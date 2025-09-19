search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Jimmy Kimmel și MAGA lui Trump: presa americană sub presiune

Publicat:

Prin suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel, Trump intervine din nou în peisajul mediatic american, care se deplasează tot mai mult spre dreapta. Nici Hollywoodul nu rămâne neafectat.

Jimmy Kimmel: după declarațiile despre uciderea lui Charlie Kirk, suspendat „pe termen nedeterminat”
Jimmy Kimmel: după declarațiile despre uciderea lui Charlie Kirk, suspendat „pe termen nedeterminat”

Moartea lui Robert Redford din această săptămână nu a însemnat doar pierderea unei legende a filmului, ci a marcat și sfârșitul unei ere la Hollywood, odinioară conștiința progresistă a Americii. Redford a întruchipat o viziune liberală a industriei de divertisment americane, care promova vocile independente și perspectivele critice față de societate.

Vremurile s-au schimbat. Semnele unei orientări spre dreapta a industriei de divertisment americane se înmulțesc. Acest lucru se reflectă, printre altele, în reacțiile mass-media din Statele Unite la asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk.

Miercuri, postul ABC a anunțat că scoate ”pe termen nelimitat” din grilă populara emisiune de divertisment a vedetei de televiziune Jimmy Kimmel. Motivul: Kimmel sugerase că presupusul atentator ar fi putut face parte din așa-numita mișcare MAGA a președintelui SUA. Acronimul vine de la ”Make America Great Again” (în traducere: ”Să facem America din nou măreață”).

Măsura a fost luată după ce Brendan Carr, șeful autorității americane de reglementare în domeniul mass-media (FCC), amenințase că va acționa împotriva ABC.

Câteva posturi de televiziune înlocuiesc emisiunea lui Kimmel cu un omagiu adus lui Kirk
Câteva posturi de televiziune înlocuiesc emisiunea lui Kimmel cu un omagiu adus lui Kirk


Cu doar câteva săptămâni înainte, postul concurent CBS anunțase că va întrerupe din motive financiare un format similar, ”Late Show”, al cărui protagonist este Stephen Colbert.

David Ellison: Mogulul media de la Paramount se aliază cu Trump

Momentul suspendării show-ului lui Colbert a ridicat însă multe semne de întrebare. În iulie, divizia CBS a Paramount îi plătise lui Trump 16 milioane de dolari pentru a închide un proces legat de un interviu cu Kamala Harris, difuzat în anul 2024. Trump susținuse că postul ar fi modificat interviul pentru a o pune pe Harris într-o lumină mai favorabilă, acuzație pe care CBS a respins-o mereu.

CBS a scos emisiunea lui Colbert după ce acesta numise plata ”o grăsuță tentativă de mituire”. Deși Colbert a primit duminica trecută încă un premiu Emmy, unul dintre cele mai importante premii de televiziune din SUA, show-ul său nu va mai fi difuzat din mai 2026.

Doar cu câteva zile în urmă, Stephen Colbert a primit un premiu Emmy pentru „cel mai bun talk-show”
Doar cu câteva zile în urmă, Stephen Colbert a primit un premiu Emmy pentru „cel mai bun talk-show”


Există și alte speculații: David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison (fondatorul Oracle, al doilea cel mai bogat om din lume și un vechi aliat al lui Trump), ar putea, după ce a achiziționat cu opt miliarde de dolari Paramount, să aibă în vizor un alt giuvaer de la Hollywood: compania Warner Bros Discovery. O astfel de mișcare ar uni participațiile Paramount, care include inclusiv CBS și francizele ”Mission: Impossible” și ”Star Trek”, cu activele Warner: DC Studios (”Superman”, ”Batman”), CNN și HBO.

În alte vremuri, un asemenea acord ar fi declanșat îngrijorări majore în materie de legislație antitrust. Sub Trump însă, autoritățile de reglementare și-au schimbat centrul de greutate: acum oficialii verifică ”neutralitatea” politică, și nu avantajele concurențiale.

Ellison și-a arătat deja disponibilitatea de a se alinia agendei lui Trump. L-a numit pe Kenneth Weinstein, șeful unui think-tank conservator și consilier al lui Trump, drept ombudsman al CBS News. Și a purtat discuții cu Bari Weiss, fondatoarea publicației anti-woke Free Press, pentru o posibilă funcție la CBS.

