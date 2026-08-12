Ucraina se apropie de palatul lui Putin. Atacurile cu drone lovesc sistemele de apărare din jurul reședinței de la Marea Neagră, „lăsând-o neprotejată”

Ucraina pare să fi intensificat atacurile asupra sistemelor rusești de apărare aeriană din apropierea complexului de la Gelendjik, asociat de ani de zile cu Vladimir Putin.

Două sisteme importante de protecție au fost lovite în decurs de câteva zile, potrivit unor surse și analiști militari citați de presa internațională. Atacurile ridică întrebări cu privire la capacitatea Rusiei de a proteja complexul de pe litoralul Mării Negre în fața unor eventuale noi lovituri cu drone.

Pe 7 august, un sistem de război electronic Volna Kupol Garant ar fi fost distrus în apropierea reședinței. Două zile mai târziu, un sistem antiaerian S-400 aflat în zonă a fost, la rândul său, lovit.

Sistemul de război electronic este conceput, printre altele, pentru perturbarea comunicațiilor prin satelit, inclusiv a serviciilor Starlink. Potrivit analistului militar rus Yan Matveev, sistemul poate fi eficient împotriva dronelor, dar dimensiunile sale îl fac relativ ușor de identificat din aer.

Matveev susține că distrugerea acestuia ar fi permis dronelor ucrainene să ajungă mai ușor la sistemul S-400.

Imaginile din satelit ar indica distrugerea a cel puțin unui lansator S-400. Sistemul, aflat la aproximativ 20 km de complexul de la Gelendjik, este destinat să intercepteze avioane, drone și rachete de croazieră.

Potrivit lui Robert Brovdi, comandantul forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, instalația ar fi fost cuprinsă de incendiu timp de mai multe ore.

„Armata ucraineană desfășoară o campanie deliberată împotriva apărării aeriene ruse din Crimeea ocupată și din sudul Rusiei”, a declarat Matveev.

El a adăugat că sistemul S-400 din apropiere de Gelendjik fusese dificil de atins pentru o perioadă îndelungată.

Un complex învăluit în controverse

Complexul de la Gelendjik, situat pe coasta Mării Negre, a devenit cunoscut la nivel internațional după o investigație publicată în 2021 de opozantul rus Aleksei Navalnîi.

Navalnîi susținea că proprietatea, evaluată la aproximativ un miliard de lire sterline, fusese construită pentru Putin și finanțată printr-o rețea de oameni de afaceri apropiați Kremlinului.

Investigația, prezentată într-un videoclip de aproape două ore, a atras peste 100 de milioane de vizualizări într-o singură lună și descria un complex de aproximativ 17.700 de metri pătrați.

Printre facilitățile prezentate se numărau un heliport, o biserică, restaurante, un amfiteatru și o clădire destinată ceremoniilor de ceai. Complexul ar include, de asemenea, o cramă, un patinoar și un cazinou.

Navalnîi afirma că proprietatea ar fi fost construită în beneficiul președintelui rus. Kremlinul a negat că Putin ar fi proprietarul, iar omul de afaceri Arkadi Rotenberg, un apropiat al liderului rus, a declarat ulterior că el deține proprietatea.

Complexul beneficiază de măsuri stricte de securitate, inclusiv de o zonă aeriană restricționată.

Potrivit unor relatări, Putin ar vizita rareori această reședință din cauza riscului reprezentat de atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune. Liderul rus ar prefera complexul său de la Valdai, la aproximativ 300 km est de Moscova, despre care presa independentă rusă a relatat că este protejat de numeroase sisteme antiaeriene Pantsir.

Atac masiv cu drone ucranene: explozii în Novorossiisk și în Crimeea ocupată

Explozii au fost auzite în orașul-port rusesc Novorossiisk și în Crimeea ocupată de Rusia în noaptea de 12 august. Autoritățile ruse au anunțat că regiunea a fost ținta unui atac masiv cu drone, în timp ce canalele independente de monitorizare au relatat despre numeroase explozii și incendii.

Locuitorii din Novorossiisk au relatat pe parcursul nopții despre o serie de explozii. Potrivit acestora, forțele ruse de apărare antiaeriană au încercat să respingă atacul cu drone.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că regiunea a fost atacată în timpul nopții de „câteva sute de drone ale forțelor armate ucrainene”.

Potrivit acestuia, Novorossiisk, Anapa, Gelendjik și districtul Temriuk s-au aflat printre zonele vizate.

Oficialul rus a mai afirmat că fragmente de drone au căzut pe teritoriile a patru întreprinderi.

Presa de stat rusă a relatat că fragmentele dronelor au avariat cel puțin șase clădiri rezidențiale, o clădire comercială și un șantier de construcții din Novorossiisk. Au fost raportate victime, însă numărul acestora și gravitatea rănilor nu erau cunoscute inițial.

Pe parcursul nopții, martorii au continuat să relateze despre explozii în oraș. Potrivit canalului de monitorizare Exilenova+, unul dintre atacuri ar fi putut viza un terminal pentru cereale și un complex agricol de transbordare folosit pentru transportul mărfurilor către și dinspre porturile maritime.

Alte canale de monitorizare au relatat despre incendii în zona unui terminal petrolier și a portului militar din Novorossiisk.

