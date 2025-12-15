Un nou derapaj al lui Donald Trump. El susține că moartea lui Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „turbat” al celebrului regizor

Preşedintele american Donald Trump s-a dezlănţuit luni împotriva lui Rob Reiner - care împreună cu soţia sa au fost victimele unui ”aparent omor”, potrivit poliţiei, şi a dat asigurări că moartea lor este rezultatul antitrupismului ”turbat” al celebrului realizator.

Moartea lui Rob Reiner ”s-a datorat furiei pe care a cauzat-o în alţii” prin ”nevroza sa anti-Trump”, a scris pe reţeaua sa Truth Social locatarul Casei Albe.

”El era cunoscut prin faptul că îi înnebunea pe oameni prin obsesia sa turbată împotriva preşedintelui Donald J. Trump”, scrie pe reţeaua sa şeful statului american.

Rob Reiner, regizorul unor filme îndrăgite precum „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, „Misery”, „Stand By Me”, „Prințesa mireasă” și „This is Spinal Tap”, a murit la vârsta de 78 de ani, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani.

TMZ și People au relatat că cei doi au suferit răni compatibile cu un atac cu cuțitul.

Detaliile despre cauza morții nu au fost încă dezvăluite oficial, dar detectivii Departamentului de Poliție din Los Angeles investighează cazul ca fiind o „aparentă omucidere”, a declarat căpitanul Mike Bland al LAPD.

Un oficial al Departamentului de Pompieri din Los Angeles a confirmat presei că a răspuns la o solicitare de ajutor medical duminică după-amiază, când au fost găsite cadavrele.

Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al lui Rob şi Michele Reiner, se află în arest. LAPD nu a putut confirma pentru Variety dacă Nick Reiner se află în arest în legătură cu ancheta privind omuciderea lui Rob şi Michele, dar a înregistrat acuzaţia lui Nick ca „activitate de bandă”. Cauţiunea lui a fost stabilită la 4 milioane de dolari.

Nick Reiner dezvăluise anterior lupta sa cu dependenţa şi a co-scris filmul din 2015 „Being Charlie”, regizat de Rob, despre această experienţă.

Rob şi Michele Reiner mai au doi copii, fiul Jake Reiner, care a fost reporter de ştiri locale pentru KCAL Los Angeles, şi fiica Romy. Rob Reiner a adoptat şi o fiică, Tracy Reiner, în timpul căsătoriei sale cu actriţa şi regizoarea Penny Marshall.

Michele și Rob Reiner erau căsătoriți de peste trei decenii

Reiner era căsătorit cu fotografa Singer Reiner din 1989.

Cei doi s-au cunoscut în timp ce el regiza filmul „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, pe care îl realizase împreună cu prietena sa Nora Ephron, după 10 ani de singurătate. Inspirat de noua lor poveste de dragoste, Reiner a schimbat finalul inițial pesimist al filmului, astfel încât Harry și Sally au ajuns împreună,