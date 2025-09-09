search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scrisoarea cu tentă sexuală către Epstein cu semnătura lui Trump a fost dezvăluită. Reacția președintelui SUA

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au făcut publică o felicitare cu tentă sexuală, datată în 2003, care i-ar fi fost trimisă lui Jeffrey Epstein și ar purta semnătura lui Donald Trump. Actualul președinte al SUA respinge însă categoric acuzațiile și acuză presa de defăimare.

Scrisoarea către Epstein care poartă semnătura lui Trump FOTO: WSJ
Scrisoarea către Epstein care poartă semnătura lui Trump FOTO: WSJ

Scrisoarea a fost găsită într-un album realizat pentru aniversarea lui Jeffrey Epstein din 2003. Textul, însoțit de un desen cu o femeie voluptuoasă, este prezentat ca fiind semnat de Trump. În mesaj, apare un dialog imaginar între el și Epstein: „Avem câteva lucruri în comun, Jeffrey”, se arată în text. „Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta? Un prieten este un lucru minunat. La mulţi ani – şi fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

Potrivit The Wall Street Journal, scrisoarea conține detalii care ar putea sugera implicarea lui Trump:

Semnătura și fontul: în felicitare, apare o semnătură schițată, „Donald”, asemănată cu firele de păr pubian. De obicei, Trump își semnează numele complet, dar există și alte scrisori personale în care a folosit o semnătură similară și litere bold.

Comparația dintre semnăturile lui Trump în diverse scrisori FOTO: X
Comparația dintre semnăturile lui Trump în diverse scrisori FOTO: X

Desenul: scrisoarea include un desen conturat cu marker gros, reprezentând linii simple și două arcuri ce sugerează sânii unei femei. De-a lungul timpului, schițe similare, precum peisaje urbane, au fost atribuite lui Trump și vândute la licitații caritabile.

Desene anterioare făcute de Trump FOTO: X
Desene anterioare făcute de Trump FOTO: X

Narațiunea la persoana a treia: textul este scris ca un dialog imaginar între Trump și Epstein, dar formulat la persoana a treia, un stil pe care Trump l-a folosit adesea în discursuri și postări online.

Alegerea cuvintelor: felicitarea spune „Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta?” și se încheie cu „Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”. În cărțile și aparițiile sale publice, Trump a folosit frecvent termenul „enigmatic” pentru a descrie figuri precum Don King sau Mike Tyson, dar și expresia „a wonderful thing” („un lucru minunat”).

Citește și: Trump i-ar fi trimis lui Epstein o scrisoare cu un desen obscen de ziua lui. Reacția președintelui la dezvăluirile WSJ
Donald Trump a folosit de mai multe ori expresia „un lucru minunat” FOTO: X
Donald Trump a folosit de mai multe ori expresia „un lucru minunat” FOTO: X

Reacția lui Trump

După publicarea scrisorii, Donald Trump a negat vehement orice legătură cu documentul. „Acestea nu sunt cuvintele mele, nu este modul în care vorbesc eu. De asemenea, eu nu desenez”, a spus el, calificând articolul WSJ drept „fals, rău intenționat și defăimător”.

Președintele a deschis un proces împotriva The Wall Street Journal, cerând despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Taylor Budowich, a postat pe platforma X imagini cu semnătura reală a lui Trump și a acuzat compania News Corp., care deține publicația, de defăimare: „E timpul ca @newscorp să deschidă carnetul de cecuri, nu este semnătura lui. DEFĂIMARE!”.

Contextul anchetei Epstein

Publicarea felicitării vine pe fondul presiunilor bipartizane din Congres pentru desecretizarea „dosarelor Epstein”. În august, Departamentul de Justiție a început să transmită Comisiei de Supraveghere documentele din ancheta privind traficul sexual pentru care Epstein fusese inculpat. Printre acestea se numără și testamentul, acorduri cu procurorii, agende de contacte și tranzacții financiare.

Jeffrey Epstein, un finanțist influent, a murit în 2019 într-o închisoare din Manhattan, în timp ce își aștepta procesul pentru abuz sexual și trafic de minore. El fusese deja acuzat că plătea adolescente pentru masaje, pe care apoi le transforma în acte de abuz. Cazul a revenit în atenția justiției după ce, cu ani în urmă, Epstein încheiase un acord secret cu procurorii federali din Florida, care l-a scutit de pedepse mai grave.

Legătura dintre Trump și Epstein

Relația dintre cei doi a fost intens documentată. Trump a recunoscut că a fost prieten cu Epstein, dar susține că s-au certat acum două decenii. „L-am dat afară din clubul meu privat din Florida după ce m-a trădat de mai multe ori angajând persoane care lucrau pentru mine”, a spus președintele.

Trump nu a fost acuzat de comportament necorespunzător în legătură cu legăturile sale cu Epstein.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
digi24.ro
image
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
stirileprotv.ro
image
Ce a făcut PREȘEDINTELE în 100 de zile de mandat. România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion
gandul.ro
image
SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state ostile
mediafax.ro
image
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
fanatik.ro
image
Tânăra prea sexy ca să fie angajată: „Am fost respinsă la 50 de interviuri. Nimeni nu poate vedea dincolo de formele mele”
libertatea.ro
image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda
observatornews.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?
playtech.ro
image
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au apărut imaginile. Ea a anunțat "divorțul anului" în România, dar tot cu el a plecat în vacanță
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ! Planul Roșu de Intervenție, activat la Mangalia după ce un microbuz în care se aflau 10 persoase s-a ciocnit de o mașină
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii, dezvăluire şocantă. Pe ce comisioane se duc banii pensionarilor
romaniatv.net
image
Pensiile, distribuite doar pe card. Ministrul Muncii vine cu anunțul
mediaflux.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
click.ro
image
Patru semne zodiacale intră într-o nouă etapă după Eclipsa totală de Lună din septembrie 2025. Urmează schimbări radicale în viața acestor nativi
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (10) jpg
Omagiul pe care Kate Middleton l-a adus Reginei Elisabeta și Prințesei Diana prin rochia de tartan purtată recent
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”

OK! Magazine

image
Prințul Harry, din nou pe meleaguri britanice. De la mormântul bunicii, la gala șic a Premiilor WellChild

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas