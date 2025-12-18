Cum a reușit un pasager să urce în avion fără bilet sau pașaport. A fost depistat pentru că zborul era complet ocupat

Un călător a reușit să se strecoare într-un zbor British Airways la Heathrow fără bilet de îmbarcare sau pașaport a fost descoperit doar după ce a ocupat în mod repetat locurile altor pasageri.

Bărbatul s-a îmbarcat în cursa BA către Oslo, după ce ar fi stat în spatele călătorilor la controlul de securitate și apoi ar fi ocolit controalele la poarta de plecare.

El a fost descoperit abia după ce aeronava Airbus A320 a fost plină, echipajul de cabină devenind suspicios atunci când acesta a continuat să se mute de pe un scaun pe altul și nu a putut prezenta niciun document de călătorie, scrie Daily Mail.

Surse aeroportuare au declarat că bărbatul a fost arestat ulterior de poliție, deși trecuse prin toate controalele de securitate înainte de a ajunge la poartă.

Se înțelege că individul s-a dat drept parte a unui grup la controlul final al pașapoartelor, amestecându-se în timp ce documentele lor erau inspectate înainte de îmbarcare.

Mike LaCorte, care se afla în avion, așezat chiar în partea din față a aeronavei, a asistat la desfășurarea situației.

El a declarat pentru Telegraph că bărbatul s-a plimbat prin cabină în timp ce îmbarcarea continua, înainte ca membrii echipajului să îi pună întrebări și să își dea seama că nu avea un bilet de îmbarcare.

Acesta l-a descris pe intrus ca fiind un bărbat cu aspect neîngrijit, cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, îmbrăcat într-un trening deschis la culoare și având asupra sa un rucsac mic.

Sursele au declarat că bărbatul a avut acces la sistemul de securitate urmărind îndeaproape alți pasageri prin porțile automate de la Terminalul 3, care în mod normal necesită scanarea biletelor.

Deși a trecut de controalele de securitate pentru obiecte interzise, acesta nu a fost oprit la poartă și a reușit să se îmbarce în avion neobservat.

Odată ce situația a fost identificată, securitatea aeroportului și poliția înarmată au fost chemate la aeronavă și l-au escortat pe bărbat afară.

Membrii echipajului au verificat apoi scaunele și au căutat în dulapurile de deasupra capului înainte de a ordona tuturor pasagerilor legitimi să debarce.

Aeronava a fost supusă unor controale de securitate suplimentare, inclusiv cu ajutorul câinilor, înainte ca pasagerilor să li se permită să urce din nou la bord.

În cele din urmă, zborul a fost întârziat cu mai mult de trei ore.

Philip Baum, profesor invitat de securitate a aviației la Universitatea Coventry, a descris incidentul drept un eșec grav, afirmând că companiile aeriene trebuie să fie în măsură să răspundă în orice moment pentru fiecare persoană aflată la bordul unei aeronave, chiar dacă există măsuri de siguranță pentru a proteja cabina de pilotaj.

Se pare că pasagerilor li s-a oferit un mic voucher drept compensație pentru întârziere, care, potrivit unui călător, se ridică la aproximativ 10 lire sterline și poate fi răscumpărat doar prin intermediul unei aplicații mobile.

British Airways și aeroportul Heathrow au refuzat să comenteze incidentul.