Negociatorul-şef iranian Ghalibaf afirmă că Strâmtoarea Ormuz va fi administrată de Iran

Negociatorul-şef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat luni că condiţiile din Strâmtoarea Ormuz nu vor reveni la nivelurile de dinainte de război şi că această cale navigabilă va fi administrată de ţara sa, potrivit agenţiei oficale de presă IRNA, citată de AFP.

"Toată lumea trebuie să ştie că administrarea Strâmtorii Ormuz nu va reveni niciodată la ceea ce era înainte de război", a declarat Ghalibaf care conduce negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, conform IRNA, scrie Agerpres.

"Desigur, regulile internaţionale vor fi respectate, dar Iranul va administra Strâmtoarea Ormuz", a adăugat el.

Iranul a anunțat intenția de a introduce, în aproximativ două luni, un sistem de taxe maritime pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, după încheierea unei perioade de 60 de zile de negocieri generate de un memorandum semnat cu Statele Unite ale Americii.

Teheranul estimează că ridicarea sancțiunilor nu va genera o redresare economică rapidă, ministrul economiei iranian avertizând că veniturile din petrol rămân afectate, iar dezechilibrele bugetare persistă.

„Nu este ca și cum totul va reveni pur și simplu la normal.”, a spus Seyed Ali Madanizadeh, ministrul economiei al Iranului.