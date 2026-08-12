Aparatele care consumă energie chiar și atunci când sunt oprite. Ce dispozitive pot crește factura la electricitate

Un televizor oprit din telecomandă, o consolă lăsată în modul de repaus sau o imprimantă conectată permanent la priză poate continua să consume energie. Deși consumul este redus în cazul multor dispozitive moderne, energia folosită zi și noapte de mai multe aparate poate ajunge să conteze pe factura de electricitate.

Puterea utilizată în aceste situații este de obicei mult mai mică decât în timpul funcționării normale, însă consumul se poate acumula atunci când aparatul rămâne conectat la priză zi și noapte.

Fenomenul este cunoscut drept consum de standby sau, mai informal, „consum fantomă”. Departamentul american pentru Energie arată că unele dispozitive folosesc electricitate chiar și atunci când par oprite, iar consumul în aceste moduri poate fi măsurat prin procedura internațională IEC 62301.

Nu toate aparatele consumă însă la fel. Unele au nevoie de energie pentru receptorul telecomenzii, ceas, memorie sau funcții de rețea, în timp ce altele intră într-un regim cu un consum foarte mic.

De ce consumă curent un aparat care pare oprit

Oprirea de la buton sau din telecomandă nu înseamnă întotdeauna întreruperea alimentării electrice.

Un aparat poate rămâne conectat la priză pentru a păstra anumite funcții active: să răspundă la telecomandă, să păstreze setările utilizatorului, să mențină o conexiune la rețea sau să fie pregătit pentru pornirea rapidă.

IEA arată că energia consumată în standby poate alimenta funcții precum telecomanda, afișajele digitale și detectarea conexiunii la rețea. Organizația subliniază și faptul că fenomenul trebuie privit la nivelul întregii locuințe, deoarece mai multe aparate conectate permanent pot transforma consumurile mici individuale într-o cantitate semnificativă de energie.

Televizorul poate consuma și după oprirea din telecomandă

Televizoarele moderne sunt printre cele mai ușor de observat exemple. Ecranul este stins, dar televizorul rămâne conectat la rețeaua electrică și poate păstra active anumite funcții.

Standardele ENERGY STAR diferențiază între standby pasiv și standby activ pentru televizoarele conectate la rețea. Pentru modelele certificate, limita este de cel mult 0,5 W în standby pasiv și cel mult 1 W în standby activ pentru televizoarele cu conectivitate la rețea.

Asta arată și de ce nu este corect să presupunem că orice televizor consumă aceeași cantitate de energie după oprire. Modelul și funcțiile activate contează.

În baza datelor publice din baza ENERGY STAR, există televizoare certificate care au un consum de standby de aproximativ 0,3-0,8 W, în funcție de model și de conectarea la rețea.

Prin urmare, un televizor modern eficient nu este neapărat un mare consumator atunci când este oprit. Problema apare mai ales atunci când aceeași situație se repetă pentru numeroase dispozitive din locuință.

Consolele de jocuri pot rămâne active în modul de repaus

Consolele sunt un alt exemplu relevant deoarece modul de repaus poate păstra funcții care permit pornirea rapidă, actualizările software sau anumite operațiuni prin internet.

ENERGY STAR recomandă utilizarea setărilor de economisire a energiei și arată că unele funcții ale consolelor moderne pot consuma electricitate chiar și atunci când utilizatorul nu se joacă. Într-un exemplu analizat de organizație, activarea modului de economisire pe Xbox One a redus consumul de standby cu 98% față de modul „Instant On”.

Așadar, la console diferența nu este făcută doar de oprirea aparatului, ci și de alegerea modului de alimentare.

Dacă o consolă trebuie să rămână pregătită pentru pornire rapidă sau pentru descărcarea automată a actualizărilor, consumul nu va fi același ca în cazul unui mod de economisire care limitează aceste funcții.

Routerul este un caz diferit

Routerul și modemul nu trebuie puse automat în aceeași categorie cu televizorul sau consola.

Un router care rămâne conectat permanent nu este neapărat în „standby”. El poate funcționa efectiv în permanență, deoarece trebuie să mențină conexiunea la internet și să transmită date.

Un studiu britanic privind consumul real al echipamentelor din locuințe a constatat că modemurile și routerele aveau un consum continuu mai ridicat decât unele echipamente aflate în adevăratul mod standby.

De aceea, oprirea routerului în fiecare noapte nu este o regulă generală de economisire. Dacă de conexiunea respectivă depind camere de supraveghere, sisteme de alarmă, dispozitive inteligente sau alte servicii, oprirea poate întrerupe funcționarea acestora.

