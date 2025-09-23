Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” revine după suspendarea temporară decisă ca urmare a remarcilor referitoare la Charlie Kirk

Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” de la ABC va reveni marți pe post după o scurtă suspendare, a anunțat compania Walt Disney, potrivit Fox News.

„Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția emisiunii pentru a evita agravarea unei situații tensionate într-un moment emoționant pentru țara noastră. Este o decizie pe care am luat-o deoarece am considerat că unele dintre comentarii erau nepotrivite și, prin urmare, insensibile. Am petrecut ultimele zile purtând discuții serioase cu Jimmy și, după aceste discuții, am ajuns la decizia de a relua emisiunea marți”, a declarat un purtător de cuvânt al Disney pentru Fox News Digital.

Emisiunea de noapte a lui Jimmy Kimmel a fost retrasă de pe post miercurea trecută, după ce remarcile lui Kimmel despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk au stârnit indignare și o amenințare voalată din partea Comisiei Federale de Comunicații (FCC).

Compania Disney a decis să suspende emisiunea după ce doi mari proprietari de filiale au retras difuzarea emisiunii lui Kimmel de pe posturile lor, iar Kimmel ar fi spus directorilor că nu își va cere scuze pentru comentariile sale.

Decizia de suspendare a emisiunii lui Jimmy Kimmel a generat proteste

Săptămâna trecută, sute de protestatari au manifestat în fața sediului Disney din Burbank, California, cerând ca Disney să repună în grilă „Jimmy Kimmel Live!” .

Manifestanții s-au adunat și în fața studioului lui Kimmel de pe Hollywood Boulevard joi, unde au fost filmați scandând „ABC a cedat! Nu FCC!”

Jimmy Kimmel a fost unul dintre cei mai duri critici ai administrației Trump în emisiunile de noapte. Suspendarea sa a dus la o dezbatere națională privind libertatea de exprimare, iar unii observatori s-au întrebat dacă va mai reveni vreodată pe micile ecrane ale ABC, potrivit Fox News.

Ce a spus Jimmy Kimme despre „banda MAGA”.

Amintim că suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel a avut loc după episodul difuzat lunea trecută, în care prezentatorul a afirmat că asasinul activistului american Charlie Kirk face parte din „banda MAGA”.

„Am atins noi minime în weekend, când banda MAGA a încercat să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei”, a spus comediantul.

În aceeași emisiune, Jimmy Kimmel s-a întrebat și cât de reală este durerea președintelui în legătură cu moartea lui Charlie Kirk, în condițiile în care, întrebat despre tragedie, Donald Trump a deturnat discuția către planurile de construire a unei noi săli de bal la Casa Albă.

Declarațiile lui Kimmel au atras imediat reacții dure din partea liderilor conservatori. Brendan Carr, președintele FCC, a sugerat într-un podcast că există modalități prin care companiile media ar putea „să ia măsuri împotriva lui Kimmel”, astfel că s-a luat decizia suspendării emisiunii sale pe timp nelimitat.