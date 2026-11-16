A murit „Nașul Nașilor” din Mexic. Omul care a creat cele mai temute carteluri de droguri era după gratii de aproape 40 de ani

Miguel Ángel Félix Gallardo, considerat unul dintre arhitecții traficului modern de droguri din Mexic și fondatorul unuia dintre primele mari carteluri ale țării, a murit duminică la vârsta de 80 de ani, într-un spital privat din Guadalajara.

Foto: Captură YouTube Noticias Telemundo

Potrivit autorităților locale, fostul lider al lumii interlope fusese transferat la spital cu două zile înainte, însă a suferit o insuficiență multiplă de organe și a decedat în jurul orei 14:00, relatează CNN.

Închis din 1989, Félix Gallardo executa o pedeapsă într-un penitenciar de maximă securitate din statul Jalisco. Avocații săi au încercat în repetate rânduri să obțină plasarea în arest la domiciliu, invocând starea precară de sănătate.

Născut în 1946 la Culiacán, în statul Sinaloa, regiune care avea să devină sinonimă cu traficul de droguri, Félix Gallardo a lucrat inițial ca polițist și gardă de corp a unui guvernator local, înainte de a deveni unul dintre cei mai puternici capi ai crimei organizate din Mexic.

Supranumit „boss of bosses” („șeful șefilor”), el a pus bazele cartelului din Guadalajara, considerat primul care a transportat cocaină către Statele Unite la scară industrială și care a construit alianțe cu marii traficanți columbieni, inclusiv cu cartelul Medellín al lui Pablo Escobar.

Imperiul său s-a extins în anii '70 și '80 printr-o combinație de mită oferită oficialilor corupți și metode inovatoare pentru epocă, precum folosirea avioanelor ușoare pentru transportul drogurilor pe continent.

Ascensiunea și căderea sa au fost prezentate și în serialul de succes „Narcos: Mexico”, unde personajul a fost interpretat de actorul mexican Diego Luna.

Condamnat pentru uciderea unui agent DEA

După arestarea sa în 1989, Félix Gallardo a fost condamnat la 40 de ani de închisoare pentru trafic de droguri și infracțiuni legate de arme.

Ulterior, el a fost judecat și pentru răpirea și uciderea, în 1985, a agentului Administrației Americane pentru Combaterea Drogurilor (DEA), Enrique „Kiki” Camarena, și a pilotului mexican Alfredo Zavala Avelar.

Asasinarea lui Camarena a provocat o criză diplomatică între Statele Unite și Mexic, Washingtonul exercitând presiuni puternice pentru identificarea și condamnarea celor responsabili.

În 2017, un tribunal federal l-a găsit vinovat și în acest dosar, aplicându-i o pedeapsă suplimentară de 37 de ani de închisoare. Traficantul a negat constant că ar fi avut vreo implicare în crime.

Ultimul interviu din închisoare: „Este o eternitate pentru un om care nu a comis nicio crimă”

În ultimii ani de viață, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ. Potrivit presei, era orb la un ochi, aproape surd și nu se mai putea deplasa fără ajutor.

Într-un interviu acordat postului Telemundo în 2021, din penitenciar, Félix Gallardo și-a susținut din nou nevinovăția și a afirmat:

„Au trecut 32 de ani... Este o eternitate pentru un om care nu a comis nicio crimă”.