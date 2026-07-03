Video De Niro și Julia Roberts, „vindecați” de „sindromul anti-Trump”. Videoclipul AI distribuit de liderul de la Casa Albă

Donald Trump a postat un nou videoclip generat de inteligența artificială în care este înfățișat ca un medic ce pretinde că a „vindecat” unele dintre cele mai cunoscute celebrități care îl critică de o afecțiune fictivă denumită „sindromul anti-Trump”.

Printre celebritățile care apar în videoclip se numără și Rosie O’Donnell, care a declarat ulterior că părerea ei despre președinte a rămas neschimbată. Într-o declarație oficială, ea a oferit propriul diagnostic: „Este destul de bolnav – și starea lui se înrăutățește pe zi ce trece. Al 25-lea amendament există exact din acest motiv. Să fie înlăturat. Pus sub acuzare. Condamnat”, scrie The Guardian.

Videoclipul, realizat sub forma unui colaj de mărturii, a fost distribuit pe rețelele de socializare de contul @realDonaldTrump și include versiuni generate de IA ale unor celebrități care s-au exprimat public împotriva președintelui și a administrației sale, printre care Whoopi Goldberg, Edward Norton și Julia Roberts.

Materialul folosește imagini trucate, extrem de realiste, pentru a prezenta aceste personalități ca fiind pline de regrete din cauza antipatiei lor față de președinte.

„Nu puteam să mănânc, nu puteam să dorm, eram mereu furios”, spune o versiune deepfake a lui Robert De Niro. „Îi făceam nefericiți pe toți cei din jurul meu.”

Purtând un halat alb și un stetoscop, „Dr. Trump” cel virtual spune că nu era foarte sigur că îi va putea ajuta pe cei afectați de TDS (acronimul pentru Trump Derangement Syndrome), un termen folosit de președinte și de aliații săi pentru a-i acuza pe critici că se opun în mod irațional agendei sale politice.

„Erau într-o stare atât de avansată, încât chiar nu eram sigur”, spune falsul Trump, înainte de a-și promova „schema de tratament” recomandată.

Conform acestuia, pacienții afectați de TDS ar trebui să „oprească știrile false, să își spună rugăciunile și, dacă simt vreodată anxietate, să bea o Cola Zero (Diet Coke) ca mine, și vor vedea o schimbare remarcabilă în viața lor”.

Sursa: Truth Social / @realDonaldTrump

Un istoric al postărilor controversate cu AI

Trump a apelat adesea cu entuziasm la conținutul generat de inteligența artificială pentru a-și idealiza propria președinție sau pentru a-și ataca adversarii. La începutul acestui an, Trump a distribuit o imagine care îl înfățișa sub chipul lui Iisus vindecându-i pe cei bolnavi. El a șters ulterior postarea, în urma reacțiilor dure venite din partea unor comentatori și aliați creștini de seamă, care au considerat imaginea o blasfemie.

În altă postare, el s-a portretizat ca fiind Papa, în contextul unei dispute cu pontiful Leo al XIV-lea. Anul trecut, a distribuit cu satisfacție o copertă falsă a revistei Time care îl înfățișa ca pe un rege purtând o coroană. „Trăiască regele!”, a proclamat el atunci.

În februarie, Trump a distribuit un videoclip cu tentă rasistă în care Barack și Michelle Obama erau portretizați ca maimuțe, ceea ce a declanșat un val uriaș de indignare. El a șters postarea, dar a refuzat să își ceară scuze.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a tratat în general aceste postări ca pe niște glume și ca pe o parte integrantă din stilul de comunicare politică al președintelui. Drept răspuns la cel mai recent videoclip al președintelui, Davis Ingle, un purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat că publicarea acestuia este „dreptul” lui Trump.

„Sindromul anti-Trump este o boală debilitantă care, din păcate, a măcinat creierul multor oameni”, a adăugat acesta.

Oficialii nu au confirmat dacă Casa Albă a contactat vreunul dintre actorii portretizați în legătură cu folosirea imaginii lor.