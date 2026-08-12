 O instanță americană blochează din nou încercarea lui Trump de a restricționa votul prin poștă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O instanță americană blochează din nou încercarea lui Trump de a restricționa votul prin poștă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O nouă decizie judecătorească blochează un element esențial al efortului președintelui Donald Trump de a reforma sistemul de vot prin corespondență la nivelul întregii țări.

Președintele SUA, Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Marți, 11 august, un judecător federal american a pronunțat o decizie împotriva ordinului executiv semnat de președintele Donald Trump, care prevedea crearea unei liste federale a alegătorilor și implicarea directă a Serviciului Poștal al Statelor Unite în procedurile electorale, într-un mod menit să limiteze votul prin corespondență, potrivit publicației Axios.

Judecătoarea a extins o decizie anterioară, care bloca deja parțial ordinul lui Trump, prin care se urmărea înăsprirea regulilor privind votul prin poștă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie.

Noua hotărâre blochează, de această dată, un element central al încercării lui Trump de a reforma sistemul de vot prin corespondență la nivelul întregii țări. O decizie anterioară, pronunțată într-un dosar separat, limita interdicția doar la 23 de state controlate de democrați, care depuseseră plângere împotriva ordinului prezidențial.

Ordinul executiv acorda Serviciului Poștal dreptul de a refuza expedierea buletinelor de vot către statele care nu cooperau cu acesta pentru prevenirea, potrivit susținerilor administrației Trump, a unui presupus vot răspândit al persoanelor fără cetățenie americană. Documentul conținea indicații pentru state privind colaborarea cu Serviciul Poștal, în vederea creării unor liste actualizate ale cetățenilor americani cu drept de vot confirmat, astfel încât buletinele de vot să nu mai fie trimise unor potențiali alegători care nu figurau pe această listă.

În iunie, judecătoarea federală de district Indira Talwani stabilise deja că \Congresul nu a acordat Serviciului Poștal autoritatea de a reglementa votul prin corespondență.

Decizia anunțată marți interzice guvernului federal să aplice prevederile ordinului lui Trump privind votul prin poștă, atât în cazul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, cât și în cazul oricărui scrutin federal anterior acestora.

Judecătoarea Talwani a arătat că ordinul executiv generează confuzie și riscă atât amplificarea haosului administrativ

În motivarea deciziei, judecătoarea Talwani a arătat că ordinul executiv generează confuzie și riscă atât amplificarea haosului administrativ, cât și subminarea încrederii publicului în procesul democratic. Ea a adăugat că decizia instanței este esențială pentru a împiedica administrația prezidențială să modifice regulile electorale chiar înaintea votului.

Ordinul lui Trump — al doilea emis pe teme electorale în cel de-al doilea mandat al său — a fost semnat pe fondul afirmațiilor repetate ale președintelui privind un presupus vot pe scară largă al persoanelor fără cetățenie americană. Potrivit acestui document, guvernul federal ar urma să elaboreze o listă a alegătorilor cu drept de vot, iar Serviciul Poștal ar urma să livreze buletinele de vot prin corespondență exclusiv persoanelor incluse pe respectiva listă. Oficiali electorali au avertizat că o astfel de măsură ar deschide larg posibilitatea unor abuzuri și ar putea genera haos în procesul de votare.

La nivelul statelor americane există deja proceduri detaliate menite să asigure acuratețea listelor electorale, iar cazurile de vot din partea unor persoane fără cetățenie sunt extrem de rare. În plus, votul unei persoane fără cetățenie americană constituie infracțiune, sancționată inclusiv cu expulzarea.

Ce mai încearcă Trump

Pe lângă ordinele executive, Trump promovează totodată, în Congresul controlat de republicani, un proiect de lege care ar introduce obligativitatea dovedirii cetățeniei pentru exercitarea dreptului de vot. Proiectul, cunoscut sub numele de SAVE America Act, a fost adoptat de Camera Reprezentanților, însă a rămas blocat în Senat.

De la înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2020, Trump susține, fără dovezi, că votul prin corespondență ar fi afectat de fraude pe scară largă. El a inițiat, de asemenea, o anchetă federală privind rezultatele scrutinului din acel an, deși verificările repetate — inclusiv cele realizate de reprezentanți republicani — nu au identificat dovezi ale unor fraude semnificative.

Alegerile de la jumătatea mandatului, care vor stabili configurația Congresului american, sunt programate pentru 3 noiembrie, anul acesta. Republicanii sunt îngrijorați de faptul că reacția negativă a publicului față de unele direcții ale politicilor lui Trump ar putea alimenta un val de victorii ale democraților, care să pună în pericol majoritatea republicană din Congres, potrivit publicației The Hill. Axios a relatat, la rândul său, că republicanii se tem că ar putea pierde atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.

În prezent, înaintea etapei finale a campaniei, majoritatea analiștilor americani anticipează, în ciuda dificultăților cu care se confruntă Partidul Democrat, o victorie a democraților în cursa pentru Camera Reprezentanților. Avansul democraților în fața republicanilor ar urma însă să fie unul relativ redus.

Obținerea majorității în Senat de către democrați rămâne, teoretic, posibilă, dar extrem de dificil de realizat, a scris fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Oleg Șamșur, într-un articol intitulat „Nu doar rating-ul lui Trump: ce va decide, de fapt, rezultatul alegerilor din SUA”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, imaginea eleganței relaxate în Italia. Rochia cu dungi perfectă pentru zilele călduroase | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai, înlocuită de Cătălin Măruță, la emisiunea “Furnicuțele”. Gândul a scris în exclusivitate că șefii Antena 1 lucrează la înlocuirea lui Rifai după audierea în dosarul lui Ciprian Ciucu de la DNA
gandul.ro
image
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
mediafax.ro
image
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv
fanatik.ro
image
Precedent juridic după un conflict public între un primar din Arad și fiul vitreg. Cei doi se judecă în câteva dosare, unul fiind anchetat de Parchetul European
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
digisport.ro
image
Alina Pușcău a început tratamentul pentru cancer. Primele simptome au apărut deja: „Am slăbit 10 kilograme”
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
"Ce blestem". Unul dintre tinerii morţi în accidentul din Braşov urma să-şi serbeze ziua în curând
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
O zi la plajă poate costa cât o noapte de hotel. Stațiunile din Grecia unde românii plătesc cel mai mult pentru relaxare
playtech.ro
image
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Epidemia de Ebola continuă să se extindă. 2.000 de decese au fost confirmate din cauza bolii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată conacul din California al lui Meghan Markle și al Prințului Harry. Costă 21 de milioane $. Are 16 dormitoare, o piscină imensă și un teren de tenis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Eclipsa totală de Soare miercuri în Europa de Vest. Evenimentul, vizibil parțial și din România. Când va fi următoarea
mediaflux.ro
image
Rusul Kornev vrea să bată recordul mondial în finala cu David Popovici » A dezvăluit ce ar face cu banii
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment”
actualitate.net
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”
click.ro
image
Cele trei zodii care dau lovitura la finalul verii! Au parte de noroc cât cuprinde și surprize pe măsură
click.ro
image
Cât se oferă acum pe bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999. Unele exemplare ajung la sume colosale
click.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!