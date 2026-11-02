„Voi fi domnul Veto“. Cum se pregătește Trump să ocolească Congresul dacă republicanii pierd alegerile

Casa Albă lucrează de câteva luni la un plan prin care Donald Trump să-și continue politicile fără Congres, dacă democrații câștigă alegerile intermediare din 3 noiembrie. La rândul lor, democrații caută deja modalități de a-i limita puterile. Printre deciziile avute în vedere la Casa Albă fără acordul Congresului se numără noi taxe vamale, reguli mai dure pentru vize și schimbarea normelor privind granturile federale, relatează Reuters.

Președintele Donald Trump simte că republicanii vor pierde alegerile intermediare Foto: Profimedia

Planul este elaborat de Stephen Miller, șef adjunct al cabinetului Casei Albe, și de Russell Vought, directorul biroului bugetar, împreună cu juriștii consilierului prezidențial pentru probleme juridice, Will Scharf. Din aprilie, ei analizează ce decizii privind migrația, comerțul, prețurile locuințelor și cheltuielile federale poate lua Trump pe cont propriu, au declarat trei surse care nu și-au dat numele.

Juriștii lui Scharf stabilesc ce poate face Trump singur, unde ar depăși limitele atribuțiilor sale și cum ar putea fi apărate aceste decizii în instanță, a spus un oficial al Casei Albe. Agențiile federale au trimis deja propuneri și evaluări juridice privind posibile măsuri unilaterale, a adăugat una dintre surse. Casa Albă intenționează să ceară avize juridice și Departamentului Justiției.

Taxele vamale ar putea viza importurile de minerale critice și de turbine eoliene, iar restricțiile de viză ar putea afecta studenții străini și lucrătorii temporari. Separat, Casa Albă vrea să reducă costul locuințelor și al construcțiilor, a precizat oficialul.

Vought analizează ce priorități pot fi finanțate din banii deja alocați de Congres. El vrea, de asemenea, să schimbe regulile granturilor federale, astfel încât numirile politice să aibă mai multă influență asupra programelor care primesc banii contribuabililor. Asta ar putea oferi Casei Albe pârghii asupra cheltuielilor fără acordul Congresului, au spus două surse.

Trump a fost informat despre pregătiri și a participat la discuții, a declarat oficialul Casei Albe. Întrebată cât de confortabil se simte președintele să guverneze prin puterea executivă în condițiile unui Congres democrat, una dintre surse a răspuns: „Foarte confortabil“.

Trump admite că, la început, va bloca prin veto deciziile noului Congres. „Cred că eu voi fi domnul Veto. Iar apoi, probabil, ne vom înțelege“, a spus el. Președintele se așteaptă să pună veto pe deciziile democraților într-o lună sau două.

Cum arată raportul de forțe

Republicanii au în Camera Reprezentanților 218 locuri, față de 214 ale democraților, iar în Senat 53 față de 47. Democrații au nevoie de patru locuri în plus în fiecare cameră. Sondajele îi favorizează în lupta pentru Camera Reprezentanților, în timp ce rezultatul din Senat este greu de anticipat. Timp de o lună, Trump a ținut mitinguri în toată țara pentru a-și păstra majoritatea republicană. Consilierii lui se pregătesc, în același timp, pentru o altă situație politică în 2027.

De când a revenit la putere, în ianuarie 2025, Trump a recurs tot mai des la puterea executivă. A introdus taxe vamale de amploare, a întărit controlul migrației, a redus numărul funcționarilor federali și poartă un război împotriva Iranului fără aprobarea Congresului. Principala excepție a fost pachetul de reduceri de taxe și cheltuieli, adoptat de Congresul republican și semnat de Trump în iulie 2025.

Potrivit lui Nathan Gonzales, editor al publicației Inside Elections, care analizează politica fără preferințe partizane, Trump a ignorat în mare parte Congresul în acești doi ani și va continua să o facă și în cazul unei majorități democrate. Președintele a declarat în repetate rânduri stări de urgență pentru a acționa fără legi noi. Congresul poate vota anularea lor, dar președintele poate pune veto. Pentru a depăși un veto, sunt necesare două treimi din voturi în fiecare cameră.

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Ce probleme ar avea Trump

Controlul democraților asupra Congresului ar crea totuși dificultăți pentru Trump. Dacă ar controla Senatul, ei ar putea bloca nominalizările lui în funcții judecătorești și guvernamentale, inclusiv un loc la Curtea Supremă. Andrew Busch, profesor de politici publice la Universitatea Tennessee din Knoxville și autor al unei istorii a alegerilor intermediare, se așteaptă ca democrații să fie extrem de reticenți în a aproba numirile președintelui. Ei ar putea refuza și să adopte proiecte de lege susținute de Trump. Președintele ar putea însă pune veto pe legile democraților, iar în Camera Reprezentanților acestora le-ar lipsi probabil voturile pentru a-l depăși. Instanțele ar putea bloca deciziile care depășesc limitele puterilor prezidențiale.

Anchetele, de neevitat

Singurul lucru pe care Trump nu l-ar putea evita în cazul unui Congres democrat sunt anchetele. Reuters a relatat anterior că lideri democrați din Camera Reprezentanților și asistenți ai comisiilor au discutat despre audieri, citații și solicitări de documente, pentru a verifica dacă Trump și-a folosit puterea în interes propriu sau în favoarea unor aliați și donatori. Colaboratorii președintelui se pregătesc de câteva luni pentru asta, au spus toate cele trei surse.

Juriștii Casei Albe țin sesiuni de instruire pentru numiții politici și șefii de agenții despre cum să răspundă la solicitări, cereri de documente și citații. Ei recomandă, totodată, o selecție mai atentă a informațiilor care ajung în scris. Mai mult, juriștii au cerut Departamentului Justiției un aviz care ar permite lui Trump să invoce privilegiul executiv pentru a proteja de Congres discuțiile cu consilieri privați.

Influența lui Trump în partid

Republicanii discută deja dacă Trump își va păstra influența asupra partidului după alegeri. Potrivit Politico, mulți dintre cei 15 congresmani republicani intervievați cred că vremea în care președintele dicta condițiile prin postări pe rețelele sociale și apeluri târzii s-ar putea sfârși. În cazul unei înfrângeri zdrobitoare, Trump s-ar apropia de statutul de „rață șchioapă“, adică de președinte care își pierde influența spre finalul mandatului.

Încă din vară, democrații din Camera Reprezentanților au indicat aproape zece direcții de anchetă, de la războiul cu Iranul și afacerile familiei Trump până la acțiunile serviciilor de imigrare.