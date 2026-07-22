Donald Trump a publicat o fotografie cu nou-născutul familiei Vance înainte ca părinții să poată face acest lucru. Gestul președintelui american a stârnit reacții împărțite pe rețelele sociale.

Vicepreședintele JD Vance, în vârstă de 41 de ani, și soția sa, Usha Vance, în vârstă de 40 de ani, au devenit părinții unui băiețel, Alec Neel Vance, născut în dimineața zilei de 19 iulie.

Usha a născut la Walter Reed National Military Medical Center din Bethesda, Maryland. Soțul ei a confirmat nașterea fiului lor duminică după-amiază, printr-o postare pe rețelele sociale în care a dezvăluit doar numele copilului.

Nou-născutul se alătură astfel celorlalți trei copii ai familiei Vance: Ewan, născut în iunie 2017, Vivek, născut în februarie 2020, și fiica lor, Mirabel, născută în decembrie 2021, scrie Atlanta Black Star.

„Suntem încântați să anunțăm că fiul nostru, Alec Neel Vance, s-a născut în această dimineață”, a scris Vance într-un comunicat. Republicanul originar din Ohio a continuat: „Usha și bebelușul sunt sănătoși și se simt bine, iar copiii noștri sunt extrem de bucuroși să-și cunoască frățiorul”.

Vance a mulțumit, de asemenea, personalului de la Walter Reed și Unității Medicale a Casei Albe pentru sprijinul acordat familiei sale în timpul nașterii.

Înainte ca JD și Usha Vance să poată publica o fotografie cu Alec, președintele american a dezvăluit pe Truth Social o imagine în care apare chipul nou-născutului.

Luni, în jurul orei 6:40, ora Coastei de Est a SUA, Trump a publicat o fotografie în care Vivek, în vârstă de șase ani, își ține frățiorul în brațe, în timp ce sora lor, Mirabel, în vârstă de patru ani, stă lângă ei.

„Felicitări! Un băiețel perfect pentru minunata familie Vance”, a scris președintele în descrierea fotografiei.

Gestul lui Trump a stârnit reacții împărțite. Unii utilizatori ai rețelelor sociale au apreciat faptul că Trump a sărbătorit venirea pe lume a unui nou copil în familia vicepreședintelui, publicând o fotografie cu Alec pentru ca toată lumea să-l poată vedea.

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Criticii au reproșat însă liderului mișcării MAGA că nu le-a lăsat părinților posibilitatea de a publica primii o fotografie cu cel de-al patrulea copil al lor.

„ATÂT DE FRUMOS. Președintele Trump tocmai a publicat o fotografie cu bebelușul lui JD Vance și al celei de-a doua doamne, Usha”, a scris pe X un utilizator care se descrie drept susținător al mișcării MAGA.

Un alt utilizator a răspuns: „Wow, atât de frumos”. În mod similar, un alt susținător al administrației Trump a scris: „O fotografie minunată. Viața este frumoasă pentru familia Vance”.

Mulți s-au întrebat de ce Vance nu a fost „primul care să distribuie această fotografie”. Alții au sugerat că Trump ar fi publicat imaginea pentru a distrage atenția de la discuțiile globale despre participarea sa la Cupa Mondială. „Trump trebuie să fure spectacolul chiar și de la un proaspăt tată și o proaspătă mamă? Nu ar trebui ca părinții să fie cei care «publică» fotografiile?”, a întrebat un alt utilizator.

Potrivit vicepreședintelui, Usha nu și-ar fi dorit să mai aibă copii până când moartea activistului politic conservator Charlie Kirk, ucis în septembrie 2025, a făcut-o să-și schimbe perspectiva.

În memoriile sale publicate recent, „Communion: Finding My Way Back to Faith”, Vance îi menționează pe Kirk și pe soția acestuia, Erika Kirk. El a explicat modul în care Erika ar fi avut un rol în decizia soției sale de a rămâne însărcinată din nou, potrivit relatării din cartea publicată în 2026.

„În timp ce soția mea o ținea în brațe pe văduva lui Charlie Kirk, în prima zi a cumplitei sale suferințe, Erika i-a spus printre suspine lui Usha că regretă că ea și Charlie au avut doar doi copii”, a scris Vance, potrivit The Wall Street Journal.

Vance a mai spus: „Ani de zile am rugat-o pe Usha să mai avem un copil, iar ani de zile ea mi-a spus că nu mai vrea, mai ales acum, când serviciul public ne-a adus în centrul atenției naționale”.