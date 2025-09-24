Jimmy Kimmel a revenit la ABC și a vorbit despre suspendarea sa: Sancționarea spectacolelor TV din motive politice, „neamericană” și periculoasă

Jimmy Kimmel a revenit marți seară pe scena emisiunii sale, emoționat şi vizibil afectat, şi a vorbit pentru prima dată despre suspendarea de șase zile impusă de postul de televiziune ABC. Gazda a deschis emisiunea cu fragmente care au marcat perioada absenței sale și a ţinut un monolog în care a mulţumit colegilor din industrie, dar şi unor personalități politice care i-au apărat dreptul la exprimare.

Suspendarea a survenit după comentariile controversate ale lui Kimmel privind moartea lui Charlie Kirk. În cadrul ediției de marți seară, prezentatorul și-a exprimat regretul și a precizat, cu voce tremurândă și ochii înlăcrimați, că „nu a fost niciodată intenția mea să minimalizez importanța uciderii unui tânăr” și că mesajul postat de el pe Instagram în ziua în care a fost ucis Charlie Kirk a fost „neclar sau nepotrivit” pentru unii. Kimmel a subliniat că nu a vrut să dea vina pe un anumit grup și a catalogat autorul faptei ca fiind „un individ profund tulburat”, conform Variety.

Monologul său a avut și nuanțe de apărare a libertății de exprimare: Kimmel a condamnat încercările de a opri emisiunile colegilor săi — referindu-se implicit la cazul lui Stephen Colbert — și a afirmat că sancționarea spectacolelor TV din motive politice este „neamericană” și periculoasă.

Decizia ABC de a-i permite revenirea nu a rămas fără reacții. Președintele Donald Trump a criticat dur readucerea lui Kimmel în grilă, folosindu-se de platforma sa Truth Social pentru a-l ataca pe prezentator, a contesta talentul și audiența acestuia și a anunța că va „testa” ABC în legătură cu această chestiune.

Kimmel a răspuns indirect atacurilor, difuzând o înregistrare cu afirmațiile lui Trump și primind aplauze de la public. Gazda şi-a exprimat recunoștința față de numeroși colegi din showbiz — printre care Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Jay Leno, Howard Stern şi David Letterman — dar şi faţă de personalităţi din mediul conservator care i-au susținut dreptul la exprimare: Ben Shapiro, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul sau Ted Cruz.