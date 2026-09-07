Ironiile provocate de noua culoare a părului lui Donald Trump: „Se pare că maroul este noul blond”
Donald Trump a apărut în public cu ceea ce pare a fi o schimbare de look. Președintele american, cunoscut pentru părul său blond-auriu, a fost fotografiat vineri coborând din Air Force One în New Jersey, cu părul vizibil mai închis la culoare, aproape brunet.
Imaginile surprinse la sosirea președintelui la Aeroportul Municipal Morristown, înaintea unui weekend petrecut la clubul său de golf din Bedminster, au alimentat imediat speculațiile. Schimbarea aparentă a fost rapid remarcată pe rețelele sociale.
„Trump brunet nu era cu siguranță pe cartea mea de bingo pentru 2026”, a scris un utilizator pe X.
Un alt internaut a remarcat schimbarea și s-a întrebat dacă președintele și-a vopsit părul.
„Uitați-vă la aspectul părului său! Își schimbă culoarea părului?”, a scris acesta.
„Se pare că maroul este noul blond”, a comentat un alt utilizator.
Câștigătorul emisiunii „Jeopardy!”, Hemant Mehta, a făcut o glumă pornind de la schimbarea de look, în timp ce scriitoarea Annie Lamott a apreciat noul aspect și a spus că Trump pare „foarte tânăr” și că îi amintește de actorul Pierce Brosnan, notează The New York Post.
Părul lui Trump, ascuns de o șapcă la golf
Sâmbătă, Donald Trump a ieșit la golf alături de prezentatorul Fox News Bret Baier și alte persoane.
De această dată, însă, președintele american a purtat o șapcă roșie pe care era inscripționat mesajul „Trump was right about everything” („Trump a avut dreptate în toate”), care i-a acoperit cea mai mare parte a părului.
Astfel, fotografiile de sâmbătă nu au permis să se stabilească dacă nuanța mai închisă observată cu o zi înainte a fost rezultatul unei schimbări reale sau doar o apariție izolată.
Nu este prima dată când Trump își schimbă coafura
Deși președintele american este cunoscut pentru faptul că își păstrează aproape neschimbată frizura, există precedente.
În 2019, Trump a surprins după ce a apărut la o slujbă religioasă în Virginia cu părul pieptănat pe spate. Experimentul nu a durat însă prea mult. Mai târziu în aceeași zi, Trump a fost văzut din nou cu celebra sa coafură.
Părul președintelui american a fost subiect de speculații cu mult înainte ca acesta să ajungă la Casa Albă. De-a lungul anilor au existat numeroase teorii potrivit cărora Trump ar purta o perucă sau ar fi apelat la proceduri pentru scalp.
În timpul campaniei prezidențiale din 2016, Trump a acceptat chiar ca prezentatorul Jimmy Fallon să îi ciufulească părul în timpul emisiunii „The Tonight Show”, într-o încercare de a demonstra că acesta este real.