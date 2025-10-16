Virginia Giuffre, acuzatoarea prințului Andrew: „Credea că a face sex cu mine era un drept al său din naștere”. Dezvăluiri șocante din cartea sa publicată postum

Memoriile publicate postum ale Virginiei Giuffre, una dintre cele mai cunoscute acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein, readuc în atenție acuzațiile împotriva prințului Andrew. În volum, Giuffre descrie detalii tulburătoare despre întâlnirile sale cu ducele de York și despre modul în care Epstein manipula și exploata tinere vulnerabile.

Volumul Nobody’s Girl („Fata nimănui”), scris de Virginia Giuffre înainte de moartea sa, urmează să fie lansat săptămâna viitoare, la aproape șase luni după ce aceasta și-a luat viața. The Guardian a publicat fragmente din carte, care oferă o nouă perspectivă asupra relației dintre Giuffre, Epstein și cercul său de influență.

Epstein este descris ca „un maestru manipulator”, iar Giuffre relatează trei ocazii în care susține că a avut relații sexuale cu prințul Andrew, inclusiv în locuința Ghislainei Maxwell din Londra. Aceste dezvăluiri adâncesc scandalul care continuă să umbrească imaginea ducelui de York, în ciuda faptului că acesta a negat mereu acuzațiile și a ajuns la o înțelegere financiară cu Giuffre în 2022.

„Va fi o zi specială. Ca în Cenușăreasa, urmează să cunoști un prinț chipeș!”

Într-un fragment publicat de The Guardian, Giuffre descrie prima întâlnire cu Andrew, care ar fi avut loc în martie 2001, la Londra, pe când ea avea 17 ani.

„Ziua a început cu Maxwell spunându-mi: «Va fi o zi specială. Ca în Cenușăreasa, urmează să cunoști un prinț chipeș!»”, scrie ea.

Când ducele de York a sosit, Maxwell i-ar fi cerut să-i ghicească vârsta fetei. „Andrew, care avea atunci 41 de ani, a ghicit corect: 17. «Fetele mele sunt doar puțin mai tinere decât tine», mi-a spus, explicându-și precizia. Ca de obicei, Maxwell a glumit: «Cred că va trebui să o schimbăm curând»”, povestește Giuffre.

Ea relatează și momentul în care a fost făcută celebra fotografie cu prințul: „Mama mea nu m-ar fi iertat niciodată dacă aș fi întâlnit pe cineva atât de faimos precum prințul Andrew și nu aș fi făcut o poză. Am fugit în cameră, am luat un aparat foto Kodak FunSaver și i l-am înmânat lui Epstein. Îmi amintesc că prințul și-a pus brațul în jurul taliei mele, în timp ce Maxwell zâmbea lângă mine. Epstein a făcut fotografia”.

După cină, grupul a mers la clubul Tramp. „Andrew era un dansator stângaci și transpira abundent”, își amintește Giuffre. Pe drumul spre casă, Maxwell i-ar fi spus: „Când ajungem acasă, trebuie să faci pentru el ceea ce faci pentru Jeffrey”.

„Credea că a face sex cu mine era un drept al său din naștere”

În carte, Giuffre descrie întâlnirea cu prințul Andrew ca fiind marcată de aroganță: „Era destul de amabil, dar totuși arogant, de parcă ar fi crezut că a face sex cu mine era un drept al său din naștere”.

Citește și: Ultimul set de documente publicate în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein dezvăluie alte nume sonore din politică și showbiz

Ea mai scrie că ducele „a fost deosebit de atent cu picioarele mele, mângâindu-mi degetele și lingându-mi tălpile”, iar Epstein i-ar fi oferit ulterior 15.000 de dolari pentru timpul petrecut cu Andrew.

Cartea descrie alte două episoade similare: unul în reședința lui Epstein din New York și altul pe insula sa privată din Insulele Virgine Americane.

„Epstein părea să se bucure făcându-i pe alții să privească”

Deși multe dintre relatările Virginiei Giuffre au fost făcute publice anterior, volumul le reunește într-o formă amplă și oferă mărturii directe despre trauma trăită.

„Nu vă lăsați păcăliți de cei din cercul lui Epstein care spun că nu știau ce făcea. Epstein nu doar că nu ascundea ce se întâmpla, ci părea să se bucure făcându-i pe alții să privească”, notează Giuffre.

Ea povestește și cum a ajuns dependentă de tranchilizante: „Câteodată, când îmi era foarte greu, luam până la opt Xanax pe zi”.

Giuffre explică de ce nu a reușit să plece din acea lume: „Mulți se întreabă cum poți să te plângi de abuzuri când ai fi putut, aparent, să pleci. Dar această perspectivă ignoră prin ce trecuserăm înainte să-l întâlnim pe Epstein și cât de priceput era în a depista fete vulnerabile. Multe dintre noi fuseserăm abuzate, sărace sau fără adăpost. Eram fete de care nimănui nu-i păsa, iar Epstein pretindea că-i pasă”.

O viață marcată de traume și controverse

După ce a rupt legăturile cu Epstein, Virginia Giuffre s-a stabilit în Australia, unde a trăit alături de soțul și cei trei copii ai săi. S-a sinucis la vârsta de 41 de ani.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în închisoarea din New York în timp ce aștepta procesul, iar Ghislaine Maxwell a fost condamnată pentru trafic sexual.

Prințul Andrew, în schimb, continuă să nege toate acuzațiile. „Pot spune absolut categoric că nu s-a întâmplat niciodată”, a declarat el în interviul acordat BBC Newsnight. „Nu-mi amintesc să o fi întâlnit vreodată, nu-mi amintesc să fi fost făcută vreo fotografie și am spus mereu, constant, că nu am avut niciun fel de contact sexual cu ea”.

Totuși, declarațiile sale au fost puse sub semnul întrebării, mai ales după ce un e-mail din februarie 2011 a contrazis afirmațiile sale că ar fi rupt legătura cu Epstein în decembrie 2010.

Biroul ducelui de York nu a transmis, deocamdată, un comentariu cu privire la noile dezvăluiri.