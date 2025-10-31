search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Guvernul SUA a fost avertizat în legătură cu tranzacții de peste 1 miliard de dolari legate de Jeffrey Epstein, arată noi documente

Publicat:

JP Morgan a avertizat guvernul Statelor Unite cu privire la tranzacții în valoare de peste 1 miliard de dolari, asociate lui Jeffrey Epstein, care ar fi putut fi legate de activități de trafic de persoane, potrivit unor noi documente.

FOTO Getty Images
FOTO Getty Images

Cea mai mare bancă din SUA a depus un raport de activitate suspectă (SAR) în 2019, la doar câteva săptămâni după ce Epstein a fost găsit mort într-o celulă dintr-o închisoare din New York. Raportul viza tranzacții între finanțatorul condamnat pentru pedofilie și diverse personalități din mediul de afaceri, inclusiv transferuri bancare către instituții din Rusia, relatează The Guardian.

Potrivit New York Times, JP Morgan a semnalat aproximativ 4.700 de tranzacții, în valoare totală de peste 1 miliard de dolari, care ar fi putut fi legate de posibile cazuri de trafic de persoane în care ar fi fost implicat Epstein. Raportul, întocmit în timpul administrației Trump, menționa și sensibilități legate de „relațiile lui Epstein cu doi președinți americani”.

Documentul a fost inclus într-un set de dosare judiciare desecretizate joi, în urma solicitărilor New York Times și Wall Street Journal. Acestea conțin și alte rapoarte SAR depuse de JP Morgan în anii anteriori arestării lui Epstein, referitoare la retrageri masive de numerar.

Raportul din 2019 nu descria natura exactă a tranzacțiilor și nici motivele pentru care au fost considerate suspecte. Totuși, erau menționate operațiuni financiare cu mai multe persoane influente: Leon Black, cofondatorul firmei de investiții Apollo Global Management, care a părăsit compania în 2021; managerul de fonduri speculative Glenn Dubin; avocatul Alan Dershowitz; și trusturi controlate de magnatul din retail Leslie Wexner.

Documentul indica existența unor transferuri bancare în valoare de 65 de milioane de dolari, realizate începând cu mijlocul anilor 2000, între bănci asociate trusturilor lui Wexner. Nu oferea însă detalii despre tranzacțiile care îi priveau pe Black, Dubin sau Dershowitz.

Niciuna dintre persoanele menționate nu a fost inculpată pentru fapte legate de Epstein.

Relația de 15 ani dintre JP Morgan și Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, a devenit un subiect major de anchetă și controverse juridice.

Documentele desecretizate fac parte din procesul intentat în 2023 de autoritățile din Insulele Virgine Americane – locul unde Epstein deținea o insulă privată și își desfășura cea mai mare parte a afacerilor – în numele victimelor sale. JP Morgan a încheiat un acord amiabil, fără a admite vreo vinovăție.

Patricia Wexler, purtătoare de cuvânt a JP Morgan, a declarat că publicarea rapoartelor SAR confirmă faptul că banca a alertat autoritățile cu privire la Epstein.

„Rapoartele SAR confirmă ceea ce se bănuia de mult: banca a semnalat activitatea suspectă a lui Epstein încă de la început, inclusiv în momentul în care a încetat relația cu acesta, în 2013 – și a continuat să raporteze în mod repetat între 2013 și 2019, conform cerințelor legale. Se pare însă că autoritățile nu au acționat pe baza acestor rapoarte ani la rând”, a spus Wexler.

Devon Spurgeon, purtătoare de cuvânt a lui Glenn Dubin, a declarat că tranzacțiile respective nu aveau nicio legătură cu infracțiunile lui Epstein. Dershowitz, care a fost unul dintre avocații acestuia, a afirmat că singurii bani primiți de la Epstein reprezentau onorarii pentru servicii juridice, potrivit New York Times.

