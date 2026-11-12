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Oficialii lui Trump, acuzați că distrug documente înainte ca democrații să preia controlul Congresului

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Avertizori de integritate susțin că sunt eliminate documente referitoare la proiectele de construcții ale președintelui american, estimate la peste 900 de milioane de dolari. Departamentul de Interne respinge acuzațiile.

Donald Trump s-a apucat de lucrări la Casa Albă
Donald Trump arată o schiță a noii aripi de Est a Casei Albe Foto: AFP

Oficiali ai administrației Donald Trump sunt acuzați că ar distruge documente pentru a împiedica verificarea proiectelor de construcții promovate de președintele american, înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului, în ianuarie.

Mai mulți avertizori de integritate susțin că Departamentul de Interne al SUA ar fi eliminat documente referitoare la proiectele imobiliare și de amenajare asociate lui Trump în Washington DC, potrivit informațiilor relatate de CNN.

Departamentul a respins acuzațiile, calificându-le drept „100% false”.

Democrații din Camera Reprezentanților au cerut instituției, care a accelerat aprobarea mai multor proiecte prezidențiale, să păstreze toate documentele relevante pentru viitoarele investigații parlamentare.

Printre proiectele vizate se numără construirea unui arc de triumf, amenajarea unei săli de bal la Casa Albă, reproiectarea unui teren de golf, restaurarea bazinului de la Memorialul Lincoln și refacerea pavajului din Grădina Trandafirilor. Costul total al acestora este estimat la peste 900 de milioane de dolari.

Democrații cer păstrarea documentelor

Marți, Jared Huffman, principalul reprezentant al democraților din Comisia pentru Resurse Naturale a Camerei Reprezentanților, a trimis scrisori unor companii private și instituții federale. El le-a cerut să păstreze toate documentele care ar putea fi necesare pentru activitatea de supraveghere a comisiei.

Destinatarii trebuie să confirme că vor respecta solicitarea.

Huffman a declarat că, în ultimele săptămâni, a fost contactat de mai mulți avertizori de integritate care i-au semnalat posibila eliminare a documentelor.

Departamentul de Interne a transmis că a respectat toate regulile federale privind gestionarea arhivelor, acționând „conform instrucțiunilor responsabililor pentru etică din cadrul instituției”.

Comisia pentru Resurse Naturale, care supraveghează parcurile naționale și terenurile federale, este așteptată să joace un rol important în verificarea proiectelor lui Trump. Investigațiile ar putea fi conduse și de comisiile pentru supraveghere și pentru justiție ale Camerei Reprezentanților.

Potrivit publicației Axios, în Congres se discută deja despre organizarea unor audieri de amploare, care să vizeze mai multe proiecte, inclusiv terenul de golf și arcul de triumf, a cărui înălțime ar urma să ajungă la aproximativ 76 de metri. Construcția acestuia ar putea costa până la 100 de milioane de dolari.

„Totul urmează să vină. Toate aceste lucruri vor ieși la iveală”, a declarat Huffman pentru CNN. „Va fi o cu totul altă situație.”

Administrația Trump accelerează proiectele

Potrivit relatărilor din presa americană, administrația Trump încearcă să grăbească lucrările și să avanseze cât mai mult cu proiectele înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului, în ianuarie.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat că administrația se mișcă „cu o viteză fulgerătoare”, deoarece „nu are timp de pierdut” în misiunea de a face America „mai măreață ca niciodată”.

Charles Birnbaum, președintele organizației Cultural Landscape Foundation, a spus că se așteaptă ca mai multe proiecte să avanseze în paralel.

„Va fi ca o furtună, iar lucrurile vor continua până când noul Congres își va prelua mandatul”, a declarat acesta.

Proiectele de construcție promovate de Trump au atras deja critici, în special cele care vizează transformarea unor părți ale complexului Casei Albe. Printre acestea se numără reconstruirea Aripii de Est, pentru a include și un nou heliport destinat elicopterului prezidențial Marine One.

Potrivit The Washington Post, numai lucrările la Aripa de Est ar urma să coste aproximativ 600 de milioane de dolari, jumătate din sumă fiind acoperită din bani publici.

În decembrie, Trump a mărit de două ori dimensiunea sălii de bal pe care intenționează să o construiască la Casa Albă. Proiectul, care ar urma să aibă o suprafață de aproximativ 8.360 de metri pătrați, a fost extins și din punct de vedere al costurilor. Președintele a invocat „studii aprofundate” care ar fi arătat că spațiul trebuie să fie mai mare și să aibă finisaje de o calitate superioară.

Potrivit relatărilor din presa americană, sala ar urma să funcționeze și ca un fel de „scut” pentru un vast complex subteran, care ar include un buncăr pe mai multe niveluri și facilități militare.

Planurile au fost criticate anul trecut de Jamie Raskin, reprezentant democrat în Congres. Acesta l-a acuzat pe președinte că „distruge casa poporului pentru a construi o sală de bal extravagantă, în stilul Mariei Antoaneta, unde miliardarii și directorii executivi să petreacă”.

Și fostul președinte american Barack Obama a ironizat modificările estetice făcute de Trump la Casa Albă. El a spus că președintele a transformat reședința într-un loc care arată „de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un restaurant Cheesecake Factory”.

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