Traficul rutier este blocat la această oră pe autostrada A1 Pitești–București, în zona Popasul Iancului, la kilometrul 56, după un accident în care a fost implicat un autocamion.

Din primele date, vehiculul a fost implicat într-un accident, iar încărcătura transportată s-a împrăștiat pe partea carosabilă, ajungând să blocheze circulația.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, camionul era încărcat cu produse alimentare. Șoferul ar fi pierdut controlul direcției și a lovit un picior de pod, iar o parte din marfa transportată s-a împrăștiat pe carosabil.

Evenimentul rutier a avut loc în zona localității Uliești, județul Dâmbovița, pe sensul de deplasare către Capitală.

În urma accidentului, circulația este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către București. Valorile de trafic sunt ridicate, iar în zonă s-au format coloane de autovehicule în ambele direcții.

Autoritățile intervin pentru îndepărtarea încărcăturii și pentru eliberarea carosabilului. Reluarea circulației este estimată în jurul orei 12:00.