O instanță americană blochează din nou încercarea lui Trump de a restricționa votul prin poștă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

O nouă decizie judecătorească blochează un element esențial al efortului președintelui Donald Trump de a reforma sistemul de vot prin corespondență la nivelul întregii țări.

Marți, 11 august, un judecător federal american a pronunțat o decizie împotriva ordinului executiv semnat de președintele Donald Trump, care prevedea crearea unei liste federale a alegătorilor și implicarea directă a Serviciului Poștal al Statelor Unite în procedurile electorale, într-un mod menit să limiteze votul prin corespondență, potrivit publicației Axios.

Judecătoarea a extins o decizie anterioară, care bloca deja parțial ordinul lui Trump, prin care se urmărea înăsprirea regulilor privind votul prin poștă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie.

Noua hotărâre blochează, de această dată, un element central al încercării lui Trump de a reforma sistemul de vot prin corespondență la nivelul întregii țări. O decizie anterioară, pronunțată într-un dosar separat, limita interdicția doar la 23 de state controlate de democrați, care depuseseră plângere împotriva ordinului prezidențial.

Ordinul executiv acorda Serviciului Poștal dreptul de a refuza expedierea buletinelor de vot către statele care nu cooperau cu acesta pentru prevenirea, potrivit susținerilor administrației Trump, a unui presupus vot răspândit al persoanelor fără cetățenie americană. Documentul conținea indicații pentru state privind colaborarea cu Serviciul Poștal, în vederea creării unor liste actualizate ale cetățenilor americani cu drept de vot confirmat, astfel încât buletinele de vot să nu mai fie trimise unor potențiali alegători care nu figurau pe această listă.

În iunie, judecătoarea federală de district Indira Talwani stabilise deja că \Congresul nu a acordat Serviciului Poștal autoritatea de a reglementa votul prin corespondență.

Decizia anunțată marți interzice guvernului federal să aplice prevederile ordinului lui Trump privind votul prin poștă, atât în cazul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, cât și în cazul oricărui scrutin federal anterior acestora.

Judecătoarea Talwani a arătat că ordinul executiv generează confuzie și riscă atât amplificarea haosului administrativ

În motivarea deciziei, judecătoarea Talwani a arătat că ordinul executiv generează confuzie și riscă atât amplificarea haosului administrativ, cât și subminarea încrederii publicului în procesul democratic. Ea a adăugat că decizia instanței este esențială pentru a împiedica administrația prezidențială să modifice regulile electorale chiar înaintea votului.

Ordinul lui Trump — al doilea emis pe teme electorale în cel de-al doilea mandat al său — a fost semnat pe fondul afirmațiilor repetate ale președintelui privind un presupus vot pe scară largă al persoanelor fără cetățenie americană. Potrivit acestui document, guvernul federal ar urma să elaboreze o listă a alegătorilor cu drept de vot, iar Serviciul Poștal ar urma să livreze buletinele de vot prin corespondență exclusiv persoanelor incluse pe respectiva listă. Oficiali electorali au avertizat că o astfel de măsură ar deschide larg posibilitatea unor abuzuri și ar putea genera haos în procesul de votare.

La nivelul statelor americane există deja proceduri detaliate menite să asigure acuratețea listelor electorale, iar cazurile de vot din partea unor persoane fără cetățenie sunt extrem de rare. În plus, votul unei persoane fără cetățenie americană constituie infracțiune, sancționată inclusiv cu expulzarea.

Ce mai încearcă Trump

Pe lângă ordinele executive, Trump promovează totodată, în Congresul controlat de republicani, un proiect de lege care ar introduce obligativitatea dovedirii cetățeniei pentru exercitarea dreptului de vot. Proiectul, cunoscut sub numele de SAVE America Act, a fost adoptat de Camera Reprezentanților, însă a rămas blocat în Senat.

De la înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2020, Trump susține, fără dovezi, că votul prin corespondență ar fi afectat de fraude pe scară largă. El a inițiat, de asemenea, o anchetă federală privind rezultatele scrutinului din acel an, deși verificările repetate — inclusiv cele realizate de reprezentanți republicani — nu au identificat dovezi ale unor fraude semnificative.

Alegerile de la jumătatea mandatului, care vor stabili configurația Congresului american, sunt programate pentru 3 noiembrie, anul acesta. Republicanii sunt îngrijorați de faptul că reacția negativă a publicului față de unele direcții ale politicilor lui Trump ar putea alimenta un val de victorii ale democraților, care să pună în pericol majoritatea republicană din Congres, potrivit publicației The Hill. Axios a relatat, la rândul său, că republicanii se tem că ar putea pierde atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.

În prezent, înaintea etapei finale a campaniei, majoritatea analiștilor americani anticipează, în ciuda dificultăților cu care se confruntă Partidul Democrat, o victorie a democraților în cursa pentru Camera Reprezentanților. Avansul democraților în fața republicanilor ar urma însă să fie unul relativ redus.

Obținerea majorității în Senat de către democrați rămâne, teoretic, posibilă, dar extrem de dificil de realizat, a scris fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Oleg Șamșur, într-un articol intitulat „Nu doar rating-ul lui Trump: ce va decide, de fapt, rezultatul alegerilor din SUA”.