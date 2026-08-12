Secretul cartofilor grecești perfecți. Ingredientul simplu care le dă un gust spectaculos

Cartofii sunt printre cele mai versatile alimente, însă varianta pregătită în restaurantele grecești și mediteraneene pare să aibă ceva în plus. Un chef specializat în bucătăria mediteraneană spune că secretul nu este o rețetă complicată, ci temperatura de coacere, timpul și un ingredient esențial: uleiul de măsline extravirgin.

Chef Ismet Sahin, originar din sudul Turciei și bucătar executiv al restaurantelor Agora, spune că nu fierbe cartofii înainte de a-i băga la cuptor.

„Secretul meu este temperatura și timpul. Nu fierb cartofii în prealabil. Totul se coace împreună, într-o armonie perfectă, ceea ce ajută la obținerea texturii ideale și la infuzarea aromelor”, explică acesta, pentru publicația Parade.

Ingredientele care fac diferența

Pentru cartofii grecești sunt necesari 1-1,3 kg de cartofi tăiați în felii groase, aproximativ 120 ml de ulei de măsline extravirgin, două-trei linguri de oregano uscat, două linguri de suc de lămâie, trei boabe de ienibahar, două-trei cuișoare, doi căței de usturoi tăiați în jumătăți sau sferturi, sare de mare și aproximativ 120 ml de apă fierbinte. Se poate adăuga și puțină boia afumată, precum și piper.

Chef-ul recomandă ca, după tăiere, cartofii să fie ținuți cel puțin 30 de minute în apă rece. Ulterior, aceștia trebuie scurși și foarte bine uscați.

Secretul este apa fierbinte

Cuptorul se preîncălzește la aproximativ 200 de grade Celsius. Cartofii se amestecă bine cu uleiul de măsline, oregano, zeamă de lămâie, ienibahar, cuișoare, usturoi și sare, apoi se așază într-un singur strat într-o tavă mai adâncă.

Aici intervine trucul care schimbă textura cartofilor: apa fierbinte se toarnă în colțul tăvii, nu direct peste cartofi. Tava se înclină ușor pentru ca apa să se răspândească pe fund și să acopere aproximativ jumătate din cartofi.

Cartofii se lasă mai întâi 10-15 minute la temperatura ridicată, până când lichidul începe să fiarbă. Apoi temperatura se reduce la aproximativ 163 de grade Celsius, iar cartofii se mai coc timp de 50-60 de minute. La jumătatea timpului se amestecă ușor.

De ce nu trebuie mărunțit usturoiul

Un alt detaliu important este usturoiul. Chef-ul recomandă să nu fie tocat fin, ci doar tăiat în jumătăți sau sferturi. Bucățile prea mici se pot arde în timpul coacerii și pot da preparatului un gust amar.

De asemenea, cartofii trebuie amestecați foarte bine cu uleiul înainte de a fi puși în tavă, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform. Uleiul rămas în bol trebuie turnat și el în tavă.

La final, cartofii trebuie să fie moi, dar să nu se fărâme. Se pot servi cu puțină sare, oregano, piper, ulei de măsline și, opțional, boia afumată.

Trucul principal, potrivit chef-ului, este combinația dintre uleiul de măsline, apa fierbinte și coacerea în două etape: mai întâi la temperatură ridicată, apoi lent, pentru ca interiorul să devină fraged, iar aromele să pătrundă în cartofi.