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Calculatoarele și monitoarele nu sunt complet oprite în modul „sleep”

Un calculator aflat în sleep consumă mai puțină energie decât unul pornit, dar nu este echivalent cu oprirea completă.

În funcție de sistem și configurație, anumite componente trebuie să rămână alimentate pentru ca aparatul să poată reveni rapid la starea anterioară sau pentru a permite anumite funcții de reactivare.

Departamentul american pentru Energie include computerele și monitoarele printre categoriile pentru care există cerințe și recomandări privind consumul redus în standby. Pentru echipamentele achiziționate de administrația federală americană, atunci când există modele conforme, cerința este de cel mult 1 W pentru consumul de standby.

Imprimantele și echipamentele de birou pot rămâne pregătite pentru comenzi

Imprimantele multifuncționale, scanerele și alte echipamente de birou pot păstra alimentate anumite componente chiar atunci când nu imprimă.

Motivul este simplu: aparatul trebuie să poată primi o comandă, să răspundă la rețea sau să revină rapid în modul de funcționare.

În cazul echipamentelor de birou, Departamentul american pentru Energie include imprimantele și echipamentele de procesare a imaginilor în categoria produselor pentru care este urmărit consumul redus în standby.

Încărcătorul uitat în priză nu este neapărat marele „vinovat”

Încărcătoarele sunt deseori prezentate drept consumatori importanți atunci când sunt lăsate în priză fără telefon. În realitate, consumul depinde foarte mult de tipul și vechimea adaptorului.

Un încărcător modern și eficient poate avea un consum foarte mic atunci când nu alimentează un dispozitiv. Asta nu înseamnă însă că toate adaptoarele se comportă identic.

Guvernul britanic a inclus încărcătoarele, televizoarele și consolele printre exemplele de produse care pot consuma energie atunci când rămân în standby sau conectate la priză.

În cazul încărcătoarelor deteriorate, foarte vechi sau care se încălzesc neobișnuit, deconectarea este recomandată nu doar pentru consumul electric, ci și din motive de siguranță.

Cum verifici cât consumă aparatele din casă

Cea mai simplă metodă este folosirea unui wattmetru de priză.

Aparatul se conectează între priză și echipamentul testat și poate indica puterea consumată în wați. Pentru o estimare anuală, valoarea poate fi transformată în kilowați-oră în funcție de timpul în care aparatul rămâne alimentat.

Este o metodă mai sigură decât presupunerea făcută doar pe baza faptului că un aparat are un LED aprins sau afișează un ceas.

Departamentul american pentru Energie precizează că măsurarea oficială a consumului de standby se face în condiții standardizate prin IEC 62301.

Ce merită oprit și ce nu

Nu este nevoie ca toate aparatele din casă să fie scoase din priză în fiecare seară.

O măsură mai eficientă este identificarea echipamentelor care rămân alimentate multe ore fără să fie necesare.

Un televizor, o consolă, un sistem audio sau un calculator dintr-un birou care nu este folosit zile întregi pot fi conectate la un prelungitor cu întrerupător și oprite împreună.

În schimb, aparatele care trebuie să funcționeze permanent nu trebuie deconectate doar pentru a elimina consumul de standby. Frigiderele și congelatoarele sunt exemple evidente, iar în cazul sistemelor de alarmă, al echipamentelor medicale sau al dispozitivelor inteligente trebuie ținut cont de funcțiile pe care le asigură permanent.

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Consumul de standby este mai mic la multe produse moderne, dar nu a dispărut

Echipamentele moderne sunt, în general, mai eficiente în modurile de consum redus decât multe produse mai vechi.

Există chiar cerințe specifice pentru limitarea consumului în standby și în modul oprit, iar standardele actuale tratează separat și echipamentele conectate la rețea. Guvernul britanic menține, de exemplu, standarde desemnate pentru măsurarea modurilor standby și off-mode.

Asta înseamnă că nu orice aparat lăsat în priză reprezintă o sursă importantă de pierderi.

Ideea utilă pentru consumator este alta: un aparat care consumă puțin poate deveni relevant dacă rămâne alimentat permanent, iar mai multe astfel de aparate pot aduna împreună un consum măsurabil.

Înainte de a scoate un echipament din priză, merită verificat ce funcții sunt dezactivate și dacă producătorul permite întreruperea completă a alimentării. Iar dacă scopul este reducerea facturii, cea mai sigură metodă este măsurarea consumului real, nu presupunerea.