pacea din Ucraina.

Liderii europeni au participat la apelul telefonic cu președintele SUA, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelensky, după summitul de la Alaska, o discuție care „a durat peste o oră”, a transmis guvernul francez într-un comunicat, citat de CNN.

Cine a intrat în conferința telefonică organizată de Trump la primele ore ale dimineții

La convorbire au luat parte președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, conform Palatului Élysée.

De asemenea, au participat secretarul general NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președintele SUA a stat mai bine de șase ore la telefon cu Volodimir Zelensky

Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelensky, în timpul zborului de întoarcere din Alaska, mai arată sursa citată.

Trump a aterizat la Baza Comună Andrews din Maryland puțin după ora 2 dimineața, ora Estică, după ce summitul său cu președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat.

Potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, președintele și-a petrecut mare parte din zborul de șase ore la telefon. După convorbirea cu Zelensky, Trump a vorbit și cu reprezentanți NATO, a adăugat ea.

În timpul conferinței de presă comune cu Putin, după întâlnirea de două ore și jumătate, Trump a promis că va purta convorbiri telefonice atât cu Zelensky, cât și cu oficialii NATO. „Desigur, îl voi suna pe președintele nostru Zelensky și îi voi povesti despre întâlnirea de astăzi”, a spus Trump în cadrul conferinței.

Biroul lui Zelensky a confirmat că acesta a vorbit cu Trump sâmbătă dimineața.

Zelensky îi vrea pe liderii europeni implicați în toate etapele de negociere

„Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura împreună, alături de America, garanții de securitate fiabile. De asemenea, am discutat semnale pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ajută.” a încheiat președintele Ucrainei într-o postare pe X.