Rusia își accelerează exporturile de petrol către Asia prin ruta arctică

Exporturile maritime de petrol rusesc au scăzut, în ultimele săptămâni, la cel mai redus nivel din ultimele două luni. Atacurile asupra infrastructurii petroliere și perturbările din domeniul transportului naval ar costa Rusia între 250 și 400 de milioane de dolari pe săptămână, în venituri neîncasate. În acest context, Moscova își majorează, în acest an, livrările de țiței către Asia prin Ruta Maritimă a Nordului într-un ritm mai accelerat decât în 2025.

Șapte petroliere transportă deja aproximativ 850.000 de tone de petrol rusesc pe această rută. Traseul arctic permite scurtarea drumului către China cu aproximativ două săptămâni și evitarea apelor europene, unde navele riscă verificări, rețineri și alte restricții legate de sancțiuni, potrivit agenției Reuters.

Rusia a început să folosească mai intens, în acest an, Ruta Maritimă a Nordului pentru exportul de țiței către Asia. Șapte transporturi, însumând aproximativ 6 milioane de barili, se îndreaptă deja către piețele asiatice. Ruta Maritimă a Nordului leagă porturile din vestul Rusiei de Asia, prin apele arctice. În mod obișnuit, navigația pe acest traseu este posibilă între 1 iulie și 1 octombrie.

Moscova recurge tot mai mult la acest traseu deoarece permite livrarea petrolului către China și către alte state asiatice fără trecerea prin ape unde petrolierele ar putea fi supuse controalelor, reținerilor sau altor restricții impuse de statele europene, măsuri legate de sancțiunile aplicate Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei.

Volumul actual al transporturilor se ridică la aproximativ 850.000 de tone de petrol, reprezentând deja aproape jumătate din cele circa 13 milioane de barili transportate de Rusia pe Ruta Maritimă a Nordului pe parcursul întregului sezon de navigație al anului trecut. Potrivit corporației de stat ruse Rosatom, care administrează această rută, livrările de țiței prin acest traseu au scăzut, în 2025, cu 4% față de anul precedent.

China, principala destinație a petrolului rusesc transportat prin Ruta Maritimă a Nordului

Traderii estimează că China, principala destinație a petrolului rusesc transportat prin Ruta Maritimă a Nordului, ar putea suplimenta achizițiile, mai ales dacă perturbările în aprovizionarea cu materii prime din Orientul Mijlociu, cauzate de conflictul legat de Iran, continuă.

În medie, Ruta Maritimă a Nordului scurtează cu aproximativ două săptămâni durata transportului petrolului către China, comparativ cu ruta tradițională prin Canalul Suez, ceea ce o face mai atractivă pentru exportatorii ruși în perioada de navigație estivală.

Unul dintre traderii implicați în aceste livrări a menționat că situația gheții este, anul acesta, relativ favorabilă, ceea ce facilitează navigația în Arctica.

În același timp, dificultățile logistice din Strâmtoarea Ormuz și din Marea Neagră stimulează suplimentar livrările de petrol rusesc către China prin ruta arctică. Un alt trader se așteaptă ca volumul total transportat pe Ruta Maritimă a Nordului în 2026 să depășească nivelul înregistrat anul trecut, ca urmare a combinării unor factori economici și geopolitici.

China este, în mod obișnuit, principalul beneficiar al petrolului transportat de Rusia pe Ruta Maritimă a Nordului în timpul sezonului de navigație, porturile chineze fiind situate mai aproape de terminalele de export din Orientul Îndepărtat al Rusiei decât cele ale altor mari cumpărători asiatici.

În prezent, șapte petroliere navighează spre Asia pe Ruta Maritimă a Nordului

Dintre acestea, șase sunt nave de clasă Aframax, fiecare cu o capacitate de transport de aproximativ 750.000 de barili de țiței, iar una este de clasă Suezmax, cu o capacitate de aproximativ 1 milion de barili. Trei petroliere navighează sub pavilion rusesc, iar celelalte sub pavilioanele Omanului și Camerunului.

Volumul transporturilor pe această rută ar putea crește suplimentar odată cu lansarea primei faze a amplului proiect petrolier rusesc Vostok Oil, dezvoltat de compania Rosneft, al cărui prim etap ar urma să devină operațional în luna septembrie.

Traderii estimează că punerea în funcțiune a proiectului Vostok Oil ar putea majora livrările de țiței pe Ruta Maritimă a Nordului, deși nu este încă clar ce volum de producție va putea exporta Rusia din acest proiect până la finalul anului 2026.

Pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran, China a început să înlocuiască tot mai mult petrolul din Orientul Mijlociu cu cel rusesc. Gigantul petrochimic de stat Sinopec a achiziționat între 30 și 40 de transporturi de petrol rusesc de tip ESPO pentru livrare în perioada iulie–septembrie, echivalentul a aproximativ 241.000–320.000 de barili pe zi. În iulie, compania a achiziționat circa 7,4 milioane de barili ESPO, livrați în cea mai mare parte în portul Rizhao, din provincia Shandong. Înainte de conflictul dintre SUA și Iran, Sinopec obținea aproape jumătate din petrolul său din Orientul Mijlociu, însă în iunie și iulie nu a mai achiziționat țiței saudit, iar în august a cumpărat doar 2 milioane de barili.