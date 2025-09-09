Scrisoarea cu tentă sexuală către Epstein cu semnătura lui Trump a fost dezvăluită. Reacția președintelui SUA

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au făcut publică o felicitare cu tentă sexuală, datată în 2003, care i-ar fi fost trimisă lui Jeffrey Epstein și ar purta semnătura lui Donald Trump. Actualul președinte al SUA respinge însă categoric acuzațiile și acuză presa de defăimare.

Scrisoarea a fost găsită într-un album realizat pentru aniversarea lui Jeffrey Epstein din 2003. Textul, însoțit de un desen cu o femeie voluptuoasă, este prezentat ca fiind semnat de Trump. În mesaj, apare un dialog imaginar între el și Epstein: „Avem câteva lucruri în comun, Jeffrey”, se arată în text. „Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta? Un prieten este un lucru minunat. La mulţi ani – şi fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

Potrivit The Wall Street Journal, scrisoarea conține detalii care ar putea sugera implicarea lui Trump:

Semnătura și fontul: în felicitare, apare o semnătură schițată, „Donald”, asemănată cu firele de păr pubian. De obicei, Trump își semnează numele complet, dar există și alte scrisori personale în care a folosit o semnătură similară și litere bold.

Desenul: scrisoarea include un desen conturat cu marker gros, reprezentând linii simple și două arcuri ce sugerează sânii unei femei. De-a lungul timpului, schițe similare, precum peisaje urbane, au fost atribuite lui Trump și vândute la licitații caritabile.

Narațiunea la persoana a treia: textul este scris ca un dialog imaginar între Trump și Epstein, dar formulat la persoana a treia, un stil pe care Trump l-a folosit adesea în discursuri și postări online.

Alegerea cuvintelor: felicitarea spune „Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta?” și se încheie cu „Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”. În cărțile și aparițiile sale publice, Trump a folosit frecvent termenul „enigmatic” pentru a descrie figuri precum Don King sau Mike Tyson, dar și expresia „a wonderful thing” („un lucru minunat”).

Reacția lui Trump

După publicarea scrisorii, Donald Trump a negat vehement orice legătură cu documentul. „Acestea nu sunt cuvintele mele, nu este modul în care vorbesc eu. De asemenea, eu nu desenez”, a spus el, calificând articolul WSJ drept „fals, rău intenționat și defăimător”.

Președintele a deschis un proces împotriva The Wall Street Journal, cerând despăgubiri de 10 miliarde de dolari. Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Taylor Budowich, a postat pe platforma X imagini cu semnătura reală a lui Trump și a acuzat compania News Corp., care deține publicația, de defăimare: „E timpul ca @newscorp să deschidă carnetul de cecuri, nu este semnătura lui. DEFĂIMARE!”.

Contextul anchetei Epstein

Publicarea felicitării vine pe fondul presiunilor bipartizane din Congres pentru desecretizarea „dosarelor Epstein”. În august, Departamentul de Justiție a început să transmită Comisiei de Supraveghere documentele din ancheta privind traficul sexual pentru care Epstein fusese inculpat. Printre acestea se numără și testamentul, acorduri cu procurorii, agende de contacte și tranzacții financiare.

Jeffrey Epstein, un finanțist influent, a murit în 2019 într-o închisoare din Manhattan, în timp ce își aștepta procesul pentru abuz sexual și trafic de minore. El fusese deja acuzat că plătea adolescente pentru masaje, pe care apoi le transforma în acte de abuz. Cazul a revenit în atenția justiției după ce, cu ani în urmă, Epstein încheiase un acord secret cu procurorii federali din Florida, care l-a scutit de pedepse mai grave.

Legătura dintre Trump și Epstein

Relația dintre cei doi a fost intens documentată. Trump a recunoscut că a fost prieten cu Epstein, dar susține că s-au certat acum două decenii. „L-am dat afară din clubul meu privat din Florida după ce m-a trădat de mai multe ori angajând persoane care lucrau pentru mine”, a spus președintele.

Trump nu a fost acuzat de comportament necorespunzător în legătură cu legăturile sale cu Epstein.