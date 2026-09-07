Ironiile provocate de noua culoare a părului lui Donald Trump: „Se pare că maroul este noul blond”

Donald Trump a apărut în public cu ceea ce pare a fi o schimbare de look. Președintele american, cunoscut pentru părul său blond-auriu, a fost fotografiat vineri coborând din Air Force One în New Jersey, cu părul vizibil mai închis la culoare, aproape brunet.

Donald Trump a apărut în public cu ceea ce pare a fi o schimbare de look. Foto: X/@Oct7NeverForget

Imaginile surprinse la sosirea președintelui la Aeroportul Municipal Morristown, înaintea unui weekend petrecut la clubul său de golf din Bedminster, au alimentat imediat speculațiile. Schimbarea aparentă a fost rapid remarcată pe rețelele sociale.

„Trump brunet nu era cu siguranță pe cartea mea de bingo pentru 2026”, a scris un utilizator pe X.

Un alt internaut a remarcat schimbarea și s-a întrebat dacă președintele și-a vopsit părul.

„Uitați-vă la aspectul părului său! Își schimbă culoarea părului?”, a scris acesta.

„Se pare că maroul este noul blond”, a comentat un alt utilizator.

Câștigătorul emisiunii „Jeopardy!”, Hemant Mehta, a făcut o glumă pornind de la schimbarea de look, în timp ce scriitoarea Annie Lamott a apreciat noul aspect și a spus că Trump pare „foarte tânăr” și că îi amintește de actorul Pierce Brosnan, notează The New York Post.

Părul lui Trump, ascuns de o șapcă la golf

Sâmbătă, Donald Trump a ieșit la golf alături de prezentatorul Fox News Bret Baier și alte persoane.

De această dată, însă, președintele american a purtat o șapcă roșie pe care era inscripționat mesajul „Trump was right about everything” („Trump a avut dreptate în toate”), care i-a acoperit cea mai mare parte a părului.

Astfel, fotografiile de sâmbătă nu au permis să se stabilească dacă nuanța mai închisă observată cu o zi înainte a fost rezultatul unei schimbări reale sau doar o apariție izolată.

Nu este prima dată când Trump își schimbă coafura

Deși președintele american este cunoscut pentru faptul că își păstrează aproape neschimbată frizura, există precedente.

În 2019, Trump a surprins după ce a apărut la o slujbă religioasă în Virginia cu părul pieptănat pe spate. Experimentul nu a durat însă prea mult. Mai târziu în aceeași zi, Trump a fost văzut din nou cu celebra sa coafură.

Părul președintelui american a fost subiect de speculații cu mult înainte ca acesta să ajungă la Casa Albă. De-a lungul anilor au existat numeroase teorii potrivit cărora Trump ar purta o perucă sau ar fi apelat la proceduri pentru scalp.

În timpul campaniei prezidențiale din 2016, Trump a acceptat chiar ca prezentatorul Jimmy Fallon să îi ciufulească părul în timpul emisiunii „The Tonight Show”, într-o încercare de a demonstra că acesta este real.