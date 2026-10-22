 Donald Trump a vrut să-şi pună numele şi pe Oceanul Atlantic. Cine i-a tăiat avântul: „De data asta nu o fac. (...) Oceanele sunt diferite, domnule” | adevarul.ro
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Donald Trump a vrut să-şi pună numele şi pe Oceanul Atlantic. Cine i-a tăiat avântul: „De data asta nu o fac. (...) Oceanele sunt diferite, domnule”

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Donald Trump s-a gândit să-și lase numele pe unul dintre marile oceane ale lumii, dar planul s-a împotmolit când a ajuns la Google. Președintele american a povestit că directorul companiei, Sundar Pichai, nu s-a arătat deloc încântat de idee.

Nu este nicio noutate faptul că Donald Trump vrea să-şi pună, cu orice preţ, numele orinde se poate, pe frontispiciul unor clădiri sau chiar pe regiuni întregi de pe harta lumii. mai nou, pe lista "ţintelor" sale a ajuns şi Oceanul Atlantic.

Președintele american a povestit, miercuri, 21 octombrie, la un miting din Carolina de Sud, că a luat în calcul să numească unul dintre oceanele care mărginesc Statele Unite - Pacificul sau Atlanticul - fie „Oceanul Trump”, fie „Oceanul Americii”. Însă, când a discutat ideea cu directorul Google, răspunsul nu a fost cel pe care îl spera.

Donald Trump a mărturisit că l-a contactat pe Sundar Pichai, directorul general al Google, pentru a afla dacă ar putea schimba denumirea oceanului pe Google Maps.

„Am vorbit cu un tip genial, Sundar. El conduce tot Google”, a povestit Donald Trump despre Sundar Pichai. "Amândoi sunt tipi absolut geniali”, a mai spus el referindu-se şi la Sergey Brin, cofondatorul companiei, înainte să glumească spunând că aceștia „încă sunt zdruncinați de povestea cu Golful” (aluzie la schimbare pe care Google a făcut-o deja pentru utilizatorii din Statele Unite, după un ordin executiv al lui Trump - n.r.).

„Oceanele sunt diferite, domnule”

Potrivit relatării președintelui, discuția cu Pichai a fost scurtă. Trump i-a prezentat propunerea fără ocolișuri: „Sundar, mă gândesc la Oceanul Atlantic. Te poți ocupa de asta?”

Răspunsul directorului Google a fost un refuz clar.

„Nu, nu, nu. De data asta nu o fac”, l-a citat Trump pe Pichai. „Oceanele sunt diferite, domnule. Se întind pe teritoriile multor țări. Vă rugăm să nu ne cereți să facem asta”, ar fi spus acesta, potrivit preşedintelui american.

În fața susţinătorilor săi, Donald Trump a spus că probabil va renunța la idee.

„Așa că, probabil, o să renunț”, a afirmat el, după care s-a întrebat cu voce tare: „Să renunț?” În cele din urmă, tot el şi-a răspuns: „Cred că ar trebui să-l lăsăm să se numească Oceanul Atlantic".

Deşi comentariile lui Donald Trump au stârnit numeroase reacţii pe reţelele sociale, Google nu a răspuns solicitării de a comenta declarațiile președintelui.

Oceanul nu este singurul pe lista lui Trump

Nu este prima dată când Trump vorbește despre rebotezarea oceanului. La începutul lunii octombrie, în timpul unui miting din Tennessee, el sugerase denumirile „Oceanul Trump” sau „Oceanul Americilor” pentru Atlantic ori Pacific.

Președintele a mai avansat și alte idei de acest fel: redenumirea unui fluviu, schimbarea numelui statului New Mexico în „New America” și atribuirea denumirii „Strâmtoarea Trump” Strâmtorii Ormuz. Deocamdată, acestea au rămas la stadiul de propuneri.

În schimb, schimbările pentru Golful Mexic și Lacul Ontario au ajuns pe Google Maps pentru utilizatorii din Statele Unite, după ce noile denumiri au apărut în documentele oficiale federale.

Harta nu arată însă la fel peste tot. Utilizatorii din Mexic și Canada văd în continuare numele originale ale golfului, respectiv lacului. În restul lumii, Google afișează denumirile consacrate, urmate între paranteze de variantele promovate de administrația Trump.

Numele de pe hartă nu sunt acceptate peste tot

Pentru firmele care produc hărți și globuri pământești, schimbările ridică o problemă practică: denumirile adoptate de o țară nu sunt automat acceptate și de celelalte.

Joseph Wright, directorul general al companiei Replogle Globes, a atras atenția asupra acestui aspect într-o declarație pentru Business Insider, după ordinul privind redenumirea lacului.

„Contează și acceptarea internațională, întrucât unele țări s-ar putea să nu accepte această schimbare”, a declarat Wright.

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