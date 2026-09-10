Atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Sumi: doi morți și 20 de răniți, între care trei copii

Forțele ruse au lovit un centru comercial și de divertisment din orașul Sumi, situat în nord-estul țării, pe 9 septembrie, provocând moartea a cel puțin două persoane și rănirea a 20, printre care trei copii, au declarat autoritățile locale.

Centrul comercial Manufactura din SUmi, lovit de drone rusești Foto: X@UKikaski

Una dintre drone a lovit centrul comercial Manufactura, situat în apropierea centrului orașului, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Imaginile publicate de autorități arată pompieri care luptă cu flăcările ce au cuprins mai multe autoturisme. Resturi sunt împrăștiate în parcarea centrului comercial, iar pe asfalt pot fi văzute urmele victimelor. Incendiile provocate de atac au fost ulterior stinse.

Guvernatorul regiunii Sumi, Oleh Grigorov, a anunțat pe Telegram că cele două persoane ucise aveau câte 21 de ani.

Alte 20 de persoane au fost rănite. Potrivit guvernatorului, doi bărbați și o femeie se află în stare gravă, în timp ce o altă femeie este în stare extrem de critică. Printre răniți se află și trei fete, cu vârste între 15 și 16 ani.

Paisprezece dintre victime au fost transportate la spital, a precizat Grigorov.

Atacurile asupra centrelor comerciale, tot mai frecvente

Atacul de la Sumi are loc în contextul intensificării loviturilor rusești asupra supermarketurilor și centrelor comerciale din Ucraina. Unele dintre aceste atacuri au avut loc în timpul zilei, când magazinele sunt frecventate de numeroși civili.

În august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertiza că Rusia vizează în mod deliberat depozite de supermarketuri, centre de distribuție și magazine.

La sfârșitul aceleiași luni, un atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Krivoi Rog, desfășurat în timpul zilei, s-a soldat cu 16 morți și 130 de răniți. Printre victime s-au aflat 23 de copii.

Atacul are loc după o nouă încercare diplomatică

Lovitura de la Sumi survine la scurt timp după o nouă încercare, susținută de Statele Unite, de a relansa negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au purtat discuții la Kiev și Moscova în perioada 6-7 septembrie.

Demersul diplomatic a readus în atenție un proces de negociere aflat în impas, însă nu a produs până acum o soluție concretă și nu a împiedicat continuarea atacurilor rusești asupra Ucrainei.

După atacul asupra orașului Sumî, Zelenski a cerut partenerilor internaționali să acționeze pentru reducerea tensiunilor și oprirea vărsării de sânge.

„Acum este esențial ca toți partenerii să se concentreze și să lucreze la măsurile necesare pentru reducerea tensiunilor și oprirea crimelor”, a transmis președintele ucrainean pe Telegram, pe 9 septembrie. „Terorismul reprezintă întotdeauna o amenințare pentru mulți și trebuie să îl combatem împreună.”

În pofida scurtei pauze oferite de vizita emisarilor americani, atacurile rusești au continuat. Moscova profită, potrivit autorităților ucrainene, de deficitul sever de sisteme de apărare antiaeriană al Ucrainei pentru a lovi orașe din întreaga țară.

Iulie, cea mai gravă lună pentru civili din ultimii ani

Potrivit Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, iulie 2026 a fost luna cu cele mai multe victime civile — morți și răniți — de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.

Datele ONU, publicate pe 13 august, evidențiază impactul tot mai mare al atacurilor asupra populației civile, în condițiile în care Rusia continuă campania aeriană împotriva orașelor și infrastructurii ucrainene.