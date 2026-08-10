Un incident tensionat a avut loc la bordul unui avion British Airways care urma să plece de la Londra spre Las Vegas. Un pasager a intrat într-un conflict cu o însoțitoare de zbor, iar polițiștii au fost chemați să intervină înainte ca aeronava să decoleze.

Incidentul s-a produs pe 6 august, la bordul zborului BA275, care urma să plece de pe aeroportul Heathrow cu destinația Las Vegas. Potrivit relatărilor despre incident, un bărbat în vârstă de 31 de ani ar fi avut un comportament agresiv și ar fi ignorat indicațiile echipajului.

În imaginile filmate de unul dintre pasageri și distribuite ulterior pe rețelele sociale, însoțitoarea de zbor încearcă să-l determine pe bărbat să rămână pe scaun și să respecte instrucțiunile echipajului. Pasagerul continuă să țipe și are un schimb tensionat cu aceasta.

Situația a determinat echipajul să solicite intervenția poliției. Potrivit Poliției Metropolitane, agenții au fost chemați în jurul orei 17:30, iar aeronava s-a întors la terminal pentru ca aceștia să poată urca la bord.

Polițiștii l-au imobilizat pe bărbat și l-au escortat din avion. Acesta este acuzat că s-ar fi aflat în stare de ebrietate la bordul aeronavei și că nu ar fi respectat instrucțiunile comandantului.

British Airways a transmis că nu tolerează comportamentele agresive sau perturbatoare și că siguranța pasagerilor și a membrilor echipajului reprezintă prioritatea companiei.

Bărbatul a fost eliberat pe cauțiune și urmează să se prezinte în fața instanței pe 26 august.