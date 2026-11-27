Emisarul Casei Albe Jared Kushner a declarat că președintele rus Vladimir Putin a dat dovadă de „reținere” prin faptul că nu a folosit arme nucleare în războiul împotriva Ucrainei.

Jared Kushner, emisar SUA pentru Ucraina Foto: Facebook

Într-un interviu pentru podcastul „MD Meets”, Kushner l-a descris pe liderul rus drept o „mare figură politică” și s-a declarat convins că acesta dorește pacea, relatează CNN.

„Până acum, Putin a dat dovadă de reținere; a fost de acord să nu folosească arme nucleare – ceea ce, în mod evident, este un aspect foarte important – și ne-a asigurat că aceasta nu este intenția sa”, a afirmat Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

În evaluarea sa, liderul de la Kremlin nu urmărește doar încheierea războiului, ci și schimbarea relației cu Statele Unite și deschiderea unui nou capitol în raporturile bilaterale. Kushner și negociatorul american Steve Witkoff s-au întâlnit în repetate rânduri cu Putin, inclusiv în noiembrie, la Kremlin.

Poziția lui Kushner privind teritoriile și garanțiile de securitate

Kushner a respins sugestiile că Washingtonul ar fi exercitat presiuni asupra Kievului pentru a face concesii Rusiei. Potrivit CNN, Ucraina a afirmat că Departamentul Apărării al SUA a întârziat livrări de rachete esențiale pentru apărarea antiaeriană și că schimbul de informații a fost perturbat.

Referindu-se la negocierile teritoriale, emisarul american a spus că „nu este vorba despre echitate sau despre cine are dreptate și cine nu”. El a invocat modificările granițelor europene de-a lungul timpului și a susținut că perspectiva unei păci durabile ar putea aduce mai multă flexibilitate în privința delimitărilor teritoriale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în noiembrie că negociatorii americani au ridicat posibilitatea retragerii forțelor ucrainene din Donbas în schimbul aderării la NATO. Kievul s-a opus constant cedării de teritorii Rusiei, care a lansat invazia la scară largă în 2022.

Zelenski a afirmat că ar supune o propunere atenției publicului dacă Ucraina ar primi un pachet cuprinzător de securitate, care să includă o armată puternică și garanții din partea NATO și a Uniunii Europene.

„Fără o garanție de securitate din partea Americii, Ucraina nu va fi în siguranță în viitor”, a spus Kushner. El a adăugat că Donald Trump trebuie să stabilească dacă oferirea unei asemenea garanții este în interesul Statelor Unite.

Avertisment privind riscul de escaladare

Kushner a susținut că definirea relației postbelice ar putea facilita rezolvarea disputei teritoriale. În lipsa unei înțelegeri, a avertizat el, există riscul unei escaladări majore: „Europa finanțează și înarmează Ucraina împotriva Rusiei, iar o mică eroare de calcul ar putea duce la o escaladare masivă a situației”.

În viziunea emisarului american, obiectivul este o Ucraină suverană, sigură, prosperă și liberă, care să poată adera la Uniunea Europeană și să beneficieze de un plan economic postbelic, de garanții credibile de securitate și de capacități solide de descurajare.