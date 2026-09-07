„Războiul va continua”. Eforturile de pace ale SUA nu au reușit să ducă la un acord după prima vizită a lui Witkoff și Kushner la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat discuții cu trimișii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au ajuns pentru prima dată la Kiev pe 6 septembrie, în cadrul eforturilor diplomatice reînnoite ale Washingtonului de a pune capăt războiului ruso-ucrainean.

Volodimir Zelenski, Steve Witkoff și Jared Kushner Foto: X@visegrad24

Vizita a avut loc la doar o zi după ce cei doi emisari au purtat discuții de peste trei ore cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, întrevedere descrisă de ambele părți drept „substanțială".

Convorbirile de la Kiev nu par să fi adus însă un progres major. După întâlnire, Zelenski le-a declarat jurnaliștilor că se așteaptă ca războiul să continue până în timpul iernii.

Discuții axate pe sprijinul de iarnă

Președintele ucrainean și emisarii americani au menționat și posibilitatea unor viitoare întâlniri trilaterale, atât în format SUA-Ucraina-Europa, cât și SUA-Ucraina-Rusia, fără a preciza însă datele sau locațiile acestora.

Potrivit lui Zelenski, discuțiile s-au concentrat pe sprijinul pentru iarnă, garanțiile de securitate, garanțiile economice și livrările de sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru Ucraina.

Zelenski i-a întâmpinat pe cei doi emisari în Piața Sofiei din Kiev, anunțând pe rețelele sociale, la ora 14:15, ora locală, începerea discuțiilor. Cu puțin timp înainte, președintele ucrainean subliniase necesitatea unor garanții de securitate solide și a unei păci postbelice „demne", adăugând că propunerile ucrainene sunt gata.

Ucraina se pregătește pentru un nou val de atacuri rusești asupra rețelei energetice pe timpul iernii, după ce campania aeriană a Moscovei din iarna trecută a distrus 9 gigawați din capacitatea de generare a țării.

După aproximativ trei ore de discuții bilaterale americano-ucrainene, la negocieri s-au alăturat și consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania. Delegația ucraineană a inclus șeful de cabinet prezidențial Kirilo Budanov, adjunctul acestuia Serhii Kîslîția, liderul parlamentar al partidului lui Zelenski, David Arahamia, și șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov.

Witkoff a calificat discuțiile drept „substanțiale" și „semnificative", precizând că cei doi emisari sunt încurajați de progresele înregistrate până acum. La rândul său, Kushner a transmis salutări personale din partea lui Trump și a subliniat importanța construirii unei păci durabile pe termen lung, care să permită Ucrainei să își atingă potențialul deplin ca națiune.

Zelenski le-a mulțumit atât emisarilor americani, cât și oficialilor europeni pentru vizită, subliniind că războiul trebuie încheiat astfel încât Rusia să nu mai poată lansa o nouă agresiune. „Suntem cu toții de aceeași parte", a spus el. „Toți ne dorim ca războiul să se încheie."

O sursă apropiată dosarului a declarat pentru Kyiv Independent că Zelenski le-a oferit emisarilor americani tricouri cu inscripția „Regimul de la Kiev" - o aluzie ironică la modul în care consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, se referise cu o zi înainte la guvernul ucrainean.

„Ne așteptăm ca războiul să continue"

În cadrul unei conferințe de presă ulterioare, Zelenski a lăsat de înțeles că actualul demers de pace nu va duce în curând la încheierea conflictului. Președintele ucrainean a spus că, în cazul continuării războiului, Kievul mizează în mod deosebit pe pachetul de ajutor pentru iarnă, atât pentru apărarea antiaeriană, cât și pentru sectorul energetic.

Cu toate acestea, el a considerat reluarea negocierilor diplomatice drept un pas pozitiv în sine, remarcând că, deși a existat o pauză lungă în orice format de negocieri, este de preferat să existe măcar o formă de dialog decât niciuna.

Zelenski a glumit că prezența reprezentanților lui Trump la Kiev a oferit locuitorilor capitalei o protecție „chiar mai bună decât sistemele Patriot" - declarație venită după un asalt de zece zile asupra orașului, întrerupt doar după ce Putin a acceptat o încetare temporară a atacurilor pe durata vizitei emisarilor.

În ciuda acestui armistițiu punctual, perspectivele privind livrarea rachetelor Patriot, atât de necesare Ucrainei, rămân sumbre: partea americană urmează abia anul viitor să crească producția de rachete antibalistice și sisteme Patriot.

