Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Fiul cunoscutului regizor și actor Rob Reiner a fost arestat pentru uciderea părinților săi. „Părea sub influența drogurilor”

Publicat:

Nick Reiner a fost arestat într-o stație de metrou din Los Angeles, aflată la aproximativ 24 de kilometri de vila părinților săi din Brentwood. El a fost imobilizat la pământ și încătușat, fiind acuzat de uciderea părinților săi, celebrul regizor Rob Reiner și soția acestuia, Michele Reiner.

Nick a fost imobilizat la pământ și încătușat. FOTO: captură X/@CubanOnlyTrump
Nick a fost imobilizat la pământ și încătușat. FOTO: captură X/@CubanOnlyTrump

Anterior arestării, Nick se cazase la hotelul The Pierside Santa Monica, unde angajații au descoperit dușul „plin de sânge”, urme care duceau din pat, precum și o fereastră acoperită cu cearșafuri. Potrivit TMZ, acesta s-a cazat la ora 4:00 dimineața, la doar câteva ore după ce ar fi avut o ceartă intensă cu părinții săi la o petrecere de sărbători, relatează Daily Mail.

Martorii au declarat că Nick părea „sub influența drogurilor” la sosirea la hotel și că nu s-a mai prezentat pentru check-out.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele, de 70 de ani, au fost găsiți înjunghiați mortal duminică, în vila lor din Brentwood. Cei doi au fost descoperiți de fiica lor, Romy. Poliția a transmis ulterior că fiul lor, Nick Reiner, este „responsabil” pentru moartea acestora.

Crima și arestarea lui Nick au șocat Hollywood-ul și cercul larg de prieteni celebri ai familiei. Nick Reiner, cunoscut pentru istoricul său de dependență de droguri și probleme grave de sănătate mintală, se confruntă acum cu acuzații de crimă.

Arestarea sa a avut loc după ce Romy ar fi declarat poliției că un membru al familiei „ar trebui să fie suspectat”, deoarece este „periculos”.

FOTO: captură X/@CubanOnlyTrump
Imaginea 1/2: FOTO: captură X/@CubanOnlyTrump
FOTO: captură X/@CubanOnlyTrump
FOTO: captură X/@CubanOnlyTrump

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Nick participase alături de părinții săi la petrecerea organizată de Conan O’Brien, unde mai mulți invitați au fost martori la o „ceartă foarte zgomotoasă”. O sursă a declarat pentru revista PEOPLE că „Nick îi speria pe toți, se comporta haotic”.

Potrivit TMZ, familia se confrunta de luni de zile cu agravarea problemelor de sănătate mintală și dependență ale lui Nick, apropiaților spunându-le că „au încercat totul”. Nick a intrat prima dată în reabilitare la 15 ani, iar până la vârsta de 22 de ani, în 2016, ajunsese de 17 ori în centre de tratament.

Într-un interviu acordat revistei People, Nick povestea că a ajuns de mai multe ori fără adăpost, după ce a refuzat tratamentele propuse de familie. „Am rămas fără casă în Maine, New Jersey și Texas. Am dormit pe stradă săptămâni întregi. Nu a fost deloc ușor”, declara el la acea vreme.

După ce a reușit să se lase de droguri, Nick a colaborat cu tatăl său la filmul semi-autobiografic Being Charlie, inspirat din lupta sa cu dependența și din impactul acesteia asupra familiei. Filmul explorează relația tensionată dintre un tată actor și fiul său dependent și se încheie cu o scuză a tatălui pentru modul dur în care și-a tratat copilul, o scuză pe care Rob Reiner a spus că i-a adresat-o și în viața reală.

SUA

