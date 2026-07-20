Vicepreședintele american JD Vance a devenit tătic pentru a patra oară. „Usha şi bebeluşul sunt fericiţi şi sănătoşi”

Soţia vicepreşedintelui american, Usha Vance, a născut al patrulea copil, a anunţat, duminică, vicepreşedintele JD Vance, relatează CNN.

”Usha şi bebeluşul sunt fericiţi şi sănătoşi, iar copiii noştri sunt încântaţi să-şi cunoască frăţiorul”, a declarat vicepreşedintele pe reţelele sociale, mulţumind medicilor şi personalului de la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed şi de la Unitatea Medicală a Casei Albe.

Venirea pe lume a lui Alec marchează prima dată în peste 150 de ani când o a doua doamnă a născut în timpul mandatului, scrie News.

Pe măsură ce se acomodează cu viaţa de familie de şase persoane, familia Vance va petrece mai mult timp în zona rurală din nordul Virginiei, închiriind o parte dintr-o proprietate întinsă, evaluată la câteva milioane de dolari, situată în enclava bogată din Middleburg.

Închirierea reprezintă un efort de a oferi soţiei şi copiilor familiei Vance un sentiment mai puternic de normalitate, departe de atenţia publică din Washington, DC, potrivit unor persoane familiarizate cu situaţia. Se preconizează că vicepreşedintele va rămâne acolo ocazional, deşi el şi familia sa îşi păstrează reşedinţa oficială la Observatorul Naval.

Într-un interviu recent acordat ABC News, Usha Vance a vorbit despre această atenţie şi despre rolul de părinte în calitate de a doua doamnă.

”Tot ceea ce facem se află sub ochii publicului”, a spus ea, adăugând că ”oamenii observă” dacă copiii ei se comportă necorespunzător sau se îmbolnăvesc.

”Încercăm să nu-i punem în situaţii în care vor fi expuşi şi vor spune într-o zi: «Oh, m-ai făcut de râs». Aşa că încercăm să păstrăm în privat majoritatea lucrurilor pe care le fac, dar când suntem în public cu ei, îi lăsăm pur şi simplu să fie copii şi lăsăm lucrurile să decurgă natural”, a spus Vance, în vârstă de 40 de ani.

A doua doamnă şi-a părăsit slujba de avocată de succes când soţul ei a devenit adjunctul preşedintelui Donald Trump. A apărut frecvent alături de vicepreşedinte pe durata mandatului acestuia şi şi-a constituit propria echipă restrânsă. Având ca platformă alfabetizarea copiilor, a lansat anul trecut o provocare de lectură de vară şi, anul acesta, un podcast pe aceeaşi temă.

Ultima dată când o a doua doamnă a născut un copil în timpul mandatului a fost în 1870, când vicepreşedintele Schuyler Colfax şi soţia sa, Ellen Maria Colfax, l-au adus pe lume pe Schuyler Colfax III, care a devenit ulterior primar al oraşului South Bend, din statul Indiana.