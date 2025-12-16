Jimmy Kimmel îl atacă dur pe Donald Trump după afirmațiile despre Rob Reiner: „Un nebun care vorbește prostii”

Jimmy Kimmel l-a criticat aspru pe președintele SUA în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, după ce președintele american a sugerat că regizorul Rob Reiner ar fi murit din cauza așa-numitului „sindrom al tulburării provocate de Trump”. Afirmațiile au stârnit reacții dure în lumea televiziunii, iar cazul este cu atât mai sensibil cu cât moartea lui Reiner și a soției sale este anchetată de autorități.

În ediția de luni seară a emisiunii sale, Jimmy Kimmel a reacționat la o postare publicată de Donald Trump pe platforma Truth Social, în care acesta a comentat moartea lui Rob Reiner și a soției sale, Michele Singer. Comentariile fostului președinte au fost condamnate și de Whoopi Goldberg și colegele sale de la „The View”.

„Ceea ce avem nevoie într-un moment ca acesta, pe lângă bunul simț în ceea ce privește armele și îngrijirea sănătății mintale, este compasiune și leadership. Nu am primit asta de la președintele nostru, pentru că el nu are nimic de oferit. În schimb, am primit un nebun care vorbește prostii”, a spus Kimmel, citat de News.ro. „Pentru Rob și Michele Reiner, am primit această postare”.

Kimmel a citit apoi mesajul publicat de Trump luni dimineață: „Un lucru foarte trist s-a întâmplat aseară la Hollywood. Rob Reiner, un regizor de film și star de comedie torturat și în dificultate, dar odată foarte talentat, a decedat, împreună cu soția sa, Michele, se pare din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin suferința sa masivă, neclintită și incurabilă, cauzată de o boală care îi paraliza mintea, cunoscută sub numele de Sindromul de tulburare provocată de Trump/Trump Derangement System, denumită uneori TDS”.

Trump a continuat: „Era cunoscut pentru faptul că îi înnebunea pe oameni cu obsesia sa furioasă pentru președintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi pe măsură ce administrația Trump depășea toate obiectivele și așteptările de măreție, iar Epoca de Aur a Americii se apropia, poate ca niciodată până acum. Fie ca Rob și Michele să se odihnească în pace!”

„Este atât de urât și josnic”, a comentat Kimmel. „Când am văzut-o prima dată, am crezut că este falsă. Soția mea mi-a arătat-o azi dimineață. Mi-am spus: «Chiar și pentru el, asta pare prea mult». Dar nimic nu este vreodată prea mult pentru el”.

Trump a refuzat să-și retragă afirmațiile

Kimmel a amintit și de o conferință de presă susținută ulterior de Trump în Biroul Oval, unde acesta ar fi avut „șansa să mai încerce o dată să se comporte ca un om” și să-și retragă declarațiile. În schimb, fostul președinte și-a menținut poziția.

„Nu eram deloc fanul lui”, a declarat Trump reporterilor. „Era o persoană deranjată, în ceea ce-l privește pe Trump. Știa că era fals. De fapt, este exact opusul. A spus că eram prieten cu Rusia, controlat de Rusia. Știți, farsa cu Rusia. El a fost unul dintre cei care au stat în spatele ei. Cred că și-a făcut rău din punct de vedere profesional. A devenit ca o persoană deranjată. Sindromul tulburării provocate de Trump. Așadar, nu eram deloc un fan al lui Rob Reiner, în niciun fel. Credeam că era foarte rău pentru țara noastră”.

Replica lui Kimmel nu a întârziat: „Creierul acela corodat este responsabil de viețile noastre. Dacă ați votat pentru asta, este în regulă să vă răzgândiți. Este perfect în regulă. Trebuie să spun că, din interacțiunile mele personale cu Rob Reiner, știu că el ar vrea să continuăm să subliniem atrocitățile dezgustătoare care continuă să se scurgă din gura acestui om bolnav și iresponsabil. Așa că vom face asta iar și iar, până când restul dintre noi se vor trezi”.

Reacții și din partea altor prezentatori

Jimmy Kimmel nu a fost singurul prezentator de emisiuni nocturne care a abordat subiectul. Deși nu a intrat în detalii, Stephen Colbert și-a deschis emisiunea de luni seara cu un mesaj sobru, referindu-se la moartea lui Reiner, dar și la alte tragedii recente.

„De obicei, începem emisiunea cu o scurtă introducere despre o știre importantă a zilei. Dar după veștile teribile din weekendul trecut, masacrul îngrozitor de Hanukkah de la Bondi Beach, tragicul incident armat de la Universitatea Brown și moartea sfâșietoare a lui Rob și Michele Reiner, toate știrile importante sunt prea sumbre pentru asta”, a spus Colbert. „Tragedia altora este un teren sacru, și încercăm din răsputeri să nu pășim pe el. Dar vom face o emisiune de comedie în seara asta, în lumina și în ciuda întunericului”.

Detalii despre tragedie și anchetă

Rob Reiner, regizor celebru care s-a remarcat inițial în serialul „All in the Family” și a semnat filme precum „Stand by Me”, „When Harry Met Sally…”, „This Is Spinal Tap” și „A Few Good Men”, a fost găsit înjunghiat mortal duminică după-amiază, în locuința sa din Brentwood. Alături de el se afla și soția sa, Michele Singer. Reiner avea 78 de ani, iar Singer 68.

Fiul lor, Nick Reiner, a fost arestat duminică la ora 21.15 și înregistrat luni la ora 5.05 dimineața, fiind suspectat de uciderea părinților săi, potrivit înregistrărilor online ale Departamentului Șerifului din Los Angeles.

Șeful LAPD, Jim McDonnell, a confirmat într-o conferință de presă că Nick Reiner a fost „înregistrat pentru crimă”, descriind cazul drept „un incident foarte, foarte tragic”. Până în acest moment nu au fost formulate acuzații oficiale, iar autoritățile au precizat că anchetatorii vor prezenta cazul procurorului districtual pentru a decide pașii următori.