Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat dur declarațiile președintelui american Donald Trump, care a vorbit despre relația sa cu liderul rus Vladimir Putin, afirmând că o astfel de caracterizare este comparabilă cu situația în care cineva l-ar fi numit pe Adolf Hitler un bun prieten în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Zelenski a cerut o poziție mai fermă din partea SUA în privința războiului dus de Putin Foto: AFP

Într-un interviu acordat BBC, liderul ucrainean a catalogat drept „ciudate” comentariile făcute de Trump, care l-a numit „prieten” pe Putin.

„Este același lucru ca și cum cineva ar fi spus despre Hitler, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, că este un bun prieten.”

Zelenski a reiterat că nu consideră posibilă o relație de prietenie cu liderul Kremlinului.

„Este un agresor... și un ucigaș. Nu poate fi un prieten. Pur și simplu nu poate fi”, a spus liderul de la Kiev.

Trump l-a numit prieten pe Putin Foto: @realdonaldtrump, Truth Social

Președintele ucrainean și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de ritmul negocierilor de pace, afirmând că Kievul are nevoie de progrese mai rapide și mai vizibile, relatează The Guardian, care citează aceeași sursă.

Într-o critică directă la adresa Washingtonului, Zelenski a cerut o poziție mai fermă din partea Statelor Unite:

„Avem nevoie ca poziția americană să fie una americană. Nu avem nevoie de semnale, mă refer din partea SUA, pe care le putem primi din Rusia”.

„Nu este corect”

Liderul de la Kiev a solicitat ca Washingtonul să-și folosească „puterea și respectul” pentru a exercita presiuni suplimentare asupra Moscovei și a avertizat că neutralitatea față de agresor poate transmite un mesaj greșit.

„Când încerci să fii foarte neutru cu agresorul... înseamnă că îi susții pe cei care sunt victime, dar îl susții și pe agresor. Nu este corect”.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul continuării atacurilor rusești asupra Ucrainei și al îngrijorărilor crescânde privind sezonul rece, în condițiile în care infrastructura energetică ucraineană rămâne o țintă frecventă a bombardamentelor.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, președintele american Donald Trump a stârnit din nou controverse la Washington DC după ce l-a numit pe liderul rus Vladimir Putin „prietenul meu”, într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Mesajul postat pe Truth Social fost însoțit de o fotografie în care cei doi lideri apar strângându-și mâna.

„Prietenul meu”, a scris Trump la descrierea fotografiei, un mesaj care a generat reacții imediat.

Postarea vine la doar câteva zile după summitul desfășurat în China, unde liderul de la Casa Albă l-a salutat cordial pe președintele rus și a făcut mai multe referiri la relația apropiată dintre cei doi.