Urmează să preia un rol de conducere la CBS News: cunoscuta editorialistă „anti-woke” Bari Weiss
Urmează să preia un rol de conducere la CBS News: cunoscuta editorialistă „anti-woke” Bari Weiss


Serie de procese pentru calomnie

Paramount nu este singura companie care pare să cedeze în fața unor actori puternici de dreapta. ABC News a fost de curând de acord să plătească 15 milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces de calomnie legat de declarații critice la adresa lui Trump făcute de moderatorul George Stephanopoulos. Wall Street Journal și New York Times continuă să se confrunte cu procese similare, în valoare de miliarde, intentate de Trump.

Decizia ABC de a-l scoate pe Kimmel din grilă are și motive comerciale. Nexstar, proprietarul a zeci de filiale ABC, urmărește în prezent o megafuziune, prin care ar deveni cel mai mare operator de posturi de televiziune din SUA. Însă fuziunea ce urmează încă trebuie aprobată de guvern.

Criticii avertizează că posturile de televiziune, studiourile și furnizorii de streaming sunt din ce în ce mai precauți cu programele care ar putea atrage mânia președintelui.

Giganții media renunță la mesajele woke

În lunile de după realegerea lui Trump, marile studiouri de film și-au redus pe tăcute programele de diversitate, egalitate și incluziune (DEI). Disney și-a redenumit inițiativele culturale, în timp ce Amazon și Paramount au eliminat obiectivele de angajare și programele de formare care fuseseră anterior asociate cu DEI.

Modificările urmează ordinului executiv al lui Trump, prin care programele DEI au fost desființate la nivel federal, iar companiile care le mențin se pot aștepta la o reglementare mai strictă.

Schimbarea grilelor de program este la fel de evidentă. Amazon plătește incredibila sumă de 40 de milioane de dolari pentru două filme documentare realizate de și despre Melania Trump, dintre care unul semnat de Brett Ratner, un regizor și producător împotriva căruia au existat acuzații de abuz sexual din partea mișcării #MeToo. Platforma de streaming redifuzează, de asemenea, primele șapte sezoane din ”The Apprentice”, reality-show-ul cu Trump care l-a făcut faimos în America.

Din nou în program la Amazon Prime: toate cele șapte sezoane din „The Apprentice”
Din nou în program la Amazon Prime: toate cele șapte sezoane din „The Apprentice”


Conținut conservator pe bandă rulantă

Virajul conservator al Hollywoodului începuse deja înaintea celui de-al doilea mandat al lui Trump. Neo-westernul ”Yellowstone” al lui Taylor Sheridan și seriale de tip telenovelă derivate din acesta, difuzate în prime-time, a căror viziune asupra lumii corespunde mai degrabă Americii profunde decât orașelor de coastă, au devenit francize de miliarde, chiar dacă au fost ignorate de premiile Emmy.

Filme și seriale cu tematică creștină trăiesc în prezent și ele o renaștere. Angel Studios, o companie de producție ”prietenă cu credința”, cu sediul în Utah, statul patrie al bisericii mormone, a devenit un jucător important. Filmul ”Sound of Freedom”, cu James Caviezel, actorul din ”Patimile lui Hristos”, a încasat 250 de milioane de dolari la nivel mondial. ”Regele regilor”, un film de animație despre viața lui Iisus, a adus alte 77 de milioane de dolari. Săptămâna trecută, Angel Studios a intrat la bursă.

De succes financiar, dar controversat: scenă din filmul „Sound of Freedom”
De succes financiar, dar controversat: scenă din filmul „Sound of Freedom”


Printre proiectele viitoare se numără ”Zero A.D.”, un thriller biblic epic, și ”Young Washington”, o privire patriotică asupra anilor de început ai primului președinte al Statelor Unite.

Această reorientare nu are însă doar motive ideologice. Factorii economici joacă și ei un rol decisiv. Încasările cinematografice se află încă sub nivelul de dinainte de COVID. Streamingul a distrus piața DVD-urilor, o sursă importantă de venit pentru studiouri, și a decimat industria televiziunii prin cablu. În goana disperată de profituri, Hollywoodul caută proiecte sigure și ieftine.

Filmele și serialele cu tematică religioasă și conservatoare, adesea realizate cu costuri reduse și fără actori de prim rang, pot garanta un public fidel și marje de profit mai mari. De asemenea, clienții de publicitate preferă conținutul care evită subiectele polarizante.

Robert Redford a întruchipat odinioară ideea că Hollywoodul ar putea provoca puterea de stat. Astăzi, industria divertismentului pare mai puțin interesată să ridice provocări și mai mult să supraviețuiască. Iar a supraviețui înseamnă, se pare, a se alinia ideologiei MAGA a lui Trump.

Scott Roxborough - DW

Opinii

