Președintele Statelor Unite a rămas pe podium după ce i-a înmânat Spaniei trofeul Cupei Mondiale, în timp ce jucătorii se pregăteau pentru fotografia victoriei. Gianni Infantino a încercat să-l îndepărteze, însă Trump a continuat să apară în imaginile transmise în direct. În postările oficiale publicate ulterior, spaniolii au avut grijă ca liderul american să nu mai fie în cadru.

Un moment neobișnuit petrecut la festivitatea de premiere a Cupei Mondiale a devenit viral pe rețelele sociale. După victoria cu 1-0 obținută de Spania în finala cu Argentina, Donald Trump a coborât pe gazon alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a participa la ceremonia de acordare a medaliilor și la înmânarea trofeului.

După ce Cupa Mondială a ajuns în mâinile căpitanului spaniol, Donald Trump nu s-a retras imediat. Președintele SUA a rămas pe podium, foarte aproape de jucătorii care se pregăteau să ridice trofeul și să realizeze fotografia tradițională a campionilor mondiali.

Infantino a încercat să-l scoată din centru

Imaginile filmate la stadion arată cum Gianni Infantino se apropie de Trump și îi indică să se deplaseze spre marginea scenei, pentru a le lăsa jucătorilor spațiul necesar celebrării. Liderul american s-a retras din centrul grupului, însă a continuat să rămână la una dintre extremitățile podiumului și a apărut în mai multe dintre fotografiile realizate în momentul ridicării trofeului.

Video cu momentul:

Reuters relatează că Trump a rămas alături de fotbaliștii spanioli până când a fost invitat să se dea la o parte, cu doar câteva clipe înainte ca Rodri să ridice Cupa Mondială. Euronews notează că președintele american a continuat să se afle în cadrul larg al ceremoniei chiar și după intervenția lui Infantino.

Prezența lui Trump a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Unii utilizatori l-au acuzat că a încercat să atragă atenția asupra sa într-un moment care ar fi trebuit să le aparțină exclusiv jucătorilor și staffului Spaniei.

Trump a dispărut din imaginile oficiale

Federația Spaniolă și conturile oficiale ale naționalei au publicat ulterior fotografii și clipuri dedicate victoriei, însă au ales cadre strânse, concentrate asupra jucătorilor și trofeului. În cele mai importante imagini distribuite pentru celebrarea titlului, Donald Trump nu mai apare.

Publicațiile americane au descris situația spunând că președintele a fost „șters” din fotografia oficială. Mai exact, imaginile au fost decupate sau selectate astfel încât să-i includă doar pe campionii mondiali. Și conturile FIFA au folosit fotografii în care liderul american nu se mai afla în cadru.

Nu există deocamdată dovezi clare că Trump ar fi fost eliminat digital dintr-o fotografie printr-un program de editare. Este mai probabil ca responsabilii de comunicare să fi ales alte cadre sau să fi decupat imaginile astfel încât momentul să rămână concentrat asupra jucătorilor Spaniei.

Un episod aproape identic cu cel de la Mondialul Cluburilor

Scena a amintit de finala Campionatului Mondial al Cluburilor din 2025, câștigată de Chelsea. Și atunci, Donald Trump a rămas în mijlocul jucătorilor în timpul ridicării trofeului, deși Infantino și ceilalți oficiali părăsiseră deja podiumul. Episodul a generat reacții asemănătoare și a fost readus în discuție imediat după triumful Spaniei.

Trump și Infantino fuseseră întâmpinați cu huiduieli de o parte a publicului în momentul în care au intrat pe teren pentru festivitatea de premiere. Reacția spectatorilor s-a diminuat în timpul acordării medaliilor și al predării trofeului.

Situația a fost cu atât mai ironică pentru internauți cu cât Donald Trump declarase înaintea finalei că o susține pe Argentina, afirmând că este „greu să pariezi împotriva lui Messi”. Spania s-a impus însă cu 1-0, prin golul marcat de Ferran Torres în minutul 106, și a cucerit al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010.