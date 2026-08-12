 Polițist acuzat că a bătut un bărbat care a murit ulterior la spital. Procurorii au preluat ancheta | adevarul.ro
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Polițist acuzat că a bătut un bărbat care a murit ulterior la spital. Procurorii au preluat ancheta

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Un polițist din comuna Boțești, județul Vaslui, este acuzat de localnici că ar fi agresat un bărbat care a murit câteva zile mai târziu la spital. Cazul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui după ce, inițial, victima depusese o plângere pentru purtare abuzivă împotriva agentului.

Polițist acuzat că a bătut un bărbat care a murit ulterior la spital. FOTO: Arhivă
Polițist acuzat că a bătut un bărbat care a murit ulterior la spital. FOTO: Arhivă

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, incidentul ar fi avut loc pe 31 iulie. Bărbatul, identificat drept Marian Iliescu, ar fi susținut în fața medicilor că fusese lovit de polițistul Cătălin Hanganu. Ulterior, starea sa de sănătate s-ar fi agravat, iar acesta a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Huși, potrivit Vremea Nouă. 

Bărbatul a ajuns în sala de operație, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Decesul a fost înregistrat pe 3 august.

Dosarul a fost schimbat după moartea bărbatului

Inițial, cazul era cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși, sub aspectul infracțiunii de purtare abuzivă. După decesul victimei, dosarul a fost declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui.

„În data de 31 iulie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși a fost sesizat cu privire la o infracțiune de purtare abuzivă constând în aceea că numitul M.I. a fost agresat de către un lucrător de poliție. Întrucât în data de 3 august a intervenit decesul acestuia la Spitalul Municipal Huși, dosarul a fost declinat către Parchetul Tribunalului, unde se efectuează cercetări de către un procuror criminalist pentru a se stabili, cu exactitate, cauzele decesului numitului M.I.”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

Anchetatorii efectuează cercetări in rem, ceea ce înseamnă că, în această etapă, este investigată fapta, nu o anumită persoană. Până în prezent, polițistul nu este pus sub acuzare.

Expertiza medico-legală trebuie să stabilească legătura dintre agresiune și deces

Unul dintre principalele obiective ale anchetei este stabilirea cauzei exacte a morții și a eventualei legături dintre leziunile suferite de bărbat și decesul acestuia.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, victima avea antecedente medicale și fusese operată anterior. Pe corpul său ar fi fost identificate inclusiv urme ale unor intervenții chirurgicale, unele recente.

În aceste condiții, procurorii trebuie să stabilească dacă leziunile despre care bărbatul ar fi afirmat că au fost provocate de polițist au contribuit la deteriorarea stării sale de sănătate și, în cele din urmă, la deces.

O expertiză medico-legală urmează să ofere elemente importante pentru anchetă.

Comunitatea din Boțești este împărțită în două

Cazul este cu atât mai complicat cu cât în comunitate circulă versiuni diferite despre ceea ce s-ar fi întâmplat în ziua incidentului.

Unii localnici susțin că Marian Iliescu ar fi fost bătut de polițist, în timp ce alții afirmă că bărbatul ar fi fost implicat într-o altă altercație și că rănile sale ar proveni din acel conflict.

Potrivit relatărilor din presa locală, există persoane care susțin că polițistul ar fi intervenit pentru a aplana un conflict, iar ulterior ar fi fost indicat drept autor al agresiunii. De cealaltă parte, apropiații victimei susțin varianta potrivit căreia bărbatul ar fi fost lovit de agent.

Deocamdată, niciuna dintre aceste variante nu a fost co4nfirmată oficial.

Ancheta procurorilor urmează să stabilească ce s-a întâmplat în realitate, cine a provocat leziunile victimei și dacă acestea au avut un rol în producerea decesului.

 

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