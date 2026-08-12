Scandal de proporții, în noaptea de marți spre miercuri, în centrul Timișoarei. Zeci de persoane s-ar fi luat la bătaie în Piața Victoriei, chiar în fața Operei Naționale Române. Potrivit primelor informații, în conflict ar fi fost implicate persoane din două familii, iar printre cei prezenți s-ar fi aflat inclusiv femei și minori.

UPDATE Nouă persoane amendate

Nouă persoane au fost ridicate în urma scandalului şi duse la audieri. Acestea au fost amendate pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice şi este posibil ca o parte dintre acestea să fie reţinute pentru 24 de ore.

Polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112 și au intervenit pentru a calma spiritele. Mai multe persoane au fost identificate și conduse la audieri, în timp ce o parte dintre cei implicați ar fi fugit înainte de sosirea echipajelor, notează Pagina de Timiș.

Martorii susțin că în timpul altercației ar fi fost folosite și cuțite. Deocamdată, anchetatorii verifică dacă în urma conflictului au existat persoane rănite și încearcă să stabilească exact de la ce a pornit scandalul și cine a participat la bătaie.

Scandalul nu s-ar fi încheiat după ce suspecții au fost duși la secția de poliție. Mai multe persoane s-au adunat în fața unității, iar pentru a preveni un nou conflict a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care au format un cordon și apoi un scut în fața secției.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs altercația și dacă vor fi dispuse măsuri împotriva celor implicați.