Președintele ucrainean a mai spus că echipa sa a insistat asupra garanțiilor de securitate și a sprijinului economic pentru reconstrucția postbelică, menționând redresarea economică și o armată ucraineană puternică drept elemente esențiale ale securității țării. Zelenski a precizat că vor urma noi runde de negocieri, fără să se fi stabilit încă dacă acestea vor avea loc în Europa, în SUA sau din nou în Ucraina.

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„Toată lumea vorbea în rusă"

Jared Kushner a declarat jurnaliștilor că Washingtonul speră să reia negocierile trilaterale cu Rusia și Ucraina, un format pe care el și Witkoff îl consideră mai productiv, întrucât permite tuturor părților să discute direct între ele. Kushner a remarcat că, în cadrul întâlnirilor anterioare de acest tip, toate discuțiile s-au purtat „într-o manieră extrem de prietenoasă", integral în limba rusă.

Kushner a descris totodată discuțiile din ziua precedentă cu Putin drept un „dialog foarte bun", afirmații care au stârnit reacții critice din partea presei ucrainene. Întrebat de un jurnalist ucrainean dacă îi este rușine să stea la aceeași masă cu un criminal de război internațional, Witkoff a insistat că el și echipa sa au fost mereu tratați cu respect de Putin și de oamenii săi, subliniind că relațiile personale sunt esențiale pentru soluționarea unor asemenea conflicte.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, Trump urmează să discute telefonic mai întâi cu Putin, apoi cu Zelenski, după ce va fi informat de emisarii săi despre ultima rundă de negocieri. Convorbirile sunt așteptate pentru, luni, 7 septembrie.

O călătorie mult amânată

Emisarii americani au ajuns la Kiev cu trenul, fiind întâmpinați la gară de oficiali ucraineni de rang înalt. Aceștia au fost apoi însoțiți de Zelenski la Catedrala Sfânta Sofia, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din Kiev, înainte de începerea negocierilor.

Witkoff, despre care o sursă spusese anterior că fusese multă vreme reticent să călătorească pe calea ferată în Ucraina, a declarat că a fost o călătorie „minunată" și că a îndrăgit călătoria cu trenul. Zelenski a glumit că, având în vedere entuziasmul emisarului, următoarea întâlnire ar putea avea loc din nou în Ucraina.

Președintele ucrainean a precizat că aeroporturile țării fuseseră pregătite pentru o eventuală sosire pe cale aeriană, însă atacurile aeriene rusești, inclusiv în apropierea aeroportului capitalei, au făcut imposibilă această variantă. Emisarii au zburat, în schimb, din Rusia până la aeroportul polonez Rzeszów, de unde au continuat călătoria cu trenul.

Ce s-a discutat la Moscova și la Kiev cu americanii. Continuă sau nu războiul în Ucraina?

Rusia și Ucraina au convenit să se abțină de la atacuri aeriene asupra capitalelor pentru a asigura siguranța negociatorilor americani, deși Kremlinul a respins solicitarea Kievului privind o încetare mai amplă a ostilităților. Forțele ruse au continuat totuși atacurile în mai multe regiuni ucrainene în noaptea de 6 septembrie, provocând un incendiu în regiunea Kiev, fără victime raportate în capitală.

Negocieri blocate în pragul iernii

Vizita lui Witkoff și Kushner, amânată în repetate rânduri, are loc în contextul unui nou efort american de a media încheierea invaziei ruse, aflată în al cincilea an. Negocierile se află, de fapt, într-un impas practic încă de la începutul anului, Moscova refuzând un armistițiu de-a lungul liniei frontului actual și cerând Kievului cedarea Donbasului, regiune strategică parțial ocupată din estul Ucrainei, precum și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO.

Budanov a declarat pentru New York Times că negocierile de pace mediate de SUA ar putea fi reluate la sfârșitul lunii septembrie, la scurt timp după alegerile pentru Duma de Stat rusă și cu câteva săptămâni înaintea alegerilor de mijloc de mandat din SUA.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a dat niciun semnal că ar fi dispus să cedeze în privința revendicărilor teritoriale, iar Kievul a avertizat că forțele ruse se pregătesc să intensifice atacurile asupra orașelor ucrainene și asupra rețelei energetice pe timpul iernii.

Nici discuțiile de la Moscova nu par să fi adus vreun progres: Putin a declarat că se așteaptă ca Rusia să își atingă „obiectivele" și că Moscova dorește rezolvarea „cauzelor profunde" ale războiului. Un oficial al Casei Albe a precizat că cele două părți au discutat planuri concrete pentru pașii următori, care urmează să fie anunțate în săptămânile viitoare, fără a oferi alte detalii.