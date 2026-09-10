 John Bolton: Declarațiile lui Trump despre Putin distrug șansele de pace în Ucraina. Absența unor lideri europeni puternici agravează situația | adevarul.ro
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Claudiu Manda, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13:00

John Bolton: Declarațiile lui Trump despre Putin distrug șansele de pace în Ucraina. Absența unor lideri europeni puternici agravează situația

Război în Ucraina
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Fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA, John Bolton, susține că atitudinea lui Donald Trump față de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, reduce șansele unor negocieri serioase și ale păcii în Ucraina. Într-un articol publicat în The Washington Post, Bolton afirmă că situația este agravată și de slăbiciunea conducerii politice europene, în timp ce NATO ar trebui să accelereze sprijinul acordat Ucrainei.

John Bolton, fost consilier pe securitate al lui Donald Trump
John Bolton, fost consilier pe securitate al lui Donald Trump/FOTO:EPA/EFE

Bolton, care a deținut funcția de consilier pentru securitate națională al Casei Albe în perioada 2018-2019, consideră că modul în care Trump înțelege relațiile internaționale îl determină să minimizeze amenințarea venită din partea Rusiei. Potrivit fostului oficial, președintele american ar putea evita o reacție fermă față de acțiunile Rusiei tocmai pentru a nu lăsa impresia că își pierde „mâna de aur" în negocieri.

Fostul consilier a subliniat că Kremlinul își intensifică războiul hibrid în Europa, amintind atacurile cu rachete și drone asupra Poloniei, României și țărilor baltice, precum și incidentul de la aeroportul din Leipzig, unde a fost depistată o dronă cu explozibil pe care autoritățile germane o leagă de Rusia.

„Între timp, Trump nu manifestă nicio îngrijorare", a scris Bolton.

Recent, referindu-se la Putin, Trump a declarat: „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are de gând să atace teritoriul NATO." Bolton consideră că astfel de afirmații l-ar putea convinge pe liderul rus că Trump se află sub influența sa.

„Bineînțeles, de fiecare dată când Putin aude asemenea cuvinte, asta îi întărește convingerea, corectă sau nu, că Trump se află complet în mâinile lui, ceea ce reduce și mai mult șansele unor negocieri serioase, ca să nu mai vorbim de pace", a precizat fostul consilier al președintelui american.

Absența unor lideri europeni puternici agravează situația

Bolton a mai remarcat că, după alegerile din Saxonia-Anhalt, câștigate de partidul de extremă dreapta, pro-rus, Alternativa pentru Germania, poziția cancelarului Friedrich Merz ar putea fi zdruncinată. El a atras atenția și asupra situației politice din Marea Britanie și Franța.

Totodată, Marea Britanie are un nou prim-ministru, Andy Burnham, care, potrivit lui Bolton, nu a fost încă testat pe scena afacerilor internaționale, în timp ce Marine Le Pen, favorabilă Rusiei, ar putea câștiga alegerile prezidențiale din Franța din 2027.

„Absența generală a unor lideri europeni puternici înseamnă că Putin nu are practic de ce să se teamă din această direcție, în condițiile în care guverne-cheie riscă să alunece spre o orientare pro-moscovită", a afirmat Bolton.

În opinia sa, NATO ar trebui să accelereze de pe acum sprijinul acordat Ucrainei, pentru ca o eventuală ofensivă rusă de iarnă să fie „la fel de lipsită de rezultate ca și încercările anterioare".

Bolton este convins că doar hotărârea Ucrainei poate ține în frâu Moscova, până când în Statele Unite sau în Europa va apărea un lider capabil să mobilizeze Occidentul. „Putin știe și el asta", a conchis fostul consilier.

Amintim că președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul vizitei la Kiev, trimișii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, au adus cu ei „câteva idei destul de bune" privind negocierile pentru încheierea războiului.

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