Imaginile publicate pe rețelele sociale din Novorossiisk și Gelendjik arată coloane de fum negru dens. Autenticitatea și locul în care au fost filmate aceste imagini nu au fost verificate independent.

Un port important la Marea Neagră

Novorossiisk este unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Neagră. În oraș se află și o bază navală utilizată de Flota rusă a Mării Negre.

După o serie de atacuri ucrainene asupra navelor de război și infrastructurii militare ruse din Crimeea ocupată, Rusia a transferat o parte semnificativă a Flotei Mării Negre la Novorossiisk.

Din acest motiv, un atac de amploare asupra portului sau asupra obiectivelor militare din oraș ar putea afecta nu doar infrastructura civilă, ci și capacitățile militare ale Rusiei.

Explozii în Crimeea ocupată

Au fost raportate explozii și în mai multe zone din Crimeea ocupată.

Potrivit canalului de monitorizare „Crimeea Wind”, care citează localnici, mai multe explozii au fost auzite în apropierea centralei termoelectrice din Balaklava, în apropiere de Sevastopol.

În Bahcisarai, un localnic citat de canal a declarat că, după miezul nopții, s-au auzit numeroase explozii și focuri de mitralieră, iar drone au fost observate deasupra orașului.

În partea de est a peninsulei au existat, de asemenea, informații despre un atac de amploare în apropierea Podului Kerci, care leagă Crimeea ocupată de regiunea Krasnodar din Rusia.

Canalele de monitorizare au relatat și despre posibile lovituri asupra unor obiective din zona Novorossiiskului. Informațiile privind amploarea și consecințele atacurilor rămân incomplete.

Datele satelitare NASA FIRMS pot indica, de asemenea, anomalii termice în zonă. Aceste date nu permit însă, de unele singure, stabilirea cauzei unui incendiu și nici confirmarea faptului că acesta a fost provocat de un atac cu drone.

Autoritățile ucrainene nu și-au asumat până în prezent responsabilitatea pentru atacurile raportate.

Informațiile privind exploziile, incendiile și amploarea pagubelor nu pot fi verificate în mod independent în totalitate.

Dacă informațiile despre atacurile asupra Novorossiiskului vor fi confirmate, acestea ar avea o importanță deosebită datorită rolului orașului de principal nod militar și maritim al Rusiei la Marea Neagră.

Evenimentele au loc pe fondul atacurilor ucrainene repetate cu drone asupra infrastructurii militare, energetice și petroliere din Rusia, precum și al atacurilor rusești asupra teritoriului Ucrainei.

Ucraina continuă să lovească infrastructura rusă

Loviturile asupra zonei Gelendjik fac parte dintr-o campanie ucraineană mai amplă împotriva infrastructurii energetice, industriale și militare a Rusiei.

În ultimele zile, drone ucrainene au lovit mai multe obiective aflate la sute de kilometri de front.

În regiunea Voronej, un complex logistic al companiei Wildberries a fost distrus de un incendiu izbucnit în urma unui atac cu drone, potrivit relatărilor din presa locală și ucraineană. Depozitul avea o suprafață de aproximativ 156.000 de metri pătrați.

În regiunea Orenburg, dronele au ajuns până la rafinăria Orsknefteorgsintez din Orsk, una dintre principalele instalații de rafinare din zonă, aflată în apropierea graniței cu Kazahstanul.

În același oraș ar fi fost vizată și o fabrică de producție militară. Potrivit relatărilor, aceasta produce componente și tuburi pentru muniție de artilerie și pentru sisteme de rachete cu lansare multiplă precum Grad, Uragan și Smerch.

Un alt incendiu a izbucnit la o rafinărie Rosneft din Komsomolsk-pe-Amur, în regiunea Habarovsk, la peste 6.000 km de Ucraina. Cauza incendiului nu a fost stabilită imediat.

Un incendiu a fost raportat și la o instalație energetică din Angarsk, în Siberia.

Autoritățile au investigat, de asemenea, un incendiu izbucnit la Novosibirsk în timpul vizitei lui Putin în oraș. Potrivit autorităților, incidentul nu ar fi avut însă legătură cu un act de sabotaj.

Atacurile asupra infrastructurii energetice și petroliere reprezintă o componentă importantă a strategiei Ucrainei de a reduce veniturile Rusiei din energie, o sursă esențială de finanțare pentru efortul de război.

Atacuri și victime în Ucraina

În paralel, Rusia continuă atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Un atac cu rachete balistice și bombe aeriene asupra regiunii Zaporojie, aflată parțial sub control ucrainean, a ucis șase persoane și a rănit alte 19, potrivit autorităților ucrainene.

Au fost avariate blocuri de locuințe, obiective industriale și infrastructură.

În regiunea Dnipropetrovsk, un alt atac a ucis trei persoane și a rănit alte cinci.

Loviturile asupra infrastructurii militare și energetice de pe teritoriul Rusiei indică astfel o extindere a razei de acțiune a Ucrainei, în timp ce Moscova continuă să folosească atacuri aeriene și cu rachete împotriva orașelor ucrainene.

Pentru moment, nu există însă dovezi publice că palatul de la Gelendjik ar fi fost lovit direct. Ceea ce indică imaginile și relatările disponibile este că Ucraina a reușit să lovească o parte din sistemele de apărare aflate în apropierea complexului.