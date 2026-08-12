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JD Vance a făcut presiuni asupra lui Zelenski să oprească atacurile asupra petrolierelor din Novorosisk

Război în Ucraina
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Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rus Novorosisk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări din partea vicepreşedintelui SUA, JD Vance.

Portul Novorossiisk
Atac în portul Novorossiisk FOTO: Arhivă

Ziarul Financial Times (FT) a precizat că solicitarea de luna trecută a venit în urma îngrijorării exprimate de SUA cu privire la faptul că Ucraina destabiliza pieţele petroliere şi aducea prejudicii firmelor americane prin atacarea petrolierelor care transportau ţiţei din Kazahstan către terminalul Consorţiului Conductelor de la Marea Caspică (CPC) din portul respectiv.

Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele non-ruse atât timp cât acestea din urmă nu se află sub sancţiuni ucrainene şi nu transportă petrol sau mărfuri ruseşti, scrie Focus.

Un oficial american a confirmat pentru FT că administraţia a avertizat Ucraina să înceteze atacurile asupra navelor non-ruse din Marea Neagră.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi biroul lui Vance nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii adresate de Reuters pe această temă. 

Forţele ucrainene şi-au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti şi a altor obiective, într-un efort care, potrivit Kievului, vizează privarea Rusiei de resursele necesare pentru finanţarea armatei sale.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au eliminat până la o cincime din încărcăturile de petrol din CPC în iulie, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu datele, pe măsură ce războiul dintre Rusia şi Ucraina s-a extins, afectând vânzările Kazahstanului şi ale marilor companii petroliere occidentale.

Kazahstanul, care se bazează pe ruta CPC pentru exporturile de ţiţei, inclusiv către România, a înregistrat o scădere de 14% a producţiei de petrol în iulie faţă de iunie, au precizat sursele. Chevron  şi Exxon Mobil se numără printre marile companii petroliere occidentale care îşi desfăşoară activitatea în această ţară.

Recent, Turcia a făcut apel la Rusia și Ucraina să ia măsuri pentru protejarea navigației în Marea Neagră, după ce două navă comerciale aflată în apropierea portului rus Novorossiisk a fost avariată în urma unui atac cu drone, iar mai mulți membri ai echipajului au fost răniți.

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