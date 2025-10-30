Regele Charles i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ

Regele Charles al III-lea i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a obligat să părăsească reşedinţa din Windsor.

Charles şi-a intensificat acum acţiunile împotriva lui Andrew, retrăgându-i toate titlurile, astfel încât acesta va fi cunoscut doar sub numele de Andrew Mountbatten Windsor, scrie News.ro.

Declaraţia Palatului Buckingham a precizat că Andrew a primit o notificare oficială prin care i se cere să renunţe la contractul de închiriere a conacului său Royal Lodge din Windsor Estate, la vest de Londra, urmând să se mute într-o locuinţă privată alternativă din domeniul Sandringham, în estul Angliei.

Decizia regelui Charles, care încă urmează un tratament regulat pentru cancer, reprezintă una dintre cele mai dramatice măsuri luate împotriva unui membru al familiei regale în istoria modernă a Marii Britanii.

„Aceste sancţiuni sunt considerate necesare, în ciuda faptului că el continuă să nege acuzaţiile aduse împotriva sa”, a declarat Palatul regal.

„Majestăţile Lor doresc să clarifice că gândurile şi simpatia lor au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitorii oricărei forme de abuz”, precizează comunicatul.

Regele Charles, sprijinit de prințul William și restul familiei regale, a decis ca prințul Andrew să se mute din reședința sa de la Windsor, după ani de controverse și acuzații legate de comportamentul său. Decizia vine pe fondul informațiilor că Andrew nu a plătit chirie timp de două decenii. O comisie parlamentară a pus recent sub semnul întrebării dreptul său de a locui acolo.

Măsura este văzută ca parte a eforturilor lui Charles și William de a proteja imaginea și viitorul monarhiei, care pierde popularitate în rândul tinerilor.

Recent, Andrew anunțase că renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York.

„După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue împotriva mea sunt în detrimentul muncii Majestății Sale și al familiei regale. Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să prioritizez datoria mea față de familia și țara mea”, potrivit unei declarații a prințului.

„Nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile pe care le conferă”, a continuat prințul, care se retrăsese deja din viața publică în urmă cu cinci ani, sub presiunea scandalului Epstein.

Andrew Mounbatten Windsor, în vârstă de 65 de ani, este acuzat că a întreținut legături strânse cu pedocriminalul Jeffrey Epstein.

Potrivit publicației Mail on Sunday, Andrew i-a scris lui Epstein în februarie 2011 un mesaj în care îl asigura: „Sunt la fel de îngrijorat pentru tine! Nu-ți face griji pentru mine! Se pare că suntem împreună în asta și va trebui să trecem peste”.

Mesajul a fost trimis la o zi după ce ziarul publicase fotografia devenită celebră, în care Andrew apare alături de presupusa victimă minoră Virginia Giuffre. În același email, ducele adăuga: „Ține aproape legătura și ne vom mai juca în curând!!!!”

Această corespondență contrazice direct afirmațiile făcute de Andrew în interviul acordat BBC Newsnight, în care susținea că „nu a mai avut niciun contact” cu Epstein după ce au fost fotografiați plimbându-se în Central Park, în decembrie